Послушать новое: альбом Андреа Бочелли, от которого бегут мурашки

Италия — удивительная страна, которая подарила миру множество талантливых деятелей искусства, в том числе немало музыкантов. Тото Кутуньо, Адриано Челентано, Лаура Паузини, Андреа Бочелли — эти исполнители отличаются невероятными голосами, которые хочется слушать снова и снова. Но время идет, певцы, как и все, стареют, и новые пластинки у них выходят очень редко, многие вообще завершили музыкальную карьеру. Но не Андреа Бочелли: его энтузиазму позавидует любой юноша, ведь в свои 62 года певец продолжает выпускать новые альбомы. И это при том, что он абсолютно слепой.

Андреа окончательно потерял зрение в 12 лет в результате болезни, но это никак не отразилось на его желании заниматься музыкой. Певец сделал блестящую карьеру. Два года назад Бочелли отличился тем, что впервые за 14 (!) лет выпустил альбом «Si», который полностью состоит из нового музыкального материала. Причем это не полностью сольная пластинка: певец записал композиции совместно с Эдом Шираном, Джошем Гробаном, Дуа Липой и другими исполнителями.

Так он показал, что хотя придерживается классического веяния вокального жанра, но в то же время открыт для новых музыкальных экспериментов.

За первую неделю было продано больше 100 тысяч экземпляров альбома, и он занял первое место чарта Billboard 200.

При этом Бочелли остается одним из популяризаторов оперной музыки. Его лирико-драматический голос звучит в концертных залах по всему миру. Но певец не забывает про эстрадное направление и в этом году, когда нам всем так нужна позитивная и красивая музыка, выпустил новый альбом с говорящим названием «Believe».

Новый альбом Андреа Бочелли

Релиз альбома состоялся 13 ноября, и он уже доступен в Яндекс.Музыке, в BOOM и других стриминговых сервисах. Концепция «Believe», как говорит сам Бочелли, основана на трех словах: вера, надежда и милосердие. Не зря Андреа написал специально для этой пластинки собственные версии молитв «Ave Maria» и «Padre Nostro».

Помимо этого, в новый альбом вошли, в частности, дуэты с итальянской оперной певицей Чечилией Бартоли и американской кантри-исполнительницей Элисон Краусс.

Альбом «Believe» - семнадцатый за студийную карьеру певца с 1994 года.

Новый альбом отличается и тем, что Бочелли снова попробовал себя в роли композитора и музыканта, хотя, как признает сам певец, ему ближе именно исполнение. Пластинка состоит из 14 основных композиций и 3 бонусных.

You’ll Never Walk Alone Fratello Sole Sorella Luna (Dolce È Sentire) Hallelujah Pianissimo (Duet With Cecilia Bartoli) Amazing Grace (Duet With Alison Krauss) Preghiera (Alla Mente Confusa) Gratia Plena (From The Movie “Fatima”) Cantique De Jean Racine Inno Sussurato Oh, Madre Benedetta! (Adagio Di Albinoni) I Believe (Duet With Cecilia Bartoli) Ave Maria Angele Dei Agnus Dei

Бонусные треки:

Mui Grandes Noit E Dia Mira Il Tuo Popolo Amazing Grace (Solo Version)

Удивительно, как в свои 62 года Бочелли сохранил свой лирико-драматический тенор и способен даже писать композиции с авторской музыкой. Мы бы советовали послушать этот альбом всем — неважно, нравится вам такой жанр или нет. Ведь это именно тот случай, когда у певца действительно есть голос, и не надо быть поклонником оперы, чтобы его полюбить. Универсальную ссылку для прослушивания оставим ниже.

Послушать новый альбом Андреа Бочелли

Хороших выходных!