Пандемия коронавируса диктует новые правила жизни. Но если сидение по домам и покупка еды в доставках в принципе имеет смысл, то попытки некоторых особо продвинутых пользователей лечиться или диагностировать у себя коронавирус при помощи приложений не только бессмысленны, но даже опасны. А, между тем, злоумышленники активно пользуются сложившейся ситуация и один за другим выпускают приложения, которые обещают помочь определить у вас симптомы заболевания, а на самом деле заражают смартфон, получают над ним полный контроль и даже воруют ваши деньги.

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Несмотря на то что распространение поддельных приложений с диагностическими или близкими к этому функциями, происходит за пределами Google Play, их опасность нельзя недооценивать. Практика показала, что очень много пользователей Android ищут в интернете различные пути выявления у себя признаков этого заболевания, и приложения, предлагающие такую возможность, оказываются довольно востребованными, даже если скачать их можно только в виде APK-файла и только с сайта, не защищённого по протоколу HTTPS.

Как мошенники наживаются на коронавирусе

Одно из таких приложений называется Covid-19 Tracker. Оно размещается на сайте, расположенном по адресу coronavirusapp.site, на котором приводится масса недостоверной информации о возможностях программы — от фальшивых сертификатов Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний до упоминания о шести миллионах человек, загрузивших приложение и средней оценке в 4,4 балла из 5. Правда, где именно была выставлена такая оценка, не уточняется.

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Злоумышленники не обещают диагностировать коронавирус пользователям, которые его скачают, потому что это было бы слишком наивно, но при этом дают гарантию, что приложение сможет определить местонахождение ближайшего заражённого, где бы вы ни находились. Предполагается, что таким образом пользователи смогли бы определять, как далеко от них располагаются переносчики инфекции, и смогли бы просто не приближаться к ним, чтобы уберечься от заражения. Вот только откуда эти данные у приложения, злоумышленники не стали даже придумывать.

Как следить за распространением коронавируса онлайн

Стоит ли говорить, что ничего из описанного приложение Covid-19 Tracker делать не умеет. На самом деле оно несёт в своём составе троян под названием CovidLock, который получает доступ к системным функциям, просит пользователя подтвердить активацию своих механизмов вводом пароля от смартфона, а потом просто меняет пароль и блокирует аппарат. В результате на экране появляется уведомление о том, что устройство заблокировано, а разблокировать его можно только после перечисления злоумышленникам выкупа в размере 100 долларов на предоставленный биткоин-кошелёк.

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Многим из вас, вероятно, сложно представить, кто же те люди, которые наивно скачивают приложения, подобные этому, и пытаются отслеживать больных коронавирусом на карте. На самом деле это такие же люди, как и вы, которые наверняка узнали о том, что в Китае есть аналогичное приложение. А если оно есть у них, то почему его не может быть у нас? Вот только наряду с наивностью эти люди страдают ещё и от невнимательности, когда устанавливают приложение из неизвестного источника, а потом ещё и предоставляют ему все системные привилегии.

На всякий случай уточню ещё раз: не пытайтесь искать в интернете приложения, которые диагностируют коронавирус или ищут тех, кто им уже заразился. Несмотря на то что у учёных со всего мира уже есть приблизительные данные о количестве заражённых, никто не устанавливает им специальные GPS-маячки только для того, чтобы за ними кто-то следил, не говоря уже о том, что для определения инфекции необходимо сдавать биометериал на анализ, а по внешним признакам что-либо диагностировать невозможно. Ну, и справедливости ради, скажу, что приложения телемедицины вроде Яндекс.Здоровья и ему подобных для этих целей тоже не подойдут. Они не только не помогут вам, но либо введут в ещё большее заблуждение, либо наговорят очевидных вещей, которые вы и так знали. Проверено на себе.