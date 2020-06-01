Появились картинки, которые выводят Android-смартфоны из строя

Мне неоднократно доводилось быть свидетелем того, как пользователи Android отпускают шутки в отношении iOS, которую может вывести из строя так называемое «сообщение смерти». Это ни что иное, как символ из какого-то редко употребительного алфавита, внешнее начертание которого не совпадает с известными iOS символами юникода. В результате происходит зависание, перезагрузка или полная блокировка приложения, через которое было передано вредоносное послание. Несмотря на явные несовершенства Android, на этой ОС ничего подобного никогда не происходило. Впрочем, если Android нельзя убить буквой, это не значит, что его нельзя убить ничем.

Правда ли, что телефоны на Android лучше iPhone

Пользователи Android обратили внимание на то, что установка на рабочий стол картинки, представленной ниже, приводит к тому, что смартфон начинает вести себя странно, фактически выходя из строя. Странность заключается в периодических включениях и отключениях аппарата, из-за чего продолжать пользоваться им становится физически невозможно. Перезагрузка и принудительное отключение устройства тоже не помогает, поскольку после повторного включения его экран снова начинает моргать, препятствуя использованию.

Почему андроид перезагружается сам по себе

Судя по всему, проблема затрагивает практически все устройства и может не зависеть от марки. Это позволяет сделать вывод о том, что причина сбоя кроется всё-таки в Android. Причём версия операционной системы здесь большого значения не имеет, потому что странно начинают себя вести смартфоны под управлением Android 10, Android 9 и даже Android 6. А вот Pixel 4 на базе четвёртой сборки Android 11 Developer Preview таких проблем не испытывает. Установка изображения не наносит ему никакого вреда и не провоцирует ни перезагрузок, ни мерцание экрана.

Как я научил свой смартфон на Android ночному видению

Беглый анализ ситуации показал, что некоторые смартфоны всё-таки имеют встроенную защиту. Например, ряд владельцев аппаратов OnePlus и Huawei отметили, что установка изображения в качестве заставки рабочего стола и экрана блокировки не спровоцировала каких-либо изменений в их работе. Это может указывать на то, что производители самостоятельно вычислили баг, вызывающий сбой, и устранили его, не дожидаясь, пока обновление с исправлением выпустит Google. Тем не менее, говорить со 100-процентной уверенностью о том, какие смартфоны защищены от сбоя, а какие – нет, пока не приходится.

Картинки на Android

Разработчик Дилан Рассел решил изучить природу сбоя и проанализировал само изображение. В результате он выяснил, что всё дело в особенностях работы Android с цветовыми пространствами. Эта конкретная картинка использует цветовое пространство RGB, а операционная система по умолчанию работает только с sRGB, объяснил Рассел. А из-за того, что все версии ОС до Android 10 включительно не умеют преобразовывать цветовое пространство автоматически, происходит сбой. Поэтому у Android 11, обладающего функцией преобразования, и у iPhone, работающих с DCI-P3, таких проблем нет.

Почему Android плохо снимает сторис

Это очень ценная информация, поскольку изображений с цветовым пространством RGB на самом деле гораздо больше одного. Таким образом, остаётся вероятность того, что кто-нибудь из пользователей снова столкнётся со сбоем из-за неспособности Android провести автоматическое преобразование. Поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется не скачивать картинки просто из интернета, а пользоваться для этого специализированными каталогами вроде Google Wallpaper, которые доступны в Google Play.