Телефонное мошенничество — бич нашего времени. Злоумышленники, которые представляются банками, полицией или налоговой, постоянно звонят обычным людям, заставляя выполнять действия выгодное себе. Но ведь вместе с тем входящий может поступить от вполне реального органа. Что можно говорить по телефону? Как понять, что звонят мошенники? Далее ответим на эти и другие вопросы.

Позвонили из банка, полиции или налоговой. Что можно говорить по телефону? Учим правильно разговаривать по телефону с незнакомцами. Фото.

Учим правильно разговаривать по телефону с незнакомцами

Что можно говорить по телефону

Вне зависимости от того, кто звонит на телефон, при поступлении входящего звонка с незнакомого номера нужно всегда включать внутри себя сомнение. Позвонили и представили сотрудником банка? Хорошо. Послушайте, что вам будет говорить «сотрудник» дальше.

Даже если вам покажется, что звонит реальный человек, никогда и ни при каких обстоятельствах:

  • не называйте коды из SMS;
  • не диктуйте трехзначный код на обратной стороне карты;
  • не переводите деньги (даже на «безопасный счет»);
  • не переходите по ссылкам из ответных SMS;
  • не раскрывайте персональные данные (ФИО и так далее).

Если человек на том конце провода просит выполнить вас любое из перечисленных действий — сразу же кладите трубку. И, чтобы меньше тратить время на очевидных мошенников, добавьте номер в черный список по нашей инструкции.

Как понять, что звонят мошенники

Проблема телефонного мошенничества актуальна во всем мире, и различные организации стараются бороться с этим явлением. Так, в Google Телефоне и других приложениях для звонков на Android есть встроенный справочник организаций. Поэтому, когда вам поступает звонок из банка, налоговой и другого официального органа, на экране помимо номера появляется его название. Если его нет — с высокой долей вероятности вам звонят мошенники.

Как понять, что звонят мошенники. Подозрительные звонки помечаются специальными тегами. Фото.

Подозрительные звонки помечаются специальными тегами

Организация может быть не добавлена в справочник, и тогда придется полагаться на вторичные признаки. Так, из-за частых жалоб номера мошенников при поступлении входящих помечаются словами «Spam» или «Scam». Если подобной отметки нет — все равно внимательно следите за словами собеседника. Если он просит назвать конфиденциальную информацию или совершить какое-либо действие под благовидным предлогом, то вы точно разговариваете с мошенником.

Что делать, если позвонили из банка, полиции или налоговой

Каждому из нас действительно могут позвонить из банка, полиции, налоговой или другой авторитетной организации. В частности, в последнее время банки часто звонят для подтверждения транзакций, если считают их подозрительными. Но в таком случае вас все равно не должны просить назвать CVC-код, код из SMS или совершить перевод на «безопасный счет».

Помните, что при звонках с незнакомых номеров всегда лучше перестраховаться. Если вы думаете, будто проблема, о которой сообщает звонящий, действительно имеет место — позвоните в банк, налоговую или полицию самостоятельно для уточнения информации.

