Про то, чем AMOLED отличается от IPS, мы уже говорили. И тут важно коротко обозначить разницу простым языком: AMOLED светит сам, IPS подсвечивается снизу. На этом различии построен популярный миф: AMOLED вреднее для глаз. Многие покупают смартфоны с IPS осознанно — «из-за здоровья». Разбираю насколько это оправдано.

Откуда взялся миф о вреде AMOLED

Жалобы реальные: часть людей замечает усталость глаз после длительного использования AMOLED-экрана телефона. Глаза слезятся, болит голова, появляется дискомфорт (особенно при работе в темноте на низкой яркости).

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Но вот что важно: проблема не в самой технологии AMOLED. Проблема в конкретном параметре ее реализации, который большинство производителей в характеристиках не выносят на первый план. И именно он определяет, навредит ли вам конкретный дисплей AMOLED или нет.

Что такое ШИМ и почему он важен

ШИМ экрана — широтно-импульсная модуляция. Это способ регулировки яркости у AMOLED-матриц. Вместо того, чтобы плавно снижать интенсивность свечения пикселей, экран очень быстро включается и выключается. Глаз не успевает заметить мерцание, но мозг реагирует. IPS работает иначе: яркость регулируется напряжением подсветки — плавно, без мерцания. Поэтому на IPS усталость глаз от мерцания исключена в принципе.

У AMOLED критичная деталь — скорость мерцания. На высокой яркости экран мигает так быстро, что это физиологически незначимо. На низкой яркости — мерцание замедляется и становится заметным для нервной системы, даже если сознательно его не видишь. Именно поэтому глаза устают от экрана AMOLED в темноте при минимальной яркости.

Частота ШИМ — почему цифра важна

Частота ШИМ измеряется в герцах, и именно эту цифру стоит искать в характеристиках, а не просто наличие AMOLED.

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Ориентиры:

до 240 Гц — грубое мерцание, хорошо заметное при низкой яркости, утомляет быстро;

480-960 Гц — заметно лучше, но при минимальной яркости часть людей всё равно чувствует дискомфорт;

1920 Гц и выше — мерцание практически незаметно для большинства пользователей;

2160 Гц и выше — золотой стандарт флагманов 2026 года.

Для сравнения: Xiaomi 17 Ultra использует ШИМ 3840 Гц, realme P4 заявляет низкочастотное ШИМ-диммирование как преимущество. Бюджетные AMOLED-смартфоны нередко работают на 60-120 Гц ШИМ — и именно они дают большинство жалоб на усталость глаз. То есть матрица AMOLED с высокочастотным ШИМ не опаснее бюджетного IPS. Дешевый телефон с AMOLED на 60 Гц ШИМ — потенциально вреднее качественного IPS. Технология не виновата, реализация — да.

Вредит ли синий свет экрана

Отдельный миф: вред AMOLED связывают с синим светом. Доля правды здесь есть, ведь синий свет действительно подавляет выработку мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Использование смартфона перед сном ухудшает качество засыпания.

Но это справедливо для любого экрана — IPS, AMOLED, OLED, LED. Синий свет излучают все. AMOLED не выделяется здесь в худшую сторону. Режим Night Mode и теплые тона помогают, но не решают проблему полностью — снижение синего света частично компенсируется, но засыпать с телефоном в руках все равно не лучшая идея независимо от технологии экрана.

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Кстати, у AMOLED есть реальная проблема, не связанная со зрением: выгорание экрана — как у Redmi Note 10 Pro. Статичные элементы интерфейса со временем оставляют след на матрице. Это не вредит глазам, но вредит самому экрану.

Как снизить нагрузку на глаза от смартфона

Практические советы, которые работают независимо от типа матрицы:

не снижайте яркость до минимума в темноте, лучше чуть приглушить свет в комнате, чем мучить глаза ШИМ-мерцанием на 1% яркости;

включите темную тему: меньше белых элементов, меньше нагрузки на глаза и батарею одновременно;

правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите 20 секунд на объект в 20 футах (6 метров) от себя;

при выборе смартфона ищите сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light или TÜV Rheinland Flicker Free — это реальная независимая проверка, а не маркетинговое заявление;

смотрите на частоту ШИМ в характеристиках: 1920 Гц и выше это хороший показатель для смартфона с AMOLED.

Опасность экрана для зрения сильно преувеличена при правильном использовании. Экран портит зрение не сам по себе, а в сочетании с неправильными привычками: слишком долго, слишком близко, слишком темно вокруг. Обсудить выбор экрана можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.