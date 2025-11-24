Правда ли, что Google читает ваши письма, чтобы обучать ИИ

Недавно по сети разлетелась история о том, что Gmail читает электронные письма и просматривает вложения ради обучения искусственного интеллекта. Произошло это очень быстро но, хотя формально все это звучит тревожно, реальная ситуация оказалась не такой однозначной. Чтобы понять, стоит ли переживать и надо ли что-то отключать, давайте спокойно разберемся, что на самом деле происходит.

Начнем с того, что Google действительно анализирует ваши электронные письма. Но это вообще не новость: система делает это уже много лет, причем не для тайного обучения своих нейросетей, а ради привычных удобных функций. Именно благодаря такому анализу письма автоматически сортируются во «Входящие» или попадают в другие категории. Так Gmail определяет, что письмо является спамом, или что его нужно выделить как важное.

То же самое касается дополнительных удобств. Если в письме есть электронный билет или информация о встрече, Gmail предложит добавить событие в календарь. Такие функции существуют только потому, что система просматривает содержимое сообщений. И это не просто удобно, а уже давно привычно.

Нужно ли беспокоиться о безопасности своей почты

Если все так просто, почему же поднялась волна тревоги? Причина в неудачных формулировках и запутанных настройках. Недавно в Google обновили политику конфиденциальности, а вместе с этим и интерфейс управления. А именно, в настройках появился комментарий, который раскрывает суть параметра для сбора и аналитики данных. Многие пользователи решили, что теперь письма используются для обучения крупных ИИ-моделей вроде Gemini, а новость быстро разошлась по соцсетям и только усилила беспокойство.

Так и сформировалась двойственная ситуация. С одной стороны, Gmail, и правда, читает письма, но делает это для работы привычных функций, а не для скрытого слежения. С другой, у людей справедливо возникло чувство, что им что-то недоговорили. Когда пользователь видит туманную фразу вроде «использовать данные для улучшения продукции», он не обязан разбираться в деталях и вполне резонно может начать подозревать худшее.

Стоит ли отключать анализ писем в Gmail

Впрочем, многие даже не понимают, зачем что-то отключать. А их логика проста: если Google внедрила функцию, значит, она должна быть полезной. Вряд ли компания будет реализовывать что-то, что вызывает проблемы с безопасностью. Скорее всего, за этим стоит реальный практический смысл, да и вряд ли столь крупная организация будет наглым образом собирать ваши данные для обучения ИИ. Но есть и другая точка зрения, и она тоже имеет право на существование.

Далеко не всем нравится мысль о том, что содержание писем может влиять на рекомендации в YouTube, поиске или других сервисах. Например, если вы работаете в сфере продаж окон, вам совершенно не хочется видеть эту же тему в рекламе по всему интернету. А в корпоративных аккаунтах личные темы одного сотрудника вообще могут начать отражаться в рекомендациях другого. Для таких случаев действительно разумно отключить анализ данных.

Как отключить рекомендации в Gmail

Отказаться от анализа писем для работы сервисов легко, нужно всего лишь изменить пару настроек. Отключить отслеживание в Gmail, Chat и Meet можно всего за пару кликов:

Откройте приложение Gmail на смартфоне или ПК.

Перейдите в “Настройки” (значок шестеренки в верхнем правом углу).

Здесь нажмите “Открыть все настройки”.

И в разделе “Общие” снимите галочку рядом с пунктом “Включить умные функции в Gmail, Chat и Meet”.

Сохраните настройки и перезагрузите приложение.

Все то же самое вам нужно проделать для Google Workspace. Никуда переходить не нужно, просто сразу щелкните по кнопке “Изменить настройки умных функций Workspace” и деактивируйте там оба пункта.

