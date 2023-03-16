Правда ли, что Samsung делает лучшие экраны для смартфонов и как узнать производителя своего

Качество дисплея — пожалуй, главное, на что необходимо обращать внимание при выборе смартфона. Высокий уровень производительности нужен далеко не каждому, камеру некоторые люди открывают раз в год, да и автономность представляет из себя субъективный показатель, зависящий от сценариев использования. А вот на экран своего гаджета мы смотрим постоянно, поэтому именно ему среди характеристик телефона нужно уделять пристальное внимание.

Мы уже рассказывали, как выбрать телефон с хорошим экраном, и тогда успели поговорить о типах матрицы, ШИМ, разрешении и частоте обновления. Однако ни в том, ни в каком-либо ином материале мы не обращали внимания на производителя дисплея. Принято считать, что Samsung — безоговорочный лидер на рынке матриц, выпускающий экраны практически для всех смартфонов мира, включая устройства Apple. Но правда ли? Кто еще выпускает дисплеи, какие экраны лучше и как проверить производителя матрицы своего смартфона — об этом мы поговорим сегодня.

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Производители экранов смартфона

Дисплеи Samsung действительно являются самыми популярными, если мы говорим об AMOLED-матрицах. Сами корейцы, ссылаясь на исследование консалтинговой компании Omdia, гордо заявляют о том, что 70% подобных экранов для современных смартфонов выпускает именно Samsung. Впрочем, если взглянуть на дисплеи китайских смартфонов, позиции корейцев будут не столь крепки.

В конце 2022 года агентство CINNO Research представило отчет о доле производителей AMOLED-матриц разных смартфонов, и Samsung в этом списке хоть и удерживает первое место, но уже с результатом 60%, хотя еще в 2021-м та же консалтинговая компания заявляла о 73-процентной доле рынка. В актуальном отчете в спину корейцам дышат:

BOE (КНР);

LG (Южная Корея);

Visionox (КНР);

EverDisplay Optronics (КНР);

TCL (КНР);

Tianma (КНР).

Все остальные производители вместе взятые пускай и занимают меньше 40% рынка, уступая одной лишь Samsung, сказать, что все AMOLED-экраны выпускают только корейцы, нельзя. BOE, согласно исследованию CINNO Research, поставляет 13% дисплеев. А на рынке IPS-панелей и вовсе лидерство на стороне китайских компаний, где помимо Tianma уверенно чувствует себя Huaxing.

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Какой экран лучше для смартфона

Чем отличаются экраны разных производителей? Если отбросить в сторону маркетинговую шелуху, то вся разница будет заключаться в строении пикселей. Каждая компания старается запатентовать собственную технологию, из-за чего в графе «Тип матрицы» вы часто можете видеть OLED, POLED, AMOLED, Dynamic AMOLED и так далее.

Несмотря на то, что даже в рамках одной модели производители смартфонов устанавливают разные матрицы, а это намекает нам на отсутствие принципиальной разницы, очень заметно отличается цветопередача. Взгляните на сравнение экранов двух Redmi Note 8 (IPS) из разных партий. В одной использовалась панель Tianma, а в другой — Huaxing.

Больше всего споров вызывают AMOLED-панели. Считается, что все экраны Samsung обладают зашкаливающим коэффициентом ШИМ. Но это не так. В частности, смартфон vivo X90 в разных партиях использует панели BOE и Samsung, а в обоих случаях заявлена частота мерцания 2160 Гц, незаметная человеческому глазу.

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Поэтому и здесь единственная разница для пользователя — цветопередача. Матрицы Samsung под углом создают радужный эффект, а на моем смартфоне Xiaomi 12T Pro, где, судя по всему, используется панель BOE, при наклоне оттенок уходит в зеленый.

У AMOLED-матриц производства Visionox другая беда: они мыльные. Яркий пример — смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Экран по характеристикам — топ, но на сравнении даже с IPS-матрицами при меньшем PPI у Visionox заметно размытие. Так пиксели поставили, ничего не поделаешь… Обратите внимание, что это — исключительно мой опыт взаимодействия с разными матрицами, который я излагаю вам в виду отсутствия прямого и объективного сравнения всех панелей.

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Как узнать производителя дисплея

Попытка определить производителя матрицы превращается в настоящий квест, поскольку ни на сайте бренда смартфонов, ни в приложениях наподобие AIDA64 информацию об этом не найти. Приходится действовать разными путями. Иногда помогает инженерное меню Андроид с его разделом «Check Version Info». О том, как туда попасть, читайте в отдельном материале.

На смартфонах Xiaomi можно создать отчет, кликнув несколько раз по названию процессора, предварительно открыв в настройках устройства раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры». Далее останется:

Распаковать архив «bugreport», который появится в папке MIUI. Открыть TXT-файл «bugreport». Найти строку «displayName», где указано имя производителя матрицы.

Все это очень сложно и запутано. Плюс ко всему в готовом отчете может отсутствовать нужная информация. Но на днях Samsung запустила целый сайт, где получится узнать, кто сделал экран для вашего смартфона: те самые корейцы или кто-то другой.

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Проверить экран Samsung на своем смартфоне

Необходимый нам ресурс располагается по адресу oledera.samsungdisplay.com. Это исключительно рекламный портал, главная цель которого — продвинуть экраны Samsung, чьи позиции в последнее время заметно пошатнулись. Но полезную функцию он все-таки выполняет:

Перейдите на главную страницу портала. Нажмите кнопку «Learn More». Выберите производителя своего смартфона (доступны Samsung, Xiaomi, vivo, realme, OnePlus, Meizu, Asus и OPPO). Укажите линейку и модель своего устройства. Нажмите кнопку «Search».

В итоге вы увидите надпись «Oh no…», если ваш смартфон использует матрицу другого производителя, или «Awesome!» при попадании в «яблочко», то есть в Samsung. Полезная штука? Возможно, но хотелось бы, чтобы производитель экрана всегда указывался в характеристиках смартфона, ведь, как мы выяснили, у каждой компании свой подход к расстановке пикселей на панели, а это сильно влияет на цветопередачу и даже четкость картинки.