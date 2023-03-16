Правда ли, что Samsung делает лучшие экраны для смартфонов и как узнать производителя своего

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Герман Вологжанин

Качество дисплея — пожалуй, главное, на что необходимо обращать внимание при выборе смартфона. Высокий уровень производительности нужен далеко не каждому, камеру некоторые люди открывают раз в год, да и автономность представляет из себя субъективный показатель, зависящий от сценариев использования. А вот на экран своего гаджета мы смотрим постоянно, поэтому именно ему среди характеристик телефона нужно уделять пристальное внимание.

Правда ли, что Samsung делает лучшие экраны для смартфонов и как узнать производителя своего. Неужели все лучшие экраны у Samsung? Фото.

Неужели все лучшие экраны у Samsung?

Мы уже рассказывали, как выбрать телефон с хорошим экраном, и тогда успели поговорить о типах матрицы, ШИМ, разрешении и частоте обновления. Однако ни в том, ни в каком-либо ином материале мы не обращали внимания на производителя дисплея. Принято считать, что Samsung — безоговорочный лидер на рынке матриц, выпускающий экраны практически для всех смартфонов мира, включая устройства Apple. Но правда ли? Кто еще выпускает дисплеи, какие экраны лучше и как проверить производителя матрицы своего смартфона — об этом мы поговорим сегодня.

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Производители экранов смартфона

Дисплеи Samsung действительно являются самыми популярными, если мы говорим об AMOLED-матрицах. Сами корейцы, ссылаясь на исследование консалтинговой компании Omdia, гордо заявляют о том, что 70% подобных экранов для современных смартфонов выпускает именно Samsung. Впрочем, если взглянуть на дисплеи китайских смартфонов, позиции корейцев будут не столь крепки.

Производители экранов смартфона. BOE — ведущий поставщик AMOLED-матриц в Китае. Фото.

BOE — ведущий поставщик AMOLED-матриц в Китае

В конце 2022 года агентство CINNO Research представило отчет о доле производителей AMOLED-матриц разных смартфонов, и Samsung в этом списке хоть и удерживает первое место, но уже с результатом 60%, хотя еще в 2021-м та же консалтинговая компания заявляла о 73-процентной доле рынка. В актуальном отчете в спину корейцам дышат:

  • BOE (КНР);
  • LG (Южная Корея);
  • Visionox (КНР);
  • EverDisplay Optronics (КНР);
  • TCL (КНР);
  • Tianma (КНР).

Все остальные производители вместе взятые пускай и занимают меньше 40% рынка, уступая одной лишь Samsung, сказать, что все AMOLED-экраны выпускают только корейцы, нельзя. BOE, согласно исследованию CINNO Research, поставляет 13% дисплеев. А на рынке IPS-панелей и вовсе лидерство на стороне китайских компаний, где помимо Tianma уверенно чувствует себя Huaxing.

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Какой экран лучше для смартфона

Чем отличаются экраны разных производителей? Если отбросить в сторону маркетинговую шелуху, то вся разница будет заключаться в строении пикселей. Каждая компания старается запатентовать собственную технологию, из-за чего в графе «Тип матрицы» вы часто можете видеть OLED, POLED, AMOLED, Dynamic AMOLED и так далее.

Несмотря на то, что даже в рамках одной модели производители смартфонов устанавливают разные матрицы, а это намекает нам на отсутствие принципиальной разницы, очень заметно отличается цветопередача. Взгляните на сравнение экранов двух Redmi Note 8 (IPS) из разных партий. В одной использовалась панель Tianma, а в другой — Huaxing.

Какой экран лучше для смартфона. У разных партий одних и тех же смартфонов может отличаться производитель матрицы, но перед покупкой вы об этом не узнаете. Фото.

У разных партий одних и тех же смартфонов может отличаться производитель матрицы, но перед покупкой вы об этом не узнаете

Больше всего споров вызывают AMOLED-панели. Считается, что все экраны Samsung обладают зашкаливающим коэффициентом ШИМ. Но это не так. В частности, смартфон vivo X90 в разных партиях использует панели BOE и Samsung, а в обоих случаях заявлена частота мерцания 2160 Гц, незаметная человеческому глазу.

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Поэтому и здесь единственная разница для пользователя — цветопередача. Матрицы Samsung под углом создают радужный эффект, а на моем смартфоне Xiaomi 12T Pro, где, судя по всему, используется панель BOE, при наклоне оттенок уходит в зеленый.

Какой экран лучше для смартфона. Дисплей Samsung слева и матрица BOE справа. Фото.

Дисплей Samsung слева и матрица BOE справа

У AMOLED-матриц производства Visionox другая беда: они мыльные. Яркий пример — смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE. Экран по характеристикам — топ, но на сравнении даже с IPS-матрицами при меньшем PPI у Visionox заметно размытие. Так пиксели поставили, ничего не поделаешь… Обратите внимание, что это — исключительно мой опыт взаимодействия с разными матрицами, который я излагаю вам в виду отсутствия прямого и объективного сравнения всех панелей.

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Как узнать производителя дисплея

Попытка определить производителя матрицы превращается в настоящий квест, поскольку ни на сайте бренда смартфонов, ни в приложениях наподобие AIDA64 информацию об этом не найти. Приходится действовать разными путями. Иногда помогает инженерное меню Андроид с его разделом «Check Version Info». О том, как туда попасть, читайте в отдельном материале.

Как узнать производителя дисплея. Наличие или отсутствие информации о производителе зависит от версии инженерного меню. Фото.

Наличие или отсутствие информации о производителе зависит от версии инженерного меню

На смартфонах Xiaomi можно создать отчет, кликнув несколько раз по названию процессора, предварительно открыв в настройках устройства раздел «О телефоне», а затем — «Все параметры». Далее останется:

  1. Распаковать архив «bugreport», который появится в папке MIUI.
  2. Открыть TXT-файл «bugreport».
  3. Найти строку «displayName», где указано имя производителя матрицы.
Как узнать производителя дисплея. Производителя дисплея можно посмотреть в отчете. Фото.

Производителя дисплея можно посмотреть в отчете

Все это очень сложно и запутано. Плюс ко всему в готовом отчете может отсутствовать нужная информация. Но на днях Samsung запустила целый сайт, где получится узнать, кто сделал экран для вашего смартфона: те самые корейцы или кто-то другой.

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Проверить экран Samsung на своем смартфоне

Необходимый нам ресурс располагается по адресу oledera.samsungdisplay.com. Это исключительно рекламный портал, главная цель которого — продвинуть экраны Samsung, чьи позиции в последнее время заметно пошатнулись. Но полезную функцию он все-таки выполняет:

  1. Перейдите на главную страницу портала.
  2. Нажмите кнопку «Learn More».
  3. Выберите производителя своего смартфона (доступны Samsung, Xiaomi, vivo, realme, OnePlus, Meizu, Asus и OPPO).
  4. Укажите линейку и модель своего устройства.
  5. Нажмите кнопку «Search».
Проверить экран Samsung на своем смартфоне. На этом сайте можно узнать, делала ли Samsung дисплей для вашего смартфона. Фото.

На этом сайте можно узнать, делала ли Samsung дисплей для вашего смартфона

В итоге вы увидите надпись «Oh no…», если ваш смартфон использует матрицу другого производителя, или «Awesome!» при попадании в «яблочко», то есть в Samsung. Полезная штука? Возможно, но хотелось бы, чтобы производитель экрана всегда указывался в характеристиках смартфона, ведь, как мы выяснили, у каждой компании свой подход к расстановке пикселей на панели, а это сильно влияет на цветопередачу и даже четкость картинки.

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