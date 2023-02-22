Правда ли, что сброс до заводских настроек ускоряет смартфон и нужно ли его делать

Когда смартфон начинает тормозить, один из самых часто встречающихся советов — попробовать сделать полный сброс до заводских настроек. Обычно это действительно выручает, помогая привести телефон в чувство: система обнуляется, ошибки исчезают, а модули в устройстве перезагружаются. Получается, в теории сброс смартфона можно и вовсе делать как можно чаще, чтобы гаджет работал быстро, не собирая при этом системный мусор. Или это не поможет? Давайте разберемся, помогает ли очистка смартфона сделать его быстрее и как часто это нужно делать.

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Несмотря на всю пользу, сброс до заводских настроек — крайняя мера. Эта функция полностью очищает хранилище смартфона, оперативную память, а также обнуляет параметры, установленные ранее. То есть, после сброса у вас на руках остается смартфон в состоянии, будто вы только что достали его из коробки после покупки. А зачем это вообще нужно делать?

Зачем нужен сброс до заводских настроек

После сброса телефон возвращается в исходное состояние. Даже если во время использования вы удаляли встроенные приложения от производителя, они вернутся, так как по умолчанию вшиты в систему. И зачем нужен смартфон в таком состоянии? Вариантов несколько.

В памяти набралось много лишних файлов — вы хотите разом очистить хранилище.

Один из модулей начал работать некорректно. Например, процессор или батарея стали постоянно перегреваться.

В смартфоне начали появляться файлы с непонятным расширением, которые невозможно удалить самостоятельно.

Вы подцепили вирус, который мешал нормальной работе телефона.

Вы планируете продать смартфон, не оставив никаких следов эксплуатации или просто хотите его настроить заново.

При этом данные со смартфона вместе со всеми настройками можно сохранить в резервную копию, чтобы ничего не потерять. Согласитесь, процедура довольно энергозатратная: после восстановления данных нужно еще и восстановить пароли в браузере, которые зачастую не хранятся в бэкапе. Ради такого придется потратить как минимум час своей жизни или больше — в зависимости от объёма данных.

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Как часто нужно делать сброс до заводских настроек

При этом пользователи расходятся во мнении, как часто нужно делать сброс на телефоне. Одни эксперты утверждают, что чистить память смартфона нужно раз в полтора года, другие — раз в 6 месяцев. Кто-то говорит о том, что делать полный сброс не нужно вовсе — похоже, они правы. Сейчас объясню, почему.

Раньше считалось, что больше всего данных в смартфоне появлялось спустя 3-4 месяца после покупки, так как пользователь заново скачивал все приложения, игры и другие личные данные. Но с появлением функции создания резервной копии этот срок уменьшился примерно до месяца. Далее мы начинаем забивать память заметно медленнее, а некоторые бесполезные приложения удаляем сами — зачем оно нужно, если им не пользуешься? Вместе с ним удаляется и весь кэш, в результате чего память освобождается.

Кроме того, современные приложения научились сами удалять ненужные данные. Например, Телеграм: достаточно выставить в нем максимальный размер кэша, после чего он начнет сам его регулировать. Можно установить исключения в виде личных чатов, чтобы они никогда не очищались, или настроить автосохранение. И я молчу про приложения, работающие в фоновом режиме: система сама оптимизирует процессы, поэтому закрывать их вручную не нужно.

У каждого отдельного приложения также можно почистить кэш в настройках смартфона или удалить данные вручную. В крайнем случае, всегда можно рискнуть и обратиться к помощи программ-оптимизаторов. Согласитесь, это намного удобнее и быстрее, чем форматировать смартфон? Но даже если выбрать экстремальный способ, то устройство все равно не начнет работать быстрее. Вот пруф.

На видео протестирован смартфон Samsung S9+ до и после сброса. Небольшой прирост есть, но он настолько незначителен, что его не заметить при повседневном использовании. К тому же, блогер провел тест сразу несколько раз подряд, но даже в одноядерном тестировании он едва ли превысил 1%. Нужно ли ради этого тратить свое время? Думаю, нет.

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Почему смартфон начинает тормозить

Мнение экспертов завязано лишь на очистке памяти — это действительно важно. Однако скорость работы смартфона зависит не только от этого: сделав полный сброс на телефоне, вы можете обнаружить, что быстрее он работать не стал. В чем дело?

А в том, что практически все модули подвержены износу и старению. Смартфон начинает тормозить из-за снижения емкости батареи и обновлений ОС, которые влияют на производительность. Даже процессор начинает работать медленнее, не говоря уже о встроенной памяти и SD-картах, которые имеют определенный ресурс для перезаписи данных.

Иногда эти детали и вовсе могут оказаться некачественными, а пользователь и не догадывался об этом. Тут уже нет смысла делать сброс до заводских настроек: быстродействие он явно не улучшит. Даже если полностью очистить память смартфона, есть шанс, что он действительно может начать работать чуть быстрее, но вы этого не заметите.

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Так нужно ли делать полный сброс настроек часто? Как видите, советов производителей на этот счет нет, а инструкции носят исключительно рекомендательный характер. В конце концов, вы вольны поступать так, как вам удобнее, но помните, что панацеи нет: если смартфон начал тормозить, то даже сброс ему не поможет.