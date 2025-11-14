Правда ли, что Telegram попал в белый список сайтов России и теперь будет работать даже без интернета

Вечером 14 ноября некоторые СМИ облетела новость о внесении Telegram в белый список сайтов. Он представляет собой перечень интернет-ресурсов, чья работа должна осуществляться даже в момент отключения России от глобальной паутины, что в последнее время происходит довольно часто. Новость воодушевляющая, но не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд. Разбираемся, заблокируют ли Telegram в России, и будет ли он работать без интернета.

Telegram в белом списке сайтов

Попадание Telegram в белый список — инфоповод основанный на интерпретации документа с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации для учебных заведений. Там, в частности, говорится о необходимости обеспечения школ и прочих организаций «оптимальным и безопасным доступом к государственным, муниципальным и иным информационным системам».

К документу прилагается файл с перечнем ресурсов, к которым на территории учебных заведений должен быть доступ, и среди них под номером 8131 значится Telegram, а точнее — api.telegram.org.

СМИ поспешили интерпретировать новость как внесение Telegram в белый список, однако это не соответствует действительности. Документ касается лишь образовательных учреждений и носит исключительно рекомендательный характер. Кроме того, список сайтов приложений выглядит весьма сомнительно. Во-первых, он состоит из нескольких тысяч ресурсов. Во-вторых, там значатся некоторые сервисы Google (например, duo.google.com), что в контексте нынешних ограничений интернета в России кажется по меньшей мере странным.

Заблокируют ли Telegram в России

Внесение Telegram в сомнительный «белый список» ничего не говорит о перспективах его дальнейшей работы в России. Через мессенджер уже де-факто нельзя совершать звонки и ничего не предвещает смягчения регулятора РКН в отношении детища Павла Дурова.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Полная блокировка Telegram — вполне вероятный сценарий, не имеющий, впрочем, официальных подтверждений. Словом, как и не имеющая официальных подтверждений блокировка YouTube в России, которая называется «замедлением».