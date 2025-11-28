Правда ли, что в России полностью запретят звонки с иностранных номеров

В рамках борьбы с телефонными мошенниками в России регулярно принимаются неординарные меры. На текущий момент уже ограничена работа иностранных мессенджеров, а позже из СМИ стало известно о еще одной нетривиальной инициативе: запрет на звонки из-за рубежа. В медиа говорят, что совсем скоро в Россию не удастся позвонить с иностранного номера. Но правда ли это, и как будет работать запрет?

Запрет на международные звонки в России

О новой запретительной мере 28 ноября рассказало государственное издание ТАСС, выпустив заметку «Входящие вызовы с иностранных номеров могут запретить». В ней со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина говорится о возможности полной блокировки звонков из-за рубежа. А вот, что в интервью ТАСС сказал сам сенатор:

«Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, — это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа».

Если внимательно прочитать заявление члена Совета Федерации, становится ясно: речь идет не о запрете международных звонков в России, а о предоставлении возможности людям самостоятельно блокировать входящие с иностранных номеров. Также инициатива предполагает наличие специальной метки при поступлении звонков из-за рубежа.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как поставить запрет на звонки из-за границы

Хотя на государственном уровне инициатива находится лишь на стадии обсуждения, многие операторы сотовой связи уже предоставляют опцию блокировки международных звонков в рамках бесплатной услуги, для подключения которой нужно:

Запустить приложение оператора. Открыть список услуг. Найти «Запрет международных звонков». Активировать опцию нажатием на «Подключить».

После этого все входящие из-за рубежа будут автоматически блокироваться. Зачем тогда требуется принятие мер на государственном уровне — неясно. Но в любом случае речи о запрете международных звонков в России без согласия пользователей не идет.