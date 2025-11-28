Правда ли, что в России полностью запретят звонки с иностранных номеров

В рамках борьбы с телефонными мошенниками в России регулярно принимаются неординарные меры. На текущий момент уже ограничена работа иностранных мессенджеров, а позже из СМИ стало известно о еще одной нетривиальной инициативе: запрет на звонки из-за рубежа. В медиа говорят, что совсем скоро в Россию не удастся позвонить с иностранного номера. Но правда ли это, и как будет работать запрет?

Правда ли, что в России полностью запретят звонки с иностранных номеров. Правда ли, что скоро заблокируют все? Фото.

Правда ли, что скоро заблокируют все?

Запрет на международные звонки в России

О новой запретительной мере 28 ноября рассказало государственное издание ТАСС, выпустив заметку «Входящие вызовы с иностранных номеров могут запретить». В ней со ссылкой на члена Совета Федерации Артема Шейкина говорится о возможности полной блокировки звонков из-за рубежа. А вот, что в интервью ТАСС сказал сам сенатор:

«Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, — это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа».

Если внимательно прочитать заявление члена Совета Федерации, становится ясно: речь идет не о запрете международных звонков в России, а о предоставлении возможности людям самостоятельно блокировать входящие с иностранных номеров. Также инициатива предполагает наличие специальной метки при поступлении звонков из-за рубежа.

Как поставить запрет на звонки из-за границы

Хотя на государственном уровне инициатива находится лишь на стадии обсуждения, многие операторы сотовой связи уже предоставляют опцию блокировки международных звонков в рамках бесплатной услуги, для подключения которой нужно:

  1. Запустить приложение оператора.
  2. Открыть список услуг.
  3. Найти «Запрет международных звонков».
  4. Активировать опцию нажатием на «Подключить».
Как поставить запрет на звонки из-за границы. Международные звонки уже можно заблокировать самостоятельно. Фото.

Международные звонки уже можно заблокировать самостоятельно

После этого все входящие из-за рубежа будут автоматически блокироваться. Зачем тогда требуется принятие мер на государственном уровне — неясно. Но в любом случае речи о запрете международных звонков в России без согласия пользователей не идет.

Лонгриды для вас
Сколько реально живет смартфон с батареей на 7500 мА*ч? Тесты раскрыли настоящую автономность

Хотели бы себе смартфон, который не нужно ставить на зарядку перед сном? Который даже на следующий день точно продержится до обеда? Такие уже есть на рынке, причем в теории они обещают реально огромную автономность. Но у них есть и недостатки. Мы узнали, сколько часов работают китайские флагманы с пресловутыми "монстрами" на 7000 мА*ч и выше.

Читать далее
Откуда скачивать приложения банков на Android, а также как их устанавливать и обновлять

С 2022 года российские банки регулярно попадают в санкционные списки США. Их количество все время увеличивается, из-за чего пользоваться мобильным банкингом становится все сложнее, ведь основной магазин приложений на Android (Google Play) вынужден следовать законам своей юрисдикции. Впрочем, операционная система не ограничена одним лишь Play Маркетом. Благодаря открытости Android, вы можете скачать приложение банка на телефон другим способом.

Читать далее
Правда ли, что в России запретят перепрошивку смартфонов

Многие продвинутые пользователи Android прибегают к перепрошивке смартфона. Делают это обычно по нескольким причинам. Например, чтобы русифицировать оболочку на китайском смартфона или просто попробовать новое программное обеспечение. Долгое время ни у кого эта процедура не вызывала вопросов, однако вечером 22 июня «Известия» сообщили тревожную новость, которую следом подхватили другие СМИ: в России запретят перепрошивку смартфонов. Что, правда?

Читать далее
Где купить хорошие смартфоны до 20 тысяч рублей и какие модели выбрать
Главный драйвер буллрана: эксперт объяснил, что может резко разогнать цену Биткоина в будущем
Какое мясо самое полезное зимой? А мы едим его крайне редко или не едим совсем