Правда ли, что в России заблокировали WhatsApp

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что WhatsApp, в отличие от Instagram и Facebook, в России никто не блокировал, на этой неделе пользователи начали жаловаться на то, что не могут скачать приложение с официального сайта мессенджера. Многие решили, что либо Meta, которая владеет этими сервисами, решила окончательно уйти с нашего рынка, либо Роскомнадзор, который уверял, что не имеет претензий к Ватсапу, всё-таки передумал. Попробуем разобраться, что же случилось на самом деле, почему не получается скачать WhatsApp и что теперь делать.

Whatsapp

Не скачивается WhatsApp на компьютер? Такая проблема есть почти у всех

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Судя по всему, тревогу забили пользователи, которые хотели установить WhatsApp на компьютер, но не смогли. По их словам, при попытке скачать приложение с официального сайта сервиса, он неизменно выдавал ошибку. Но, стоило включить VPN и подключиться к любой стране, кроме России, как ограничение автоматически снималось, а загрузка начиналась в тот же момент.

Не скачивается WhatsApp на компьютер

Вот такая ошибка возникает при попытке скачать Ватсап из России

Естественно, тот факт, что VPN решает проблему с загрузкой, натолкнула многих на мысль о том, что WhatsApp в России заблокировали. Да и что людям было думать, если ограничение на скачивание действовало только в их стране, где и так блокируют всё подряд? Однако не всё оказалось так просто, потому что скачать нельзя было только десктопную версию — для Windows и macOS.

А вот мобильная версия Ватсап — даже если говорить о загрузке с того же сайта — скачивалась без каких-либо проблем. Можете проверить сами: просто перейдите на страницу с загрузками, выберите версию WhatsApp для Android и попробуйте скачать её себе на смартфон. Загрузка пойдёт в тот же момент, когда вы нажмёте на кнопку с номером сборки. Что и говорить про App Store и Google Play.

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Там WhatsApp по-прежнему доступен без ограничений. Но о чём это говорит? Вероятно, о том, что причина перебоев с загрузкой связана не с собственным решением WhatsApp, а с решением Роскомнадзора. Однако я бы не спешил с выводами по нескольким причинам:

  • Во-первых, Роскомнадзор не объявлял о каких-либо претензиях к WhatsApp. Мессенджер в РФ по-прежнему вне подозрений, поскольку не является средством публичного распространения информации.
  • Во-вторых, если бы Роскомнадзор блокировал WhatsApp, то заблокирована была бы не только загрузка обеих версий мессенджера — для мобильных и десктопных устройств, — но и сам сайт сервиса.
  • В-третьих, у некоторых пользователей WhatsApp Desktop всё-таки скачивается. Вероятно, это зависит от провайдера вашей интернет-сети. Например, у Ростелекома проблемы наблюдаются, а у многих других — нет.

Как скачать WhatsApp на компьютер

В чём именно проблема, сказать сложно. Не исключено, что препятствует загрузке именно блокировка со стороны Роскомнадзора. Но не преднамеренная, а случайная. Дело в том, что РКН нередко блокирует не те IP-адреса, который нужно блокировать, и доступ к тем или иным ресурсам — не имеющим отношения к нарушителю, — прерывается.

Как бы там ни было, обойти это ограничение, как вы понимаете, совершенно несложно. Потребуется только VPN. Любой, даже бесплатный:

  • Скачайте себе на компьютер любой VPN (я рекомендую Windscribe);
  • Запустите его и подключитесь к любой стране, кроме России;

Включите VPN и скачивайте Ватсап без ограничений

  • Зайдите на сайт WhatsApp в раздел с загрузками и выберите десктопную версию;
  • Нажмите «Загрузить» и дождитесь, пока приложение скачается вам на ПК.

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Как видите, ничего сложного. Законно ли это? Абсолютно законно. Даже если бы Роскомнадзор официально объявил о том, что блокирует WhatsApp в России, использование VPN у нас в стране никак не преследуется. Им пользуются даже высшие должностные лица, которые говорят об этом абсолютно открыто. Так что можете и вы. А, если вам интересны нюансы использования VPN в РФ, можете почитать об этом в отдельной статье.

Что касается мобильных версий WhatsApp — хоть для iOS, хоть для Android — с их загрузкой вообще нет никаких проблем. Они по-прежнему доступны в App Store и Google Play. Поэтому вы можете без труда скачать их оттуда, даже не прибегая к помощи VPN. Так что предлагаю отставить панику — Ватсап в России никто не блокирует. По крайней мере, оснований думать, что всё это происходит намеренно, нет.

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