Правда ли, что в России замедляют Telegram

Герман Вологжанин

Пока мессенджер MAX продолжает набирать один миллион пользователей за другим, у его конкурентов в России возникают серьезные проблемы. Роскомнадзор уже объявил о поэтапной блокировке WhatsApp, а Telegram формально хоть и продолжает работать, тоже испытывает неприятности. На сайтах отслеживания сбоев все чаще появляются жалобы на работу мессенджера. В связи с этим мы решили выяснить, замедляют ли Telegram в России.

Правда ли, что в России замедляют Telegram. Замедляют или пока еще нет? Фото.

Замедляют или пока еще нет?

Ограничение звонков в Telegram

Официально на территории России объявлена только одна ограничительная мера в отношении Telegram. Еще 13 августа Роскомнадзор заявил о блокировке звонков в иностранных мессенджерах, к коим в том числе относится приложение Павла Дурова. Регулятор объяснил свое решение борьбой с мошенниками и другими противоправными действиями:

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах.

Тогда в РКН отметили, что других ограничительных мер в отношении иностранных приложений пока не вводится, и с тех пор Telegram продолжает оставаться в серой зоне. Слухи о его блокировке периодически появляются, но официально регулятор угрожает только WhatsApp.

Замедляют ли Telegram в России

Несмотря на отсутствие официальной информации об ограничениях помимо блокировки звонков, жалобы на работу Telegram участились. Причем, если изучить комментарии на сайте detector404.ru, фиксирующем сбои в работе интернет-сервисов, пользователи недовольны не столько звонками, сколько скоростью загрузки медиафайлов (фото, видео и других).

Замедляют ли Telegram в России. Пользователи жалуются на медленную загрузку. Фото.

Пользователи жалуются на медленную загрузку

Такие отзывы косвенно свидетельствуют о замедлении Telegram. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться, мы решили проверить скорость загрузки файлов с российского IP-адреса и иностранного. Выяснилось, что без танцев с бубнами медиа в Telegram действительно загружаются долго: скорость составляет порядка 128 Кб/с. При этом после изменения IP-адреса на иностранный она сразу подскакивает до 896 Кб/с даже без перезапуска приложения.

Замедляют ли Telegram в России. С иностранным IP (справа) загрузка действительно идет быстрее. Фото.

С иностранным IP (справа) загрузка действительно идет быстрее

Со скачиванием медиа ситуация аналогичная: по умолчанию все очень медленно, а стоит изменить IP — скорость подскакивает вверх. Конечно, это не подтверждает на 100% замедление Telegram в России, однако представляется очень похожим на то.

Заблокируют ли Telegram в России

Формальных причин для блокировки Telegram в России достаточно. Мессенджер Павла Дурова, как и другие зарубежные платформы, отказывается напрямую сотрудничать с властями, выполняя требования так называемого «закона о приземлении».

При этом, если, казалось бы, безобидный Snapchat в России блокируют, Telegram продолжает оставаться на плаву, постоянно заявляя о своей «независимости» и «свободе». Как долго это продлится — неизвестно. Возможно, будущее Telegram будет зависеть от успеха мессенджера MAX. Ведь YouTube в России «замедлили» тоже не сразу, а только в момент, когда аудитория отечественных платформ VK Видео и RUTUBE в официальных отчетах сравнялась с показателями самого популярного видеохостинга.

