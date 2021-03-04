Прерывается звук в видеочате. Google знает, что делать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то, что LTE-покрытие сегодня есть ну практически везде, если не считать каких-то отдалённых регионов, качество связи в большинстве видеосервисов по-прежнему хромает. Возьмите хоть Zoom, хоть Meet, хоть Google Duo. Если вы подключены не к домашней или рабочей сети Wi-Fi с высокоскоростным соединением, готовьтесь к постоянным зависаниям, заиканиям и прерываниям диалога. Само собой, пользоваться видеосвязью в таких условиях попросту невозможно. Что и говорить про тех, у кого LTE нет. Но Google знает, что с этим делать.

Google Duo

Google Duo получил поддержку нового кодека Lyra, который не допустит прерывания звуков

Google выпустила крупное обновление сервиса видеозвонков Duo

Google выпустила обновление Google Duo с поддержкой новейшего кодека Lyra, который решает проблему некачественной передачи звука, если скорость интернет-соединения недостаточно высока. В его основе лежит нейронная сеть, которую обучали на тысячах часов записей разговоров на более чем 70 языках мира. В результате Lyra научилась передавать понятную и естественно звучащую речь с пропускной способностью всего 3 килобайта в секунду. То есть для того, чтобы созвониться с кем-то по Google Duo, вам не потребуется не то что 4G, но даже 3G.

Прерывается связь в Google Duo

Чтобы обеспечить доставку естественной и внятной речи до собеседника, но при этом позволить Duo работать даже в сетях 2G, разработчикам пришлось немного пожертвовать качеством. На видео выше можно услышать, что запись голоса звучит не кристально чисто, создавая эффект радио. Это было сделано намеренно, чтобы позволить сервису передавать речь на низких скоростях. Несмотря на это, она сохраняет внятность и звучит достаточно отчётливо. Такой компромисс был вынужденной мерой, позволяющей добиться оптимального качества при низком ресурсопотреблении.

Google выпустила веб-версию видеочата Google Duo

Google осталась настолько довольна собственной разработкой, что решила предложить Lyra сторонним разработчикам. В ближайшее время компания планирует открыть исходный код кодека и позволить использовать в различных сервисах видео- и аудиоконференций. Это позволит решить проблемы со связью во многих регионах, где качество соединения с интернетом оставляет желать лучшего: Индия, Бразилия, Африка. В этих странах люди по-прежнему используют 2G-подключение, не имея других альтернатив.

Качество видео в Google Duo

Видеочат

Качество видео в Google Duo серьёзно уступает FaceTime, и с этим нужно что-то делать

Так, с аудио проблема вроде бы решена. А что касается видео? Качество картинки в Google Duo по-прежнему оставляет желать лучшего. Я сам постоянно с этим сталкиваюсь, будучи вынужденным терпеть перебои в передаче видеосигнала. При этом я абсолютно уверен, что проблема тут не в качестве покрытия или силе сигнала, а в том, что Google банально где-то что-то не докрутила. Ведь если я возьму iPhone с FaceTime и Android с Google Duo, то разница в качестве картинки будет колоссальной не в пользу продуктов Google. Почему? Непонятно.

Как слушать YouTube с заблокированным экраном без подписки

Очевидно, что Google может исправить этот недочёт, но она слишком увлечена другим. Вместо того, чтобы заняться качеством видеосигнала, разработчики компании постоянно расширяют возможности Duo, добавляя туда различные функции. Сначала там появились AR-маски, потом функция трансляции содержимого экрана, ночной режим и автофокусировка. Вроде бы круто, но всё это используется настолько редко, что этого даже не замечаешь, а вот что замечаешь, так это низкое качество видео, с которым нужно что-то делать.

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