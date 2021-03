Прерывается звук в видеочате. Google знает, что делать

Несмотря на то, что LTE-покрытие сегодня есть ну практически везде, если не считать каких-то отдалённых регионов, качество связи в большинстве видеосервисов по-прежнему хромает. Возьмите хоть Zoom, хоть Meet, хоть Google Duo. Если вы подключены не к домашней или рабочей сети Wi-Fi с высокоскоростным соединением, готовьтесь к постоянным зависаниям, заиканиям и прерываниям диалога. Само собой, пользоваться видеосвязью в таких условиях попросту невозможно. Что и говорить про тех, у кого LTE нет. Но Google знает, что с этим делать.

Google выпустила крупное обновление сервиса видеозвонков Duo

Google выпустила обновление Google Duo с поддержкой новейшего кодека Lyra, который решает проблему некачественной передачи звука, если скорость интернет-соединения недостаточно высока. В его основе лежит нейронная сеть, которую обучали на тысячах часов записей разговоров на более чем 70 языках мира. В результате Lyra научилась передавать понятную и естественно звучащую речь с пропускной способностью всего 3 килобайта в секунду. То есть для того, чтобы созвониться с кем-то по Google Duo, вам не потребуется не то что 4G, но даже 3G.

Google Duo’s new audio technology Lyra gives people high-quality and reliable audio, even on a 2G network. Hear more from #Android product manager Jamieson Brettle. pic.twitter.com/asAkV3Gi8s

— Android (@Android) March 2, 2021