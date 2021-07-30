Приехали: суд в России признал Samsung Pay незаконным

Уже давно в Сети обсуждают вероятность блокировок сервисов Google в целом и YouTube в частности. Заблокируют или не заблокируют, а если заблокируют, то будет ли можно обойти блокировку? Такие вопросы теперь задают друг другу пользователи, которым эта тема интересна. Мы-то, конечно, знаем, что никто ничего блокировать не собирался, даже если такую инициативу обсуждали на самом верху. Но все так увлеклись темой гипотетической блокировки YouTube, что совсем забыли обо всём остальном.

Как ездить на общественном транспорте со скидкой благодаря Mir Pay, SberPay или Samsung Pay

В России могут запретить Samsung Pay. Более того, Арбитражный суд города Москвы уже даже принял соответствующее решение. Поводом для этого является нарушение патента, который Samsung использовала в своём платёжном сервисе. Теперь у корейцев есть целый месяц до вступления решения в законную силу, чтобы обжаловать его и получить право на дальнейшую работу Samsung Pay в России.

Заблокируют ли Samsung Pay в России

Патент, из-за которого случился весь сыр-бор, описывает методику проведения бесконтактных платежей с использованием мобильного устройства покупателя и кассового оборудования продавца. Он принадлежит швейцарской компании «Сквин СА». Что это за компания такая, чем она занимается и где находится территориально, сказать сложно. Более того, у неё даже нет своего сайта, что указывает на то, что это обычный патентный тролль.

Как бы там ни было, Арбитражный суд своё решение уже принял, и теперь Samsung предстоит его обжаловать. Юристы рекомендуют компании обращаться напрямую в Роспатент. По их мнению, шансы, что в ведомстве признают патент, принадлежащий «Сквин СА», качественным, не превышают 1%. Но, если этого не сделать, фактическая работа Samsung Pay на территории России будет не просто затруднена, а невозможна.

Samsung открыто говорит, что продаёт данные пользователей Samsung Pay

Пока неизвестно, какими способами, по мнению судьи, должен осуществляться запрет на работу Samsung Pay в России. Заблокировать его так же, как Telegram или другие онлайн-платформы, скорее всего нельзя, поскольку сервис работает без интернета. Но зато в решении говорится о том, что Samsung запрещено продавать на территории страны любые устройства с Samsung Pay, а это уже серьёзная санкция.

Впрочем, чисто технически её очень легко обойти. Запрет на реализацию устройств с Samsung Pay, действует только в отношении Samsung как нарушителя патента и не распространяется на всех остальных ритейлеров и тем более серых продавцов. Так что, даже если компания прекратит их продажи, её партнёры смогут продолжать торговать смартфонами, смарт-часами, планшетами и другой техникой с поддержкой бесконтактных платежей.

Проблемы Apple Pay

Кроме того, Samsung может пойти и другим путём. Она может просто отказаться от предустановки Samsung Pay на свои устройства, предложив пользователям скачивать его из Google Play. В этом случае требование суда будет выполнено, компания сохранит право торговли фирменных гаджетов, а пользователи не лишатся удобного инструмента оплаты покупок без использования наличности и банковских карт.

Куда интереснее в данной ситуации тот факт, что Samsung Pay – это не единственный бесконтактный сервис в России. То есть под угрозой фактически находятся и Google Pay, и Apple Pay, которые используют плюс-минус ту же методику установления соединения смартфона с платёжным терминалом. Если истец решит подать в суд на них, высоко вероятно, что судья удовлетворит иск по тем же основаниям.

Приложение Pay Touch позволяет смартфонам Samsung принимать платежи с карт

Несмотря на то что Apple всегда хвасталась тем, что Apple Pay выгодно отличается от Google Pay более высоким уровнем защиты, как таковая методика проведения платежей через NFC у них одна и та же. Поэтому ничто не мешает «Сквин СА» подать иск ещё и к Apple. А вот ей в этом случае будет куда тяжелее, чем Samsung. Дело в том, что Apple Pay вшит в iOS по умолчанию и не устанавливается по инициативе пользователей.

А, если Apple будет вынуждена вынести Apple Pay в App Store, то получится так, что он будет вообще единственным сервисом бесконтактных платежей на весь яблочный магазин приложений. Естественно, это вызовет протест и со стороны разработчиков, и антимонопольных органов, которые быстренько состряпают разбирательство в отношении Apple и обяжут её допустить к публикации в App Store и другие бесконтактные сервисы.