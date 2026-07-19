Разбирал уже какое приложение жрет батарею на Android, и тогда выяснил, что виновник прячется в фоне, расходуя ресурсы без вашего ведома. С интернетом история та же. Трафик заканчивается раньше срока, а вы понятия не имеете куда он уходит. Объясняю, как найти приложение, которое жрет интернет, и что с ним сделать.
Как понять, что приложение расходует интернет в фоне
Признаки того, что интернет на телефоне кто-то тихо ест:
- мобильный трафик заканчивается быстрее, чем обычно (при том, что вы используете смартфон в штатном режиме);
- оператор присылает уведомление о расходе трафика ночью, когда смартфон лежал на столе;
- в истории статистики от оператора появляются неожиданные гигабайты без очевидного источника;
- смартфон ощутимо греется в режиме ожидания — признак фоновой активности.
Важная оговорка: значок сети в строке состояния сам по себе ничего не доказывает. Android периодически передает служебные данные: синхронизация, push-уведомления, обновление времени. Это нормально и занимает копейки трафика. Проблема начинается когда фоновый расход исчисляется сотнями мегабайт или гигабайтами.
Где посмотреть расход трафика на Android
Стандартный путь: «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных». На разных оболочках все немного отличается:
- Samsung One UI: «Настройки — Подключения — Использование данных»;
- Xiaomi HyperOS: «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Расход данных»;
- realme UI: «Настройки — Передача данных — Статистика»;
- HONOR MagicOS: «Настройки — Мобильная сеть — Использование данных»;
- Google Pixel: «Настройки — Сеть и интернет — Интернет — Передача данных».
Что смотреть внутри раздела: выберите нужный период (текущий месяц или последние 30 дней). Отдельно посмотрите статистику по мобильному интернету и Wi-Fi (это разные вещи). Под графиком расхода будет список приложений, отсортированный по объему потребленного трафика. Именно здесь и живет виновник. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Какое приложение жрет интернет в фоновом режиме
Нашли подозрительное приложение в списке — нажмите на него. Откроется карточка с детализацией. Смотрите на две цифры: трафик в активном режиме и фоновая передача данных. Если фоновый расход сопоставим с активным или превышает его — это ненормально.
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Типичные нарушители и почему они так делают:
- Telegram и другие мессенджеры (автозагрузка медиафайлов);
- Google Фото и облачные диски (синхронизация в фоне);
- YouTube (предзагрузка видео для офлайн-просмотра, кэш рекомендаций);
- браузеры (фоновое обновление вкладок, предзагрузка ссылок);
- маркетплейсы (обновление каталога и цен в фоне);
- VPN-приложения (если VPN активен, весь трафик идет через него и может считаться двойным образом);
- приложения с рекламой (загружают рекламные блоки в фоне постоянно);
- сервисы обновления (Google Play и производители загружают обновления без вашего разрешения).
Резкий рост за последние дни при стабильном использовании — сигнал, что что-то изменилось: установили новое приложение, обновили существующее, или приложение получило новые задачи в фоне.
Как запретить приложению использовать мобильный интернет
Нашли виновника — действуем. Несколько уровней ограничений от мягкого к жесткому.
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Отключить фоновую передачу данных для конкретного приложения:
- Откройте «Настройки — Приложения».
- Выберите нарушителя.
- Нажмите «Передача данных» или «Использование данных».
- Отключите «Фоновые данные» — приложение будет работать только когда вы его открыли.
Кроме того, вы можете:
- запретить мобильный интернет совсем, оставив Wi-Fi;
- включить экономию трафика на Android;
- отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
- отключить фоновую синхронизацию облака.
Важное предупреждение: после ограничения фоновых данных приложение перестанет получать push-уведомления и обновлять данные в фоне. Для мессенджеров это означает что сообщения придут только когда откроете приложение. А если хотите знать, работает ли MAX без интернета, — коротко: нет, как и любой другой мессенджер.
Как поставить лимит трафика и больше не переплачивать
Самый надежный способ контролировать лимит трафика на Android — настроить его один раз и забыть.
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Установить предупреждение и жесткий лимит:
- Откройте «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных».
- Нажмите «Предупреждение и лимит данных».
- Включите «Установить предупреждение» — при достижении этой отметки придет уведомление. Установите 80% от вашего тарифного пакета.
- Включите «Установить лимит данных» — при достижении этой цифры мобильный интернет отключится автоматически. Поставьте полный объем пакета.
Наконец, можно настроить дату начала расчетного периода. Там же найдите «Расчетный период» или «Дата сброса» — поставьте число, в которое оператор обновляет ваш пакет. Тогда статистика будет сбрасываться синхронно с тарифом, и вы увидите реальный расход за текущий период, а не за произвольный месяц.
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Ограничение трафика на телефоне через системный лимит — гарантия, что кончается интернет на телефоне не застанет вас врасплох в конце месяца. Один раз настроили — система сделает все сама. Обсудить вопросы по управлению трафиком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.