Разбирал уже какое приложение жрет батарею на Android, и тогда выяснил, что виновник прячется в фоне, расходуя ресурсы без вашего ведома. С интернетом история та же. Трафик заканчивается раньше срока, а вы понятия не имеете куда он уходит. Объясняю, как найти приложение, которое жрет интернет, и что с ним сделать.

Как понять, что приложение расходует интернет в фоне

Признаки того, что интернет на телефоне кто-то тихо ест:

мобильный трафик заканчивается быстрее, чем обычно (при том, что вы используете смартфон в штатном режиме);

оператор присылает уведомление о расходе трафика ночью, когда смартфон лежал на столе;

в истории статистики от оператора появляются неожиданные гигабайты без очевидного источника;

смартфон ощутимо греется в режиме ожидания — признак фоновой активности.

Важная оговорка: значок сети в строке состояния сам по себе ничего не доказывает. Android периодически передает служебные данные: синхронизация, push-уведомления, обновление времени. Это нормально и занимает копейки трафика. Проблема начинается когда фоновый расход исчисляется сотнями мегабайт или гигабайтами.

Где посмотреть расход трафика на Android

Стандартный путь: «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных». На разных оболочках все немного отличается:

Samsung One UI : «Настройки — Подключения — Использование данных»;

: «Настройки — Подключения — Использование данных»; Xiaomi HyperOS : «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Расход данных»;

: «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Расход данных»; realme UI : «Настройки — Передача данных — Статистика»;

: «Настройки — Передача данных — Статистика»; HONOR MagicOS : «Настройки — Мобильная сеть — Использование данных»;

: «Настройки — Мобильная сеть — Использование данных»; Google Pixel: «Настройки — Сеть и интернет — Интернет — Передача данных».

Что смотреть внутри раздела: выберите нужный период (текущий месяц или последние 30 дней). Отдельно посмотрите статистику по мобильному интернету и Wi-Fi (это разные вещи). Под графиком расхода будет список приложений, отсортированный по объему потребленного трафика. Именно здесь и живет виновник. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Какое приложение жрет интернет в фоновом режиме

Нашли подозрительное приложение в списке — нажмите на него. Откроется карточка с детализацией. Смотрите на две цифры: трафик в активном режиме и фоновая передача данных. Если фоновый расход сопоставим с активным или превышает его — это ненормально.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Типичные нарушители и почему они так делают:

Telegram и другие мессенджеры (автозагрузка медиафайлов);

(автозагрузка медиафайлов); Google Фото и облачные диски (синхронизация в фоне);

(синхронизация в фоне); YouTube (предзагрузка видео для офлайн-просмотра, кэш рекомендаций);

(предзагрузка видео для офлайн-просмотра, кэш рекомендаций); браузеры (фоновое обновление вкладок, предзагрузка ссылок);

(фоновое обновление вкладок, предзагрузка ссылок); маркетплейсы (обновление каталога и цен в фоне);

(обновление каталога и цен в фоне); VPN-приложения (если VPN активен, весь трафик идет через него и может считаться двойным образом);

(если VPN активен, весь трафик идет через него и может считаться двойным образом); приложения с рекламой (загружают рекламные блоки в фоне постоянно);

(загружают рекламные блоки в фоне постоянно); сервисы обновления (Google Play и производители загружают обновления без вашего разрешения).

Резкий рост за последние дни при стабильном использовании — сигнал, что что-то изменилось: установили новое приложение, обновили существующее, или приложение получило новые задачи в фоне.

Как запретить приложению использовать мобильный интернет

Нашли виновника — действуем. Несколько уровней ограничений от мягкого к жесткому.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Отключить фоновую передачу данных для конкретного приложения:

Откройте «Настройки — Приложения». Выберите нарушителя. Нажмите «Передача данных» или «Использование данных». Отключите «Фоновые данные» — приложение будет работать только когда вы его открыли.

Кроме того, вы можете:

запретить мобильный интернет совсем, оставив Wi-Fi;

включить экономию трафика на Android;

отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;

отключить фоновую синхронизацию облака.

Важное предупреждение: после ограничения фоновых данных приложение перестанет получать push-уведомления и обновлять данные в фоне. Для мессенджеров это означает что сообщения придут только когда откроете приложение. А если хотите знать, работает ли MAX без интернета, — коротко: нет, как и любой другой мессенджер.

Как поставить лимит трафика и больше не переплачивать

Самый надежный способ контролировать лимит трафика на Android — настроить его один раз и забыть.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Установить предупреждение и жесткий лимит:

Откройте «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных». Нажмите «Предупреждение и лимит данных». Включите «Установить предупреждение» — при достижении этой отметки придет уведомление. Установите 80% от вашего тарифного пакета. Включите «Установить лимит данных» — при достижении этой цифры мобильный интернет отключится автоматически. Поставьте полный объем пакета.

Наконец, можно настроить дату начала расчетного периода. Там же найдите «Расчетный период» или «Дата сброса» — поставьте число, в которое оператор обновляет ваш пакет. Тогда статистика будет сбрасываться синхронно с тарифом, и вы увидите реальный расход за текущий период, а не за произвольный месяц.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Ограничение трафика на телефоне через системный лимит — гарантия, что кончается интернет на телефоне не застанет вас врасплох в конце месяца. Один раз настроили — система сделает все сама. Обсудить вопросы по управлению трафиком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.