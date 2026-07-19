Разбирал уже какое приложение жрет батарею на Android, и тогда выяснил, что виновник прячется в фоне, расходуя ресурсы без вашего ведома. С интернетом история та же. Трафик заканчивается раньше срока, а вы понятия не имеете куда он уходит. Объясняю, как найти приложение, которое жрет интернет, и что с ним сделать.

Ищем тайного пожирателя интернета на Android. Фото.

Ищем тайного пожирателя интернета на Android

Как понять, что приложение расходует интернет в фоне

Признаки того, что интернет на телефоне кто-то тихо ест:

  • мобильный трафик заканчивается быстрее, чем обычно (при том, что вы используете смартфон в штатном режиме);
  • оператор присылает уведомление о расходе трафика ночью, когда смартфон лежал на столе;
  • в истории статистики от оператора появляются неожиданные гигабайты без очевидного источника;
  • смартфон ощутимо греется в режиме ожидания — признак фоновой активности.

Важная оговорка: значок сети в строке состояния сам по себе ничего не доказывает. Android периодически передает служебные данные: синхронизация, push-уведомления, обновление времени. Это нормально и занимает копейки трафика. Проблема начинается когда фоновый расход исчисляется сотнями мегабайт или гигабайтами.

Где посмотреть расход трафика на Android

Стандартный путь: «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных». На разных оболочках все немного отличается:

  • Samsung One UI: «Настройки — Подключения — Использование данных»;
  • Xiaomi HyperOS: «Настройки — SIM-карты и мобильные сети — Расход данных»;
  • realme UI: «Настройки — Передача данных — Статистика»;
  • HONOR MagicOS: «Настройки — Мобильная сеть — Использование данных»;
  • Google Pixel: «Настройки — Сеть и интернет — Интернет — Передача данных».
Здесь можно глянуть статистику по расходу интернета. Фото.

Здесь можно глянуть статистику по расходу интернета

Что смотреть внутри раздела: выберите нужный период (текущий месяц или последние 30 дней). Отдельно посмотрите статистику по мобильному интернету и Wi-Fi (это разные вещи). Под графиком расхода будет список приложений, отсортированный по объему потребленного трафика. Именно здесь и живет виновник. Следить за полезными советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Какое приложение жрет интернет в фоновом режиме

Нашли подозрительное приложение в списке — нажмите на него. Откроется карточка с детализацией. Смотрите на две цифры: трафик в активном режиме и фоновая передача данных. Если фоновый расход сопоставим с активным или превышает его — это ненормально.

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Типичные нарушители и почему они так делают:

  • Telegram и другие мессенджеры (автозагрузка медиафайлов);
  • Google Фото и облачные диски (синхронизация в фоне);
  • YouTube (предзагрузка видео для офлайн-просмотра, кэш рекомендаций);
  • браузеры (фоновое обновление вкладок, предзагрузка ссылок);
  • маркетплейсы (обновление каталога и цен в фоне);
  • VPN-приложения (если VPN активен, весь трафик идет через него и может считаться двойным образом);
  • приложения с рекламой (загружают рекламные блоки в фоне постоянно);
  • сервисы обновления (Google Play и производители загружают обновления без вашего разрешения).

Резкий рост за последние дни при стабильном использовании — сигнал, что что-то изменилось: установили новое приложение, обновили существующее, или приложение получило новые задачи в фоне.

Как запретить приложению использовать мобильный интернет

Нашли виновника — действуем. Несколько уровней ограничений от мягкого к жесткому.

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Отключить фоновую передачу данных для конкретного приложения:

  1. Откройте «Настройки — Приложения».
  2. Выберите нарушителя.
  3. Нажмите «Передача данных» или «Использование данных».
  4. Отключите «Фоновые данные» — приложение будет работать только когда вы его открыли.
Пожирателю можно ограничить интернет в фоне. Фото.

Пожирателю можно ограничить интернет в фоне

Кроме того, вы можете:

  • запретить мобильный интернет совсем, оставив Wi-Fi;
  • включить экономию трафика на Android;
  • отключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
  • отключить фоновую синхронизацию облака.

Важное предупреждение: после ограничения фоновых данных приложение перестанет получать push-уведомления и обновлять данные в фоне. Для мессенджеров это означает что сообщения придут только когда откроете приложение. А если хотите знать, работает ли MAX без интернета, — коротко: нет, как и любой другой мессенджер.

Как поставить лимит трафика и больше не переплачивать

Самый надежный способ контролировать лимит трафика на Android — настроить его один раз и забыть.

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Установить предупреждение и жесткий лимит:

  1. Откройте «Настройки — Сеть и интернет — Передача данных».
  2. Нажмите «Предупреждение и лимит данных».
  3. Включите «Установить предупреждение» — при достижении этой отметки придет уведомление. Установите 80% от вашего тарифного пакета.
  4. Включите «Установить лимит данных» — при достижении этой цифры мобильный интернет отключится автоматически. Поставьте полный объем пакета.
Установка лимита трафика практически полностью решает проблему. Фото.

Установка лимита трафика практически полностью решает проблему

Наконец, можно настроить дату начала расчетного периода. Там же найдите «Расчетный период» или «Дата сброса» — поставьте число, в которое оператор обновляет ваш пакет. Тогда статистика будет сбрасываться синхронно с тарифом, и вы увидите реальный расход за текущий период, а не за произвольный месяц.

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Ограничение трафика на телефоне через системный лимит — гарантия, что кончается интернет на телефоне не застанет вас врасплох в конце месяца. Один раз настроили — система сделает все сама. Обсудить вопросы по управлению трафиком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.