Мы уже говорили о том, как узнать, какое приложение жрет батарею, и почти всегда в топе оказывается одно и то же. Не YouTube, не TikTok, не навигация. Сервисы Google Play. Приложение, которое вы никогда специально не открывали, не устанавливали и скорее всего вообще не замечали. Разбираю почему так происходит и что с этим делать.

Что такое Сервисы Google Play

Сервисы Google Play — это не обычное приложение. Это системная прослойка между Android и всем остальным. Объясню простыми словами: когда любое приложение хочет показать вам уведомление, определить геолокацию, войти через Google-аккаунт или сохранить резервную копию — оно обращается к сервисам Google Play.

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Через сервисы Google работают:

push-уведомления от всех приложений;

авторизация через Google-аккаунт;

геолокация и Google Карты;

Play Protect — антивирусная проверка приложений;

резервное копирование данных;

поиск устройств поблизости по Bluetooth;

обновления приложений через Play Маркет.

Удалить или полностью отключить сервисы Google Play без последствий нельзя — об этом в конце. Следить за советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Почему Сервисы Google Play расходуют батарею

Сервисы Google садят батарею потому что работают постоянно — 24 часа в сутки, даже когда смартфон лежит с выключенным экраном.

Основные причины расхода:

синхронизация аккаунта : контакты, календарь, почта обновляются в фоне регулярно;

: контакты, календарь, почта обновляются в фоне регулярно; push-уведомления : сервисы поддерживают постоянное соединение с серверами Google ради мгновенной доставки пушей;

: сервисы поддерживают постоянное соединение с серверами Google ради мгновенной доставки пушей; геолокация : если хоть одно приложение запросило доступ к местоположению, сервисы периодически определяют координаты;

: если хоть одно приложение запросило доступ к местоположению, сервисы периодически определяют координаты; Play Protect : периодически сканирует установленные приложения на вирусы;

: периодически сканирует установленные приложения на вирусы; поиск устройств поблизости : Bluetooth-сканирование для функции Find My Device;

: Bluetooth-сканирование для функции Find My Device; резервное копирование: ночью копирует данные на Google Drive.

В норме все это вместе должно занимать 3-8% заряда батареи за сутки. Если сервисы Google Play берут 15% и больше, то что-то пошло не так.

Как проверить, сколько батареи тратят Сервисы Google Play

Стандартный путь на Android:

Откройте «Настройки». Перейдите в «Батарея». Нажмите «Использование батареи» или «Расход заряда». Найдите в списке «Сервисы Google Play».

На разных оболочках путь отличается:

Samsung One UI — «Настройки — Уход за устройством — Батарея — Использование батареи»;

— «Настройки — Уход за устройством — Батарея — Использование батареи»; Xiaomi HyperOS — «Настройки — Батарея — Уровень заряда батареи — нажать на диаграмму»;

— «Настройки — Батарея — Уровень заряда батареи — нажать на диаграмму»; realme UI — «Настройки — Батарея — Статистика использования батареи»;

— «Настройки — Батарея — Статистика использования батареи»; HONOR MagicOS — «Настройки — Батарея — подробности»;

— «Настройки — Батарея — подробности»; Google Pixel — «Настройки — Батарея — Использование батареи».

Если не находите — введите «использование батареи» в поиске по настройкам. Смотрите расход за последние 24 часа или за время с последней зарядки.

Что делать, если Сервисы Google Play быстро сажают батарею

Если приложение расходует батарею аномально — действуйте по порядку от простого к сложному.

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Шаг 1 — обновить приложения:

Откройте Google Play. Перейдите в «Настройки» — «О приложении». Нажмите «Обновить Google Play».

Шаг 2 — перезагрузить смартфон:

Простая перезагрузка устраняет до 70% случаев аномального потребления — зависшие фоновые процессы сбрасываются.

Шаг 3 — проверить геолокацию:

«Настройки — Разрешения приложений — Геолокация». Посмотрите кто имеет доступ «Всегда» — это самые прожорливые по батарее. Переведите ненужные приложения в режим «Только при использовании».

Шаг 4 — отключить лишнюю синхронизацию:

«Настройки — Аккаунты — Google». Отключите синхронизацию тех сервисов, которые вам не нужны — например, поиск устройств поблизости или история приложений.

Про то, что ещё отключить чтобы батарея работала дольше, — там полный список настроек с объяснением каждой.

Что будет, если удалить Сервисы Google Play

Коротко: ничего хорошего. Это не тот случай, где радикальное решение помогает. Что сломается при удалении или отключении приложения Google Play и сервисов:

перестанут приходить push-уведомления от большинства приложений;

сломается авторизация через Google во всех приложениях;

перестанет работать Google Карты, навигация, геолокация;

Play Маркет не запустится;

часть банковских приложений откажется работать — они проверяют наличие сервисов Google.

Если батарея смартфона быстро разряжается — не удаляйте сервисы, не чистите их данные без нужды и не запрещайте все разрешения подряд. Это создаст больше проблем, чем решит. Телефон быстро разряжается из-за сервисов Google — почти всегда это симптом другой проблемы: зависший процесс, устаревшая версия, конфликт с другим приложением, или слишком много синхронизации включено. Решается обновлением и точечной настройкой, а не удалением. Обсудить проблемы с батареей можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.