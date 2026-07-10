Мы уже говорили о том, как узнать, какое приложение жрет батарею, и почти всегда в топе оказывается одно и то же. Не YouTube, не TikTok, не навигация. Сервисы Google Play. Приложение, которое вы никогда специально не открывали, не устанавливали и скорее всего вообще не замечали. Разбираю почему так происходит и что с этим делать.
Что такое Сервисы Google Play
Сервисы Google Play — это не обычное приложение. Это системная прослойка между Android и всем остальным. Объясню простыми словами: когда любое приложение хочет показать вам уведомление, определить геолокацию, войти через Google-аккаунт или сохранить резервную копию — оно обращается к сервисам Google Play.
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Через сервисы Google работают:
- push-уведомления от всех приложений;
- авторизация через Google-аккаунт;
- геолокация и Google Карты;
- Play Protect — антивирусная проверка приложений;
- резервное копирование данных;
- поиск устройств поблизости по Bluetooth;
- обновления приложений через Play Маркет.
Удалить или полностью отключить сервисы Google Play без последствий нельзя — об этом в конце. Следить за советами по Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Почему Сервисы Google Play расходуют батарею
Сервисы Google садят батарею потому что работают постоянно — 24 часа в сутки, даже когда смартфон лежит с выключенным экраном.
Основные причины расхода:
- синхронизация аккаунта: контакты, календарь, почта обновляются в фоне регулярно;
- push-уведомления: сервисы поддерживают постоянное соединение с серверами Google ради мгновенной доставки пушей;
- геолокация: если хоть одно приложение запросило доступ к местоположению, сервисы периодически определяют координаты;
- Play Protect: периодически сканирует установленные приложения на вирусы;
- поиск устройств поблизости: Bluetooth-сканирование для функции Find My Device;
- резервное копирование: ночью копирует данные на Google Drive.
В норме все это вместе должно занимать 3-8% заряда батареи за сутки. Если сервисы Google Play берут 15% и больше, то что-то пошло не так.
Как проверить, сколько батареи тратят Сервисы Google Play
Стандартный путь на Android:
- Откройте «Настройки».
- Перейдите в «Батарея».
- Нажмите «Использование батареи» или «Расход заряда».
- Найдите в списке «Сервисы Google Play».
На разных оболочках путь отличается:
- Samsung One UI — «Настройки — Уход за устройством — Батарея — Использование батареи»;
- Xiaomi HyperOS — «Настройки — Батарея — Уровень заряда батареи — нажать на диаграмму»;
- realme UI — «Настройки — Батарея — Статистика использования батареи»;
- HONOR MagicOS — «Настройки — Батарея — подробности»;
- Google Pixel — «Настройки — Батарея — Использование батареи».
Если не находите — введите «использование батареи» в поиске по настройкам. Смотрите расход за последние 24 часа или за время с последней зарядки.
Что делать, если Сервисы Google Play быстро сажают батарею
Если приложение расходует батарею аномально — действуйте по порядку от простого к сложному.
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Шаг 1 — обновить приложения:
- Откройте Google Play.
- Перейдите в «Настройки» — «О приложении».
- Нажмите «Обновить Google Play».
Шаг 2 — перезагрузить смартфон:
Простая перезагрузка устраняет до 70% случаев аномального потребления — зависшие фоновые процессы сбрасываются.
Шаг 3 — проверить геолокацию:
- «Настройки — Разрешения приложений — Геолокация».
- Посмотрите кто имеет доступ «Всегда» — это самые прожорливые по батарее.
- Переведите ненужные приложения в режим «Только при использовании».
Шаг 4 — отключить лишнюю синхронизацию:
- «Настройки — Аккаунты — Google».
- Отключите синхронизацию тех сервисов, которые вам не нужны — например, поиск устройств поблизости или история приложений.
Про то, что ещё отключить чтобы батарея работала дольше, — там полный список настроек с объяснением каждой.
Что будет, если удалить Сервисы Google Play
Коротко: ничего хорошего. Это не тот случай, где радикальное решение помогает. Что сломается при удалении или отключении приложения Google Play и сервисов:
- перестанут приходить push-уведомления от большинства приложений;
- сломается авторизация через Google во всех приложениях;
- перестанет работать Google Карты, навигация, геолокация;
- Play Маркет не запустится;
- часть банковских приложений откажется работать — они проверяют наличие сервисов Google.
Если батарея смартфона быстро разряжается — не удаляйте сервисы, не чистите их данные без нужды и не запрещайте все разрешения подряд. Это создаст больше проблем, чем решит. Телефон быстро разряжается из-за сервисов Google — почти всегда это симптом другой проблемы: зависший процесс, устаревшая версия, конфликт с другим приложением, или слишком много синхронизации включено. Решается обновлением и точечной настройкой, а не удалением. Обсудить проблемы с батареей можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.