Приложения для облегчения дистанционного обучения

Пандемия ворвалась в нашу жизнь очень стремительно и разрушила многие планы. Большинство образовательных учреждений перешли на удаленку и остро встал вопрос о платформе для дистанционного обучения. В прошлом году многие педагоги столкнулись с проблемой выбора площадки для видеосвязи. Действовали методом проб и ошибок. Кроме того, офисные сотрудники тоже перешли на формат домашней работы и тогда сервера некоторых программ окончательно просели. Сейчас же, ситуация несколько наладилась, разработчики доработали софт, а значит самое время разобраться какие сервисы за год пандемии оказались лучшими.

Во время обсуждения данной статьи в нашей редакции разгорелась дискуссия. Может ли называться приложение для видеосвязи, программой для дистанционного обучения. До первой волны пандемии, при упоминании дистанционного обучения на ум простому пользователю приходили сервисы для самостоятельной учебы, позволяющие овладеть тем или иным навыком. Однако сейчас все изменилось. При упоминании аббревиатуры ДО, перед глазами сразу всплывает Zoom, Discord или Microsoft Teams.

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Zoom — самый популярный сервис для видеосвязи

Пожалуй, это самая популярная площадка для видеосвязи не только для учебы, но и для работы. Главным преимуществом, конечно, является аудио и видеосвязь с каждым участником конференции. У организатора есть возможность включать или выключать микрофон, а также запрашивать включение видео у других участников связи. Мой опыт мне подсказывает, что если человек во время видеосвязи не заинтересован в материале, который предлагает оратор, его внимание в любом случае рано или поздно переключится на других участников, и эффективность конференции упадет в значительной степени. В Zoom можно делиться изображением экрана, ставить его на паузу. Есть возможность запускать демонстрацию отдельных приложений. Можно также разрешить доступ к трансляции экрана как для всех пользователей, так и вручную выбрать необходимое количество. Из отрицательных сторон однозначно могу отметить качество связи. В самом начале пандемии около 5 раз за 1 месяц приходилось менять платформу в процессе занятия.

Еще не понравилось ограничение на 40 минут в бесплатной версии. Как только я окончил школу, первый вывод, который я сделал это то, что 40 минут недостаточно для урока. Первые 5-10 минут всегда уходят на организационные моменты. Обсуждение деталей конференции, опоздавшие участники и прочее. Zoom здесь расстраивает. В приложении также доступна возможность включать запись конференции как на внутреннюю память устройства, так и в облачное хранилище. В остальном это обычный сервис для видеоконференций. Приложение может похвастаться чатом и возможностью установить виртуальные фоны для участников.

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Microsoft Teams — если надо прочитать лекцию

Я искренне не понимаю тех, кто в 2021 году использует для видеоконференций Skype. Мне уже несколько лет казалось, что компания Microsoft полностью забросила данный проект. И с представлением новой операционной системы Windows 11, подопечные Билла Гейтса на презентации рассказали, что в новую систему планируется интегрировать Teams. Я пользовался этим сервисом порядка трех месяцев и думаю, что он подходит в большей степени для представления различного рода проектов или лекций.

Формат этой программы изначально не подразумевает дискуссии. Зато здесь отлично реализован чат между участниками. Он может быть как общими, так и групповым, есть возможность поделиться любыми файлами и совместная работа с документами, что очень радует. Еще мне нравится плотная интеграция с сервисами Microsoft. Office, Outlook, календарь, отличный опросник Microsoft Forms, который так и не удалось оценить, потому что при слове «форма» сразу же в голове возникает ассоциация с Google. В целом, если вы планируете рассказать что-то коллегам или прочитать лекцию, лучше сервиса чем Teams придумать сложно.

Discord — новая площадка для удаленки

Дискорд — моя любимая платформа для обучения. Видеосвязь здесь реализована абсолютно неудовлетворительным образом, но вся загвоздка в том, что чаще всего необходимости в ней нет. Изначально Discord задумывался как платформа для геймеров, поэтому с видео здесь все гораздо проще. Если участники конференции заинтересованы в том, о чем идет речь, продуктивность будет сохраняться в течение всего сеанса. А те, кто не желает присутствовать в обсуждении того или иного вопроса можно смело отправлять заваривать кофе.

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В итоге, каждый раз, когда я подключаюсь в Discord для занятия, к концу сессии остаются несколько человек, которые явно проявляют интерес к материалу. Однозначно не подходит для занятий в школе. Качество звука и связи здесь — то, что доктор прописал. Каждый раз, когда Zoom вылетает, спасает Discord. Связано это с тем, что изначально приложение было разработано для геймеров и поэтому занимает мало свободного пространства и потребляет мало ресурсов. Однозначным плюсом в этом приложении я также вижу факт того, что каждая конференция конфиденциальна. Лишних в комнате точно не окажется.

Telegram — открытие конца 2021 года

В своем недавнем обновлении в Телеграм появилась возможность видеозвонков. И я искренне надеюсь, что мессенджер полностью вытеснит все аналоги с рынка. Главное его преимущество — функциональность и доступность. Телеграм есть у каждого, а у кого нет — просто обязан его скачать. Если в 2007 году мы кричали: «Дуров, верни стену», то сейчас всем необходимо кричать о том, что пора начать общаться в Telegram. Режим видеоконференции позволяет транслировать видео с камеры или изображение с экрана сразу 30 участникам, а общее количество участников видеоконференции может достигать 1000 человек. В будущем разработчики обещают полностью убрать ограничение на количество зрителей. Мой коллега Иван Кузнецов уже рассказывал о том, как работают групповые видеозвонки в Telegram. Рекомендую к прочтению.

Стоит ли говорить, что здесь отлично реализована функция чата и есть возможность отправлять файлы любого формата? Думаю, что нет. Telegram для меня не просто мессенджер. Он представляется мне гуру среди всех способов связаться в сети. Стабильная работа, доступность на всех платформах, высокое качество соединения — детище Павла Дурова однозначно занимает лидирующую позицию по всем параметрам.

А какими сервисами для видеосвязи во время обучения пользуетесь вы? Расскажите про свой опыт в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже.