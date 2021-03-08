Приложения для увеличения автономности на Android. Стоит ли пользоваться

Наверное, нет такого человека, который бы не хотел продлить автономность своего смартфона. Это легко объяснить. Ведь, какой бы ни была ёмкость аккумулятора нашего аппарата, они все живут от зарядки плюс-минус одинаково. День – ну, максимум, полтора – и он снова просится к розетке. В связи с этим среди пользователей стали очень популярны приложения, которые, со слов их создателей, решают сразу комплекс проблем: от отслеживания остаточной ёмкости до оптимизации процессов, выполняемых на устройстве, для повышения времени автономной работы. Разберём, почему всё это булшит.

Как следить за человеком через Гугл карты на Андроид

Чтобы избежать абстрактности в формулировках, предлагаю взять за пример приложения Battery Life от Лаборатории Касперского и AccuBattery. Они являются одними из наиболее популярных в этой категории и имеют внушительное количество загрузок – более 5 и 10 миллионов соответственно. Значит, пользователи доверяют им, а этого делать ни в коем случае нельзя, потому что никакой ценности они в себе не несут.

Battery Life от Kaspersky. Что не так

Что нам обещает разработчик Battery Life?

Kaspersky Battery Life – это бесплатный инструмент для экономии заряда, который помогает продлить время автономной работы смартфонов и планшетов Android. Решение автоматически анализирует все приложения, работающие на вашем устройстве, выявляет те из них, что потребляют больше всего энергии, сообщает вам, сколько времени осталось до момента, когда батарея разрядится, а также помогает отключить ненужные приложения.

В принципе, звучит вполне адекватно, но явно недостаточно для хоть какого-то увеличения автономности. Если вы откроете приложение, то увидите красочную анимацию батареи с плещущейся энергией, оставшееся время работы и список запущенных приложений, которые работают в фоновом режиме, с ресурсоёмкостью и кнопкой их выгрузки из памяти.

Но всё то же самое делает и Android. Перейдите в «Настройки» — «Батарея» — «Использование батареи» и вы увидите, что система тоже рассчитывает энергопотребление каждого приложения в процентах, показывает оставшееся время автономной работы (кстати, оно довольно сильно расходится с заявленным приложением).

Я попробовал Petal Maps для Android. Хорош ли аналог Google Maps от Huawei

То есть всё, что предлагают нам разработчики Лаборатории Касперского для повышения автономности, — это выгрузить запущенные приложения из памяти. Но это же полная чушь. С таким же успехом я могу выгрузить их сам, причём куда быстрее – просто запустив меню многозадачности и нажав на кнопку закрытия запущенного софта.

AccuBattery — состояние аккумулятора

AccuBattery устроено ещё более запутанно, но предлагает условно более широкий перечень функций. Помимо отслеживания текущего уровня заряда, оно обещает снизить нагрузку на батарею при зарядке, выработав эффективную методику восполнения питания, а также якобы даёт представление об оставшейся ёмкости аккумулятора, которая свидетельствует о его износе.

Возможно, всё это так. Но как только я скачал AccuBattery, оно просканировало мой смартфон, верно определило его модель, но при этом в корне неверно рассчитало ёмкость его батареи, выдав вместо положенных 4000 мА*ч всего лишь 1000 мА*ч. Тогда я решил проверить приложение на других аппаратах, но там результат был идентичным. Как-то не очень круто для приложения, которое обещает оценить остаточную ёмкость и научить вас правильно заряжать свой смартфон, чтобы снизить расход циклов.

Как отсрочить износ батареи смартфона

Одним из важнейших механизмов AccuBattery, которым хвастаются разработчики, является ограничение зарядки. Благодаря ему смартфон оповещает пользователя при разрядке до 30% и зарядке до 80%. Якобы, поддерживая уровень зарядки в этих пределах, вы отсрочите износ батареи и позволите ей протянуть много дольше. Но, на мой взгляд, это полная ересь.

Google добавила в Google Maps режим Split Screen. Как его включить и зачем он нужен

Ну, подумайте сами: если вы будете стараться следовать этому совету, то сможете использовать от зарядки до зарядки не 100% ресурса, а только 50%. То есть заряжать его вам придётся не 1 раз в день, а 2 или 3. Возможно, это и сэкономит вам несколько циклов, но зачем они нужны, если это серьёзно ограничит вас в использовании своего смартфона? Такой расклад точно не для меня, да и, я уверен, не для большинства из вас точно.

Поймите меня правильно. Эти приложения, скорее всего, не ставят своей целью обмануть вас. И то, и другое делают то, что обещают: отслеживают ресурсоёмкие приложения, позволяют выгружать их из памяти для экономии энергии, оповещают вас об установленном заранее уровне зарядки, чтобы вы успели отключить смартфон от сети электропитания и тем самым сэкономили пару лишних циклов зарядки. Но с практической точки зрения они не только не облегчают использование смартфона, а также, если и продлевают время их автономности, то настолько незначительно, что вы этого точно не заметите.