Приложения из закона о российском софте сливают ваши данные за рубеж

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Закон о российском софте, который вступил в силу 1 апреля, с самого начала заработал несколько иначе, чем рассчитывалось первоначально. Несмотря на то что законодатель не требовал от производителей устанавливать неудаляемые приложения, некоторые решили перестраховаться и лишили пользователей возможности удалить навязанный софт. Конечно, в правительстве своевременно отреагировали на претензии, дав понять, что ничего такого не требовали, но впечатление уже было подпорчено. Правда, как оказалось, это был не единственный негативный момент нового закона.

Российский флаг

В России стала обязательной предустановка местных приложений на смартфоны, но без казусов не обошлось

Не запускаются приложения на Андроид. Что делать

Как выяснили эксперты ИБ-компании «Информационная культура», большинство приложений, которые подлежат обязательной установке по закону о российском софте, сливают данные пользователей за рубеж. Они ведут их сбор при помощи специальных трекеров, а потом отправляют на сервера Yahoo, Google, Huawei, Microsoft, Facebook и других иностранных компаний.

Приложения из закона о российском софте

приложения

Всего в списке закона о российском софте предусмотрено 16 приложений

Всего в законе о российском софте фигурирует 16 приложений. Вот они:

  • Яндекс.Браузер
  • Поисковик Яндекс
  • Яндекс.Карты
  • Яндекс.Диск
  • Почта Mail.ru
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Mir Pay
  • Госуслуги
  • МойОфис Документы
  • Kaspersky Internet Security
  • Applist.ru

Из них трекеры содержат 15. Даже Госуслуги, которые издаёт Минцифры, и те имеют в своём коде аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний. Единственным исключением, которое не имеет ни одного инструмента отслеживания, оказалось приложение сервиса бесконтактных платежей Mir Pay.

Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах. Получается, что закон о предустановке отечественного софта облегчил Google, Yahoo, Huawei и прочим сбор данных для построения рекламных стратегий, — говорит директор Инфокультуры Иван Бегтин.

Google приравняла PWA на Android к обычным приложениям

Ситуация и впрямь странная, но неоднозначная. Несмотря на то что трекеры действительно предназначены для отслеживания пользователей, это отслеживание ведётся, во-первых, исключительно с рекламной целью, а, во-вторых, в рамках строго описанной процедуры. То есть аналитические инструменты не могут собирать персональные данные пользователей или номера их банковских карт.

Однако они могут изучать поисковые запросы пользователей, их действия в приложении и использовать их для формирования виртуального портрета пользователя. Проще говоря, все ваши действия, которые вы, положим, совершаете в приложении «Яндекс.Карты», будут записаны, а потом на их основе для вас будет сформирована реклама. Например, в зависимости от мест, которые вы искали.

Опасна ли слежка на Android

По словам представителей Минцифры, все трекеры абсолютно безопасны. Данные, которые собирают эти инструменты, обезличены и не позволяют идентифицировать конкретного человека. Кроме того, их встраивание в приложения регулируется правилами Google Play. А поскольку все приложения из списка закона о российском софте, официально доступны в Google Play, нет ничего удивительного, что и они включают те самые трекеры.

Сами разработчики приложений утверждают, что обойтись без трекеров технически крайне сложно. Операционные системы iOS и Android по умолчанию предполагают использование данных пользователей и от этого практически никуда не деться. При этом сами пользователи могут отозвать разрешение на сбор своих данных и запросить у сервисов, которыми они пользуются, весь объём собранной о них информации.

Как отключить слежку на Android

Отключить формирование виртуального портрета с использованием рекламных трекеров на Android можно легко и просто:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Конфиденциальность»;
  • В открывшемся окне выберите вкладку «Реклама и Конфиденциальность»;
Ad ID

Не забудьте сбросить Ad ID, прежде чем его отключать

  • Нажмите «Сбросить Ad ID» и подтвердите сброс виртуального портрета;
  • Отключите Ad ID, чтобы впредь виртуальный портрет не формировался.

Все мои знакомые переходят с Android на iOS, обратно — никто

Если докапываться, как говорят в народе, до запятой, то с этой точки зрения закон о российском софте ничего не нарушает. Он был принят не для защиты пользователей от утечки их данных вовне, а для их собственного удобства, чтобы они имели возможность пользоваться нужными приложениями сразу из коробки.

К тому же, все эти трекеры и инструменты отслеживания были в приложениях и раньше, просто теперь почему-то им стали уделять внимание, раз закон рекомендует их к установке. Но на Android это норма, поэтому просто свыкнитесь. А если не хотите мириться с таким правилом, идите на iOS. Там слежки с выходом iOS 14.5 не будет совсем.

Теги
Лонгриды для вас
WhatsApp
Как удалить аккаунт в Ватсапе

В начале этого года WhatsApp перестал строить из себя безопасный и независимый мессенджер и предложил пользователям принять новое соглашение, согласно которому теперь они дают разрешение Facebook на сбор своих личных данных. Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, учитывая, что WhatsApp уже много лет принадлежит Facebook. Но настолько неприкрытая наглость меня, честно говоря, немного удивила, да и не только меня. Поэтому не стоит удивляться, что многие оставили WhatsApp и пересели на альтернативные площадки, а чтобы окончательно сжечь все мосты, решили навсегда удалить свой аккаунт.

Читать далее
Смартфон
Как не отправлять лишние сообщения в нетрезвом виде. Новый патент знает

Есть такая классическая хохма на тему того, как человек в пятницу вечером расслабился после трудовой недели в одном из заведений по соседству и начал рассылать СМСки кому не надо и постить в социальные сети то, за что утром ему будет стыдно. Все бы ничего, но это даже не придуманная история, и многие люди действительно попадают в такую ловушку. Каждый раз они говорят себе, что точно не будут никому писать после того, как выпьют, но ситуация повторяется снова и снова. Кажется, что победить такое поведение можно, только оставив смартфон дома, и многие действительно так делают, но теперь есть способ проще. Не знаю, насколько надежнее, но точно проще.

Читать далее
Суд против Google
Суд в России впервые обязал Google удалить из Google Play пиратское приложение

Google Play может по праву считаться свободным каталогом. Во всяком случае, по сравнению с App Store он именно таковым был, есть и – хотелось бы в это верить – будет. Всё-таки более либеральные правила размещения и менее строгий контроль разработчиков сделали своё дело, и в Google Play появилась масса таких приложений, которые на пушечный выстрел не подпустили бы к App Store. Но в любой идиллии иногда наступает пора неудач. Именно так и произошло с магазином приложений Google, который обязали подчистить пиратский софт.

Читать далее
Новый комментарий