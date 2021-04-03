Приложения из закона о российском софте сливают ваши данные за рубеж

Закон о российском софте, который вступил в силу 1 апреля, с самого начала заработал несколько иначе, чем рассчитывалось первоначально. Несмотря на то что законодатель не требовал от производителей устанавливать неудаляемые приложения, некоторые решили перестраховаться и лишили пользователей возможности удалить навязанный софт. Конечно, в правительстве своевременно отреагировали на претензии, дав понять, что ничего такого не требовали, но впечатление уже было подпорчено. Правда, как оказалось, это был не единственный негативный момент нового закона.

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Как выяснили эксперты ИБ-компании «Информационная культура», большинство приложений, которые подлежат обязательной установке по закону о российском софте, сливают данные пользователей за рубеж. Они ведут их сбор при помощи специальных трекеров, а потом отправляют на сервера Yahoo, Google, Huawei, Microsoft, Facebook и других иностранных компаний.

Приложения из закона о российском софте

Всего в законе о российском софте фигурирует 16 приложений. Вот они:

Яндекс.Браузер

Поисковик Яндекс

Яндекс.Карты

Яндекс.Диск

Почта Mail.ru

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

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Из них трекеры содержат 15. Даже Госуслуги, которые издаёт Минцифры, и те имеют в своём коде аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний. Единственным исключением, которое не имеет ни одного инструмента отслеживания, оказалось приложение сервиса бесконтактных платежей Mir Pay.

Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах. Получается, что закон о предустановке отечественного софта облегчил Google, Yahoo, Huawei и прочим сбор данных для построения рекламных стратегий, — говорит директор Инфокультуры Иван Бегтин.

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Ситуация и впрямь странная, но неоднозначная. Несмотря на то что трекеры действительно предназначены для отслеживания пользователей, это отслеживание ведётся, во-первых, исключительно с рекламной целью, а, во-вторых, в рамках строго описанной процедуры. То есть аналитические инструменты не могут собирать персональные данные пользователей или номера их банковских карт.

Однако они могут изучать поисковые запросы пользователей, их действия в приложении и использовать их для формирования виртуального портрета пользователя. Проще говоря, все ваши действия, которые вы, положим, совершаете в приложении «Яндекс.Карты», будут записаны, а потом на их основе для вас будет сформирована реклама. Например, в зависимости от мест, которые вы искали.

Опасна ли слежка на Android

По словам представителей Минцифры, все трекеры абсолютно безопасны. Данные, которые собирают эти инструменты, обезличены и не позволяют идентифицировать конкретного человека. Кроме того, их встраивание в приложения регулируется правилами Google Play. А поскольку все приложения из списка закона о российском софте, официально доступны в Google Play, нет ничего удивительного, что и они включают те самые трекеры.

Сами разработчики приложений утверждают, что обойтись без трекеров технически крайне сложно. Операционные системы iOS и Android по умолчанию предполагают использование данных пользователей и от этого практически никуда не деться. При этом сами пользователи могут отозвать разрешение на сбор своих данных и запросить у сервисов, которыми они пользуются, весь объём собранной о них информации.

Как отключить слежку на Android

Отключить формирование виртуального портрета с использованием рекламных трекеров на Android можно легко и просто:

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Конфиденциальность»;

В открывшемся окне выберите вкладку «Реклама и Конфиденциальность»;

Нажмите «Сбросить Ad ID» и подтвердите сброс виртуального портрета;

Отключите Ad ID, чтобы впредь виртуальный портрет не формировался.

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Если докапываться, как говорят в народе, до запятой, то с этой точки зрения закон о российском софте ничего не нарушает. Он был принят не для защиты пользователей от утечки их данных вовне, а для их собственного удобства, чтобы они имели возможность пользоваться нужными приложениями сразу из коробки.

К тому же, все эти трекеры и инструменты отслеживания были в приложениях и раньше, просто теперь почему-то им стали уделять внимание, раз закон рекомендует их к установке. Но на Android это норма, поэтому просто свыкнитесь. А если не хотите мириться с таким правилом, идите на iOS. Там слежки с выходом iOS 14.5 не будет совсем.