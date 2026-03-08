Принимает звонки только от контактов в MAX — что это значит, и как дозвониться

Приложение MAX хоть и является мессенджером, но все-таки живет по своим правилам. Многие люди даже не подозревают, что будет, если установить MAX. А мы знаем: будет много проблем, причем даже в тех местах, откуда их не ждешь. В условиях блокировки конкурентов национальный мессенджер является чуть ли ни единственным средством связи в России, но при попытке набрать человека вы можете увидеть сообщение «Принимает звонки только от контактов» в MAX, и вызов просто не пройдет. Ну и что, спрашивается, делать?

Что значит «Принимает звонки только от контактов» в MAX

«Принимает звонки только от контактов» — это сообщение, которое является признаком того, что ваш собеседник запретил вызовы. Подобное могло произойти по двум причинам:

либо в настройках безопасности MAX в графе «Позвонить» у него установлено значение «Контакты», а вы не входите в их список;

либо вас заблокировали в MAX, и вы находитесь в черном списке.

Дозвониться не получится, и ваш собеседник даже не увидит уведомления о поступившем вызове. Но мы знаем, что нужно делать для решения проблемы.

Что делать, если человек принимает звонки только от контактов

Проблему нужно решать пошагово. В первую очередь спросите у своего собеседника, не добавил ли он вас в черный список MAX. Если вас там нет — сообщение будет доставлено, и вы увидите две галочки в MAX.

Если вы не в ЧС, но человек в MAX принимает звонки только от контактов, попросите его добавить вас в телефонную книгу по инструкции:

Откройте чат. Нажмите на иконку профиля, а затем — «В контакты». Введите имя и фамилию, после чего нажмите на «Сохранить».

Второй вариант для него — разрешить звонки в MAX от всех пользователей:

Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Безопасность», после чего — «Позвонить». Установите значение «Все».

Еще раз: эти действия должен выполнить ваш собеседник. В противном случае вы так и будете видеть сообщение «Принимает звонки только от контактов» в MAX.

Как правильно звонить в мессенджере MAX

Если собеседник выполнил любое из предложенных условий, вы сможете позвонить в MAX, просто нажав на «трубку» (аудиосвязь) или камеру (видеосвязь) в чате.

Вместо сообщения «Принимает звонки только от контактов» под именем собеседника будет написано «Звоним…», и, если он захочет ответить на входящий вызов, вы сможете с ним пообщаться.