Мы регулярно публикуем подборки годных вещей с AliExpress, и читатели постоянно спрашивают, как удобнее платить. Теперь у российских покупателей появился новый способ: AliExpress тихо, без официальных анонсов, добавил возможность привязать аккаунт Wildberries и платить через WB Кошелек. Никаких пресс-релизов, никаких баннеров в приложении — просто появилась настройка в профиле. Рассказываем, что это дает на практике и стоит ли вообще этим пользоваться.

Связка аккаунтов AliExpress и Wildberries

AliExpress и Wildberries — два крупнейших маркетплейса, которыми пользуется большинство российских покупателей. Теперь между ними появился первый мостик: в настройках профиля AliExpress появилась опция входа через WB ID. После привязки аккаунты оказываются связаны, но данные остаются раздельными: история покупок, избранное, адреса доставки и привязанные карты в каждом маркетплейсе свои.

Два крупнейших маркетплейса России тихо связали аккаунты.

Главное условие связки Wildberries и AliExpress: оба аккаунта должны быть зарегистрированы на один и тот же номер телефона. Если на AliExpress привязан другой номер или его нет вовсе, это можно исправить в настройках профиля перед привязкой.

Про то, как безопасно покупать с AliExpress, писали отдельно. Там про проверку продавцов, защиту покупки и типичные схемы мошенничества. С появлением WB Кошелька как способа оплаты вопрос безопасности становится еще актуальнее.

Как привязать WB ID к AliExpress на Android

Сама процедура занимает пару минут. Перед началом убедитесь, что оба аккаунта зарегистрированы на одинаковый номер телефона (это обязательное условие):

Откройте приложение AliExpress на Android и перейдите в профиль (иконка человечка в нижней панели). Выберите пункт «Войти с WB ID». Подтвердите вход. Укажите номер телефона, а затем — одноразовый код из SMS.

Если нужного пункта нет в настройках, обновите приложение AliExpress до последней версии через Google Play. Функция появилась недавно и может быть недоступна в устаревших версиях.

Как оплатить товар на AliExpress с помощью WB Кошелька

После привязки WB Кошелек становится доступен как способ оплаты на AliExpress. Для этого на кошельке должны быть средства (пополнить его можно в приложении Wildberries стандартными способами):

Добавьте нужный товар в корзину в приложении AliExpress и перейдите к оформлению заказа. На экране оплаты выберите способ «WB Кошелек» из списка доступных вариантов. Подтвердите оплату через приложение Wildberries.

Отдельно стоит отметить доставку AliExpress в ПВЗ Wildberries. Точных данных о том, стала ли эта опция доступной после привязки аккаунтов, пока нет. Но логика интеграции подсказывает, что совместные пункты выдачи заказов — вероятный следующий шаг. Пока доставка AliExpress работает через стандартные каналы: Почта России, СДЭК, Магнит Маркет.

Стоит ли платить на AliExpress WB Кошельком

Зависит от того, как вы обычно пополняете WB Кошелек и насколько он удобен в вашем случае. Оплата на AliExpress в России — исторически болезненная тема: часть банковских карт не работает, иностранные платежные системы недоступны, схемы с виртуальными картами требуют лишних действий.

WB Кошелек — один из самых стабильных способов оплаты на AliExpress в России прямо сейчас.

WB Кошелек в этом контексте выглядит как удобная альтернатива:

пополняется через российские банки без ограничений;

работает стабильно, поскольку Wildberries не отключали от российской платежной инфраструктуры;

не нужно каждый раз вводить данные карты при покупке на AliExpress ;

; средства можно использовать как на AliExpress, так и на Wildberries (один баланс для двух площадок).

Из минусов: если на кошельке кончатся деньги в момент покупки, придется прерываться и пополнять. Плюс возврат при отмене заказа вернется на WB Кошелек, а не на карту (это стоит учитывать). Заказать на AliExpress с WB через кошелек — пожалуй, один из самых простых и стабильных способов оплаты для российских покупателей в 2026 году. Особенно если вы и так регулярно пользуетесь Wildberries и держите там баланс.