Проблема подключения или неверный код MMI. Способы решения

Многие пользователи, которые хотя бы время от времени обращаются к USSD-запросам, сталкивались с распространенной проблемой, следствием которой является невозможность выполнить нужную команду. Такие запросы обычно используются для проверки баланса, подключения/отключения услуг или общения с оператором из-за границы. Бывают и другие сценарии использования, но перечислять их нет смысла. Тем более, что вне зависимости от задачи ошибка у всех пользователей чаще всего бывает одна и та же. Она сопровождается уведомлением ”Проблема подключения или неверный код MMI”. Ситуация распространенная, а решений для нее довольно много, но все они очень простые. Давайте рассмотрим каждое.

Почему не получается отправить USSD-запрос

Причин может быть несколько и для каждой из них есть свое решение. Ниже приведены те, которые помогут почти наверняка. Некоторые советы как обычно могут показаться слишком очевидными, но именно такие как правило и срабатывают в первую очередь. А если это помогает, зачем усложнять. Вот решения проблемы.

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Повторная отправка USSD-запроса

Если вы решили отправить USSD-запрос и у вас вышла ошибка MMI, просто попробуйте повторить свой запрос через несколько секунд. Если опять не помогло, то подождите еще несколько минут. Вполне возможно, что проблемы на стороне оператора, и это не вы не можете его отправить, а он не может принять ваш запрос.

Чаще всего это помогает и проблема решается сама собой, но если это не помогло, давайте попробуем еще что-нибудь.

Измените формат отправки USSD-запроса

Скорее всего, если USSD-запросы не работают, то проблема может быть не только в операторе или сети, но и в том, что не работает именно этот запрос. Я даже не говорю о том, что его надо перепроверить, но попробовать отправить другой запрос точно стоит.

Главное, чтобы запрос, который вы отправляете, не вел на какую-то дорогую платную услугу. Как-то раз я ошибся всего в одной цифре, и вместо пакета трафика в путешествии подключил какую-то платную услугу за 100 (или больше) рублей в сутки. Чтобы избежать такого, зайдите на сайт оператора и ознакомьтесь с предложенным списком USSD-запросов.

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Переподключение телефона

Так же может помочь переподключение к сети. Для этого можно перезагрузить телефон или просто включить на короткое время авиарежим.

Включая его, мы отключаемся от сети, и если деактивировать этот режим не сразу, а через 10-15 секунд, то телефон заново подключится к ”вышке”. Такая перезагрузка сети не только решает проблемы с USSD-запросами, но и с работой других функций связи. Например, когда по непонятной причине не работает LTE и телефон переходит на EDGE, переведите аппарат в авиарежим, а потом обратно, и проблема должна решиться сама собой, если в этом месте есть покрытие LTE.

Еще одним способом перезагрузки сети является переключение на своего оператора. Для этого надо открыть настройки и выбрать пункт ”Мобильная сеть”. Дальше надо будет отключить автоматическое определение оператора и дождаться, пока загрузиться список, и выбрать своего.

Многие пользователи говорят, что по какой-то неведомой причине помогает переключение режима сети на 3G или отключение VoLTE. Подтвердить это довольно сложно, но если такое мнение бытует, то попробовать этот способ стоит.

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Перезагрузка смартфона

Обычно это решение бывает первым, но в нашем случае проще было попробовать другие методы. Тем не менее, если предыдущие советы не помогли, перезагружайте устройство. Так вы не только переподключитесь к сети, но и перезагрузите все основные системы смартфона. Иногда это бывает полезно даже безотносительно проблем с сетью. Кстати, вот, что думает по этому поводу наш Иван Кузнецов, который подготовил статью о перезагрузке.

Перезагрузка телефона в безопасном режиме

Если не помогает вообще ничего, то последней причиной может являться влияние на отправку запросов какого-то приложения. Возможно, речь даже идет о работе вредоносного софта. Для того, чтобы исключить его влияние на работу смартфона, перезагрузите устройство в безопасном режиме. Как это можно сделать, мы рассказывали в отдельной статье.

Замена SIM-карты

Самый последний способ решения проблемы может заключаться в неправильной работе SIM-карты или ее настроек. Если ни одно решение из приведенных выше не помогло, отправляйтесь в салон связи и попросите поменять SIM-карту. Заодно расскажите о трудностях с отправкой USSD-запросов. Скорее всего, замена симки вам поможет.