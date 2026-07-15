Мы регулярно делаем подборки качественных товаров с AliExpress, и сейчас подходящий момент, чтобы купить что-то из списка. С 13 по 19 июля на AliExpress проходит распродажа «Дни выгоды», и под нее выпустили несколько работающих промокодов AliExpress. Расскажу что это, как работает и что конкретно взять.

Промокод AliExpress — что он дает

Промокод на покупку AliExpress — это короткий код, который вводится при оформлении заказа и дает фиксированную скидку в рублях при покупке на определенную сумму. Не процент от стоимости, а конкретная сумма: потратил от 2 500 рублей — получил скидку 150 рублей, потратил от 10 000 рублей — получил скидку 1 000 рублей. Логика простая.

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Промокоды суммируются с другими скидками и акциями распродажи, то есть применяете промокод поверх уже сниженной цены. Это важно: в дни распродажи цены на многие товары уже ниже обычного, а промокод дает дополнительную скидку сверху. Про то, как безопасно покупать на AliExpress и не нарваться на проблемы с продавцами, можете прочитать в отдельном материале.

Активные промокоды AliExpress в июле 2026 года

Все промокоды AliExpress в июле 2026 года ниже работают только через мобильное приложение AliExpress, то есть в браузере на компьютере они не активируются. Это важно учесть перед покупкой.

Скачать приложение AliExpress

Промокоды действуют в период распродажи «Дни выгоды» с 13 по 19 июля. Вот полный список действующих промокодов AliExpress:

HLV150 — скидка 150 рублей при покупке от 2 500 рублей;

— скидка 150 рублей при покупке от 2 500 рублей; HLV250 — скидка 250 рублей при покупке от 4 000 рублей;

— скидка 250 рублей при покупке от 4 000 рублей; HLV400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;

— скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей; HLV600 — скидка 600 рублей при покупке от 8 000 рублей;

— скидка 600 рублей при покупке от 8 000 рублей; HLV1000 — скидка 1 000 рублей при покупке от 10 000 рублей;

— скидка 1 000 рублей при покупке от 10 000 рублей; HLV1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей;

— скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей; SMJLY400 — скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей;

— скидка 400 рублей при покупке от 5 000 рублей; SMJLY1500 — скидка 1 500 рублей при покупке от 20 000 рублей.

Из двух промокодов на одну сумму (HLV400 и SMJLY400, HLV1500 и SMJLY1500) попробуйте оба: иногда один из них уже использован, второй работает. Применить можно только один промокод на заказ. Актуальные ссылки на товары из подборки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Что купить с промокодом AliExpress

Подобрал шесть товаров под каждый ценовой порог, чтобы промокод работал с максимальной выгодой.

Повербанк MOVESPEED M25 Pro — 2 828 рублей с промокодом HLV150

25 000 мАч и зарядка 140 Вт — это мощный повербанк для тех, кто заряжает смартфон быстро. Информативный дисплей показывает оставшийся заряд, текущую мощность и время до полной зарядки. Кабель для быстрой зарядки идет в комплекте. Доставка из России, то есть товар придет быстро. С промокодом HLV150 итоговая цена 2 828 рублей.

Купить MOVESPEED M25 Pro

Фотопринтер Xiaomi Mi Pocket Printer — 3 989 рублей с промокодом HLV250

Печатает фото прямо с телефона по Bluetooth — никаких проводов и картриджей. Помещается в карман, работает от встроенного аккумулятора, бумага в комплекте, настраивается через приложение Mi Home. Отличный подарок или просто приятная вещь для тех, кто хочет печатать фото не выходя из дома. С промокодом HLV250 — 3 989 рублей.

Купить Mi Pocket Printer

Наушники realme Buds Air 8 Pro — 4 768 рублей с промокодом HLV400 или SMJLY400

Bluetooth 6.1, кодек LHDC, активное шумоподавление до 55 дБ, до 50 часов воспроизведения с кейсом. Про эти наушники делал отдельный обзор — реально впечатлили звуком и шумодавом для своей цены. С промокодом HLV400 или SMJLY400 — 4 768 рублей.

Купить realme Buds Air 8 Pro

Смартфон POCO M7 — 8 976 рублей с промокодом HLV600

Батарея 7000 мАч, FHD-экран 6.9 дюйма, Snapdragon 685 — крепкий бюджетник для тех, кому нужен большой экран и долгая автономность за минимальные деньги. С промокодом HLV600 — 8 976 рублей. Меньше 9 тысяч за смартфон с такой батареей — честное предложение.

Купить POCO M7

Колонка Tronsmart Halo 200 — 11 574 рублей с промокодом HLV1000

120 Вт звука, встроенный сабвуфер, светомузыка, вход для микрофона и до 18 часов автономной работы. Это уже не просто колонка, а полноценная звуковая система для вечеринки на улице. Tronsmart совсем недавно появился в российской рознице, но на AliExpress берут давно. С промокодом HLV1000 — 11 574 рублей.

Купить Tronsmart Halo 200

Смартфон HONOR 600 Lite — 19 091 рубль с промокодом HLV1500 или SMJLY1500

Безрамочный AMOLED с динамическим островом, 8/256 ГБ, камера 108 МП, Dimensity 7100 и аккумулятор 6520 мАч. Большой обзор HONOR 600 Lite можете прочитать. Спойлер: за эти деньги смотрится очень достойно. С промокодом HLV1500 или SMJLY1500 итоговая цена — 19 091 рубль.

Купить HONOR 600 Lite

Как применить промокод на AliExpress

Все перечисленные новые промокоды AliExpress работают только в мобильном приложении — через браузер на компьютере они не активируются. Убедитесь что приложение установлено, и вы авторизованы:

Откройте приложение AliExpress на смартфоне и добавьте нужный товар в корзину. Перейдите в корзину и нажмите «Оформить заказ». На странице оформления найдите поле «Промокод» (обычно оно находится под списком товаров). Введите промокод AliExpress на скидку из списка выше и нажмите «Применить». Система проверит сумму заказа (если она соответствует порогу, скидка применится автоматически). Проверьте итоговую сумму и завершите оформление.

Несколько нюансов: применить промокод AliExpress можно только один раз на заказ. Если промокод не сработал — проверьте сумму заказа, она должна соответствовать минимальному порогу. Если сумма подходит, а промокод все равно не принимается — возможно, лимит использований уже исчерпан, попробуйте альтернативный из списка. Промокод AliExpress на сегодня действует до 19 июля включительно. После окончания распродажи «Дни выгоды» эти промокоды перестанут работать. Обсудить выгодные покупки можно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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