Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус

Кирилл Пироженко

Вот просыпаетесь вы утром перед рабочим днем, завариваете кофе и видите уведомление со входящим сообщением на экране вашего смартфона. Надо бы ответить. Открываете мессенджер и не можете переключиться с английской клавиатуры на русскую. Привычный глобус пропал, и это не просто вгоняет в ступор, а вызывает откровенную панику. Что же делать в такой ситуации? А сейчас мы вам всё расскажем.

Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус. Как переключать языки, если с клавиатуры пропал глобус? Изображение: 9to5google.com. Фото.

Как переключать языки, если с клавиатуры пропал глобус? Изображение: 9to5google.com

Недавнее обновление стандартной для большинства Android-устройств клавиатуры Gboard принесло очень интересное и в то же время весьма противоречивое нововведение. С экрана просто пропала кнопка смены языков в виде глобуса. Безусловно, это обидно, но, к счастью, совершенно не критично, ведь глобус на клавиатуру можно вернуть. Делается это следующим образом:

Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус. В настройках привычный глобус можно легко вернуть. Фото.

В настройках привычный глобус можно легко вернуть

  1. Запустите любое приложение, где используется клавиатура, и откройте ее;
  2. Над клавиатурой нажмите на шестеренку для перехода в настройки;
  3. Выберите раздел «Настройки» в открывшемся меню;
  4. Активируйте тумблер «Переключатель языка».

Теперь вернитесь назад и проверьте наличие привычного глобуса. Он займет свое место слева от пробела и позволит переключать клавиатуру на Android в одно касание. Кстати, если вы вдруг не знали, то пропажа кнопки смены языка не означает, что вы больше не можете менять русский на английский и обратно. Достаточно просто задержать пробел и во всплывающем меню выбрать «Alphabet QWERTY». Это и есть английский язык.

Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус. Переключать языки можно и без глобуса. Фото.

Переключать языки можно и без глобуса

Конечно, это более долгий путь, чем просто тапнуть на глобус и спокойно продолжать печатать, но тоже неплохой вариант. А как вы предпочитаете менять язык на клавиатуре Android: через пробел или глобусом? Делитесь вашим опытом в нашем чатике в Телеграме. А может, вы вообще используете стороннюю клавиатуру. Об этом тоже расскажите, очень интересно, почему пришли к такому решению.

Теги
