Простой способ продлить время работы смартфона. Отключил настройку и забыл про разрядку на Андроиде навсегда

Заметили, что батарея смартфона разряжается слишком быстро? Конечно, можно продлить время работы от батареи через энергосбережение, но это не является решением проблемы. Советуем проверить одно стандартное приложение, которое снижает автономность смартфона — это Chrome, стандартный браузер для Android, включенный по умолчанию. И объяснение здесь не такое простое как кажется.

Почему Андроид быстро разряжается

Google Chrome используется чаще, чем вы думаете. Даже если вы его не открываете, браузер разряжает телефон в фоновом режиме. Дело в том, что по умолчанию Chrome часто задействуется для открытия сайтов из приложения Google и со страницы Discover. Даже если вы выбрали другой браузер по умолчанию, эти статьи отображаются с помощью средства просмотра на базе Chrome. Кроме случаев, если вы не активировали настройку «Открывать веб‑страницы в приложении».

Также масса других приложений вроде Телеграма используют встроенные браузеры на движке Chromium. Как бы это парадоксально ни звучало: даже не пользуясь приложением от Google, вы все равно пользуетесь приложением от Google. Причина быстрой разрядки Андроида кроется в том, что браузер постоянно запускает несколько фоновых процессов: каждый из них подключается к сети, запрашивает новые данные с сервера и передаёт/получает информацию. За 24 часа браузер Chrome может израсходовать до 13% заряда батареи.

Почему нельзя сделать смартфон с аккумулятором на 20 000 мА*ч

Как увеличить автономность телефона

Ничего сложного от вас не требуется — лишь изменить пару настроек. Достаточно просто отключить мобильные данные в Chrome на Android в фоновом режиме.

Зажмите иконку Хрома и войдите в раздел «Информация». Нажмите «Мобильный трафик».

Найдите графу «Фоновый режим» и отключите ползунок.

Если изменений не заметите, вам нужно будет зайти в сам Chrome и воспользоваться внутренними настройками — здесь нужно убрать предзагрузку страниц.

Откройте Chrome и нажмите на три точки в правом верхнем углу; Перейдите в «Настройки» и выберите «Конфиденциальность и безопасность»

Зайдите в «Предварительная загрузка страниц» и выберите «Без предварительной загрузки».

Также мы рекомендуем отключить уведомления из Chrome, зайдя в раздел «Настройки сайтов» — «Уведомления». Не секрет, что именно эта функция расходует львиную долю заряда на любом устройстве. А еще не забудьте про автовоспроизведение видео в браузере — этот параметр найти немного сложнее.

Откройте Chrome и перейдите на стартовую страницу Google; Прокрутите вниз и нажмите «Настройки» - «Настройки поиска»;

Выберите вкладку «Другие настройки» и нажмите «Автовоспроизведение обзоров»; Выберите один из вариантов: оставить автовоспроизведение включённым, разрешить только при подключении к Wi‑Fi или полностью отключить.

Это оптимальные способы увеличить время работы Андроид-смартфона. Особенно, если не пользуетесь браузером или перечисленными функциями. Отключение некоторых опций поможет серьезно сэкономить заряд батареи, особенно, на старых смартфонах.