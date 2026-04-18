Писал недавно про полезные функции, которые есть на всех смартфонах — там про очевидное. Но пока копался в настройках vivo X300 в поисках совсем другого, наткнулся на несколько вещей, которые теперь использую каждый день, а раньше даже не подозревал об их существовании. Некоторые из них появились в последних версиях Android, некоторые были всегда (просто никто не рассказывал). Собрал пять самых полезных функций Android, реально меняющих пользовательский опыт.

Как поделиться паролем от Wi-Fi через QR-код

Сценарий знакомый каждому: приходят гости, просят Wi-Fi, а пароль — случайный набор символов, который придумывался три года назад и с тех пор никто его не помнит. Раньше приходилось лезть в роутер или вспоминать, где записан. Оказывается, Android умеет генерировать QR-код прямо из настроек сети: человек просто сканирует и подключает телефон к Wi-Fi.

Как это работает:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Wi-Fi» или «Сеть и интернет». Нажмите на название вашей текущей сети. Найдите кнопку «Поделиться» или значок QR-кода рядом с названием сети. На экране появится QR-код (покажите его гостю, он сканирует и подключается автоматически).

Та же функция решает еще одну боль: вы сами забыли пароль и хотите подключить новое устройство. QR-код генерируется без отображения самого пароля в виде текста. Поэтому, как посмотреть пароль от Wi-Fi — это отдельная история, но через QR проще и быстрее. Работает на Android 10 и выше, то есть на любом актуальном смартфоне.

Настройка значков в строке состояния Android

Это то, что нашел на своем vivo X300 и с тех пор не понимаю, как жил без этого. Строка состояния Android по умолчанию забита значками: NFC, VPN, режим энергосбережения, Bluetooth, синхронизация — все это висит сверху и создает визуальный шум. На vivo X300 в OriginOS есть отдельный раздел настройки строки состояния, где можно выбрать, какие значки в строке состояния отображать, а какие убрать.

Как найти на популярных оболочках:

vivo OriginOS / Funtouch OS: Настройки — Строка состояния — выбираете нужные значки. Xiaomi HyperOS / MIUI: Настройки — Строка состояния — переключаете иконки. Samsung One UI: Настройки — Уведомления — Строка состояния — управление значками. HONOR MagicOS / realme UI: Настройки — Строка состояния и шторка уведомлений.

Сразу честная оговорка: это функция фирменных оболочек, а не чистого Android. На Google Pixel и других устройствах с чистой системой такой настройки нет. Но если у вас Xiaomi, Samsung, vivo или HONOR — значит, опция почти наверняка есть, просто надо найти. Эффект от уборки лишних настроек смартфона в строке состояния заметен сразу, и верхняя часть экрана перестает раздражать.

История уведомлений на Android

Смахнул уведомление и сразу понял, что не прочитал. Код из SMS, сумма перевода, адрес из сообщения — все исчезло. Большинство людей в этой ситуации открывают само приложение и ищут там. Но в Android есть история уведомлений Android. Это скрытый журнал, который хранит все уведомления за последние 24 часа, включая те, что вы смахнули или которые пришли от уже закрытых приложений.

Как включить и найти:

Зайдите в «Настройки» и выберите «Уведомления» или «Приложения и уведомления». Найдите пункт «История уведомлений» и включите его (по умолчанию он выключен). Теперь чтобы посмотреть удаленные уведомления, снова откройте этот раздел (там будет полный список за сутки). Для быстрого доступа: зажмите пустое место на рабочем столе, добавьте виджет «История уведомлений» или настройте быструю плитку в шторке.

Функция работает на Android 11 и выше, то есть на подавляющем большинстве актуальных смартфонов. Уведомления на Android больше не пропадают бесследно. Это одна из тех вещей, которые кажутся мелочью, пока однажды не спасают от неприятной ситуации.

Ограниченный доступ приложений к файлам на Android

Когда думаешь о том, чем опасен MAX и другие приложения с точки зрения доступа к личным данным, становится неуютно. По умолчанию многие приложения запрашивают доступ ко всей галерее и получают его. Но в Android есть ограниченный доступ к файлам: можно выдать приложению разрешение только на конкретные фотографии и видео, которые вы сами выберете, а не на все хранилище целиком.

Как настроить:

Откройте «Настройки» — «Приложения» и найдите нужную прогу. Перейдите в раздел «Разрешения» — «Файлы и медиа» или «Фото и видео». Выберите вариант «Только выбранные фото» или «Ограниченный доступ» вместо «Все файлы». Система откроет галерею: выберите конкретные файлы, к которым хотите дать доступ.

Функция появилась в Android 13 и работает на всех смартфонах с актуальной версией системы. Доступ к файлам MAX или любого другого мессенджера теперь можно ограничить буквально несколькими нажатиями. Это не паранойя, а элементарная настройка телефона, которая защищает личные данные от приложений с сомнительной политикой конфиденциальности.

Как защитить телефон от кражи на Android

Большинство людей узнают об этой функции уже после того, как телефон украли. А она есть в Android 15 и включается за две минуты. Защита телефона от кражи — это комплект из нескольких инструментов, которые по умолчанию выключены. Именно поэтому большинство о них не знает.

Что входит в комплект:

Обнаружение кражи: телефон автоматически блокируется, если датчики фиксируют резкий рывок (характерный жест, когда телефон вырывают из рук);

телефон автоматически блокируется, если датчики фиксируют резкий рывок (характерный жест, когда телефон вырывают из рук); Офлайн-блокировка: если устройство долго не подключается к интернету после кражи, оно блокируется автоматически;

если устройство долго не подключается к интернету после кражи, оно блокируется автоматически; Удаленная блокировка: через Find Hub можно заблокировать телефон с любого устройства, даже если вор отключил интернет.

Как включить:

Откройте «Настройки» — «Google». Найдите раздел «Защита от кражи» или «Theft Protection». Включите все три опции: обнаружение кражи, офлайн-блокировку и удаленную блокировку. Убедитесь, что в Google-аккаунте привязан актуальный номер телефона (он понадобится для восстановления доступа).

Все три инструмента работают в фоне и не влияют на автономность. Настройки Android в разделе безопасности — одно из тех мест, куда большинство заходит раз в жизни при настройке телефона и больше не возвращается. Зря.