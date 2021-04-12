Рабочий стол защищен от изменений — Xiaomi. Как отключить

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Иван Кузнецов 0

Думаю, не ошибусь, если предположу, что вы нечасто меняете расположение иконок на рабочем столе. Ведь это так логично – расположить однажды всё так, как удобно именно вам, а потом пользоваться плодами своего труда. В результате мы настолько привыкаем к тому, в каком порядке расположены значки приложений, что начинаем путаться, стоит хотя бы одному из них исчезнуть или просто изменить внешний вид. Однако иногда бывает просто необходимо сделать перестановку или по крайней мере удалить всё лишнее, но смартфон почему-то противится этому, присылая уведомление о том, что рабочий стол защищён от изменений.

Рабочий стол Xiaomi

Рабочий стол Xiaomi защищён от изменений. Разбираемся, что с этим делать

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Как правило, уведомление с текстом «Рабочий стол защищён от изменений» появляется, когда вы пытаетесь произвести с ним какие-либо манипуляции. Например, изменить компоновку приложений, перенести их на новое место, объединить в общую папку, переименовать уже имеющуюся или просто удалить софт, который вдруг стал вам не нужен. Однако наряду с уведомлением о защите от изменений вы получаете полностью парализованный рабочий стол, который не позволяет как-либо его изменить. В чём же дело?

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Всё дело в том, что в настройках вашего смартфона – скорее всего, это Xiaomi или Redmi – установлено специальное ограничение, которое и мешает вам видоизменять рабочий стол.

  • Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Рабочий стол и Недавние»;
  • В открывшемся окне пролистайте до раздела «Рабочий стол»;
Защита рабочего стола

Отключите защиту рабочего стола, и вы сможете изменять его

  • Под ним найдите параметр «Защитить от изменений» и отключите его;
  • Вернитесь на рабочий стол и выполните запрещённые ранее манипуляции.

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Защита рабочего стола от изменений – это не эксклюзивная фишка смартфонов Xiaomi и Redmi. Например, точно такой же механизм есть и в прошивке аппаратов Huawei и Honor. Правда, называется он там немного по-другому – «Стиль рабочего стола». Если его заблокировать, вы тоже не сможете производить никакие манипуляции с рабочим столом. Все изменения, включая удаление, перенос, объединение и другие действия, будут заблокированы до момента отключения.

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Уведомление

Вот так выглядит уведомление о защите рабочего стола от изменений

На самом деле сам по себе запрет на изменение рабочего стола включаться не должен. Скорее всего, если он у вас активировался, значит, его кто-то включил. Возможно, это произошло случайно, когда вы или кто-то, кому вы доверили свой смартфон, лазили по настройкам. В конце концов, активировать механизм можно и не нарочно, особенно, если он представлен в виде тумблера, который реагирует на свайп. Вы вполне могли листать пальцем по экрану и попасть на этот переключатель.

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Но обычно запрет на изменение рабочего стола служит вполне конкретной цели. Его включают для того, чтобы не дать временному пользователю внести в его состав какие-либо изменения. Это делается, например, для защиты от детей, которые не очень щепетильно относятся к компоновке значков на рабочем столе, и могут ненароком или вполне целенаправленно – тут уж зависит от ребёнка – поменять компоновку приложений и вернуть вам смартфон в совершенно непривычном с точки зрения расположения элементов на экране виде.

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