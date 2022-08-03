Работает ли Huawei Pay в России и как платить в AppGallery в 2022 году

В марте 2022 года в России были отключены платежные системы Visa и Mastercard, а вместе с ними и бесконтактные платежи Google Pay и Apple Pay. Все это привело к тому, что усложнились методы оплаты в магазинах приложений: App Store с горем пополам все-таки работает, оплата в Google Pay недоступна, а вот у владельцев смартфонов Huawei с AppGallery ситуация с оплатой приложений и вовсе долгое время оставалась непонятной. Сегодня мы вам расскажем, как платить в App Gallery и как пользоваться Huawei Pay в 2022 году.

❗️ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ ИЩИТЕ В НАШЕМ ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ

Как платить в App Gallery

Сейчас пользователям смартфонов Huawei доступно два способа оплаты покупок в приложениях из AppGallery. Для одного из них вам понадобится QIWI-кошелек, поэтому вы можете зарегистрировать его и привязать к App Gallery. По сути, QIWI-кошелек — прямая замена любой платежной карты, которая в итоге привязана к аккаунту и с нее пополняется. Подключить QIWI-кошелек к AppGallery очень просто.

Зайдите в App Gallery и нажмите на вкладку с вашим профилем.

Выберите «Аккаунт Huawei».

Нажмите «Платежи и покупки» и выберите eWallet.

После этого нажмите «Добавить» в правом верхнем углу экрана, введите номер телефона, к которому привязан ваш QIWI-кошелек, нажмите «Получить код».

Вы получите код в СМС-сообщении. Введите его, затем согласитесь с правилами использования и нажмите «Отправить».

После этого ваш счет в QIWI-кошельке будет привязан к аккаунту App Gallery. Вам лишь нужно будет выбрать этот способ оплаты при оплате в приложении и нажать оплатить.

Можно ли использовать смартфон Xiaomi вместо фитнес-браслета

Если у вас нет QIWI-кошелька или вы по каким-то причинам не хотите его создавать, то можете оплатить покупку в AppGallery с помощью мобильного телефона. Сделать это очень просто.

Зайдите в AppGallery, кликните на вкладку «Я».

Нажмите «Аккаунт Huawei» и выберите «Платежи и покупки».

Затем нажмите «Мобильный платеж», потом «Добавить».

Введите номер телефона, после чего вам придет код в СМС для подтверждения.

Теперь при покупке в AppGallery вы можете выбрать мобильный платеж из списка возможных вариантов. Компания предупреждает, что иногда платеж может не проходить. Это можно решить, обновив свои данные через портал Госуслуги в личном кабинете оператора через приложение или на сайте: вам нужно будет выбрать «Подтвердить регистрационные данные владельца номера».

ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые я купил сам и вам советую

Huawei Pay не работает — что делать

В апреле Huawei отключила поддержку карт МИР в AppGallery, а приложения банков «Открытие», «Промсвязьбанк» и ВТБ пропали из AppGallery. Несмотря на это, на данный момент пользователи могут без проблем добавить в Huawei Pay карты Union Pay «Газпромбанка», «Банка Солидарность», «Россельхозбанка» и «Восточного банка». Добавить карту в Huawei Pay очень легко — просто следуйте инструкции.

Откройте приложение Кошелек (Huawei Wallet).

Нажмите на кнопку «Добавить карту».

Затем отсканируйте карту банка с помощью камеры или введите данные вручную.

Подтвердите данные банковской карты, после чего установите PIN-код и подтверждение платежа с помощью отпечатка пальца.

Samsung показала, как будут выглядеть новые складные телефоны

Удобно и то, что в качестве замены Huawei Pay можно использовать сервис Mir Pay для оплаты по NFC. На всякий случай, напомним, как это работает.

Откройте AppGallery и скачайте приложение Mir Pay.

Подтвердите привязку карты с помощью кода из СМС.

Установите этот способ оплаты по умолчанию.

У нас есть подробная статья об этом методе оплаты — обязательно прочтите! Кроме того, вы можете назначить в качестве оплаты систему СБПэй: она также скачивается из AppGallery и настраивается аналогичным образом, предварительно выбрав из списка ваш банк. Единственное отличие — в этот метод оплаты нельзя добавить кредитку, только дебетовую карту. Так что, явно не вариант, если любите оплачивать покупки кредитной картой.

❗️ Подписывайтесь на наш уютный чат в Телеграм

Вот и все. В итоге, оплачивать покупки смартфоном Huawei так же просто как и прежде: достаточно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты. Несмотря на санкции, Huawei обещает вернуть поддержку карт МИР уже в ближайшее время.