Несмотря на всю критику, мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Так, в конце октября число пользователей, по данным разработчиков, достигло 50 миллионов человек. При этом мессенджер продолжает вызывать вопросы, которые зачастую касаются не столько безопасности и конфиденциальности, сколько практики взаимодействия с ним. В частности, далеко не все знают, работает ли MAX без симки. Мы проверили приложение и готовы ответить на этот вопрос.

Работает ли мессенджер MAX без SIM-карты. Проверяем работоспособность MAX без симки. Фото.

Проверяем работоспособность MAX без симки

Возможна ли регистрация в MAX без номера

Перед началом использования нужно зарегистрироваться в MAX. В отдельном материале мы привели пошаговую инструкцию, где отметили, что для создания аккаунта в национальном мессенджере нужен номер телефона. То есть без SIM-карты на первом этапе не обойтись. Причем поддерживаются только номера Российской Федерации и Республики Беларусь.

Симка необходима для верификации аккаунта: подтверждения с помощью одноразового кода, поступающего через SMS. Однако SIM-карта не обязательно должна стоять в смартфоне, который используется для регистрации. Создать аккаунт можно на одном устройстве, а получить код — на другом.

Возможна ли регистрация в MAX без номера. Вход и регистрация возможны только по номеру. Фото.

Вход и регистрация возможны только по номеру

Кроме того, доступ к SIM-карте требуется всякий раз, как только вы заходите в MAX на новом устройстве или на текущем после удаления или переустановки приложения. Ведь все коды подтверждения продолжают поступать на указанный номер.

Можно ли пользоваться MAX без симки

Хотя код подтверждения MAX всегда приходит на указанный во время регистрации номер, SIM-карта для использования мессенджера не требуется. MAX работает без симки, позволяя вам:

  • обмениваться сообщениями;
  • совершать звонки;
  • читать каналы;
  • получать доступ к государственным услугам.

То есть после успешного входа MAX будет функционировать в полном объеме без SIM-карты. Единственное, о чем вам нужно позаботиться — доступ к интернету. Ведь MAX без интернета не работает: вы сможете запустить мессенджер, но отправить или получить сообщение не получится.

Что нужно знать о приложении MAX и как пользоваться национальным мессенджером

«Я недавно скачал (-а) приложение MAX и офигел (-а) с того, что оно ловит даже в/на [нужное подставить]», — сообщения с подобным содержанием заполонили российский сегмент интернета. Так отечественные лидеры мнений зазывают свою аудиторию в национальный мессенджер, указ о создании которого был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Мы разобрались, что за приложение MAX и для чего оно необходимо.

Читать далее
Что значит «Ultra», «Pro», «Plus», «Ultimate» и «Energy» в названии процессора MediaTek

Довольно давно производители смартфонов приучили нас к тому, что в названии их моделей могут встречаться вспомогательные приставки: «Pro», «Ultra», «Lite» и другие. Как правило, каждая приставка свидетельствует о наличии заметных изменений в той или иной версии базового устройства (например, «Lite» — упрощенный вариант). И нечто подобное пару лет назад сделала компания MediaTek, начавшая выпускать процессоры для смартфонов с разными приставками от «Pro» до «Ultra». Однако в случае с ними такое дополнение зачастую является откровенной уловкой маркетологов.

Читать далее
Какое приложение для оплаты телефоном установить на Android

Смартфон — это не только средство коммуникации, но и платежный инструмент, которым можно заменить банковскую карту и наличные деньги. Правда, чтобы использовать мобильное устройство в таком качестве, необходимо приложение для бесконтактной оплаты. После прекращения работы Google Pay в России таких программ появилось огромное множество. Разберемся, какую среди них выбрать и правильно настроить.

Читать далее
