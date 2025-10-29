Работает ли мессенджер MAX без SIM-карты

Несмотря на всю критику, мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Так, в конце октября число пользователей, по данным разработчиков, достигло 50 миллионов человек. При этом мессенджер продолжает вызывать вопросы, которые зачастую касаются не столько безопасности и конфиденциальности, сколько практики взаимодействия с ним. В частности, далеко не все знают, работает ли MAX без симки. Мы проверили приложение и готовы ответить на этот вопрос.

Возможна ли регистрация в MAX без номера

Перед началом использования нужно зарегистрироваться в MAX. В отдельном материале мы привели пошаговую инструкцию, где отметили, что для создания аккаунта в национальном мессенджере нужен номер телефона. То есть без SIM-карты на первом этапе не обойтись. Причем поддерживаются только номера Российской Федерации и Республики Беларусь.

Симка необходима для верификации аккаунта: подтверждения с помощью одноразового кода, поступающего через SMS. Однако SIM-карта не обязательно должна стоять в смартфоне, который используется для регистрации. Создать аккаунт можно на одном устройстве, а получить код — на другом.

Кроме того, доступ к SIM-карте требуется всякий раз, как только вы заходите в MAX на новом устройстве или на текущем после удаления или переустановки приложения. Ведь все коды подтверждения продолжают поступать на указанный номер.

Можно ли пользоваться MAX без симки

Хотя код подтверждения MAX всегда приходит на указанный во время регистрации номер, SIM-карта для использования мессенджера не требуется. MAX работает без симки, позволяя вам:

обмениваться сообщениями;

совершать звонки;

читать каналы;

получать доступ к государственным услугам.

То есть после успешного входа MAX будет функционировать в полном объеме без SIM-карты. Единственное, о чем вам нужно позаботиться — доступ к интернету. Ведь MAX без интернета не работает: вы сможете запустить мессенджер, но отправить или получить сообщение не получится.