Работает ли нейросеть Gemini в России

Основой большинства Android-смартфонов постепенно становится нейросеть Gemini от компании Google. Выпустив ИИ в конце 2023 года, к 2026-му разработчики планируют полностью заменить им Google Ассистента. А все потому, что нейронка выполняет те же функции, но помимо прочего умеет рассуждать и объяснять сложные вещи, не отправляя пользователя в поисковик. Но работает ли Gemini в России? И если да, то как пользоваться этим искусственным интеллектом?

Что у Gemini с доступностью в России? Изображение: 9to5Google

Что у Gemini с доступностью в России? Изображение: 9to5Google

Почему не работает Gemini

Официально Gemini не работает в России. Вы не сможете скачать приложение нейросети через Google Play, а при выборе ИИ в качестве цифрового помощника по умолчанию он просто не откроется. В то же время, вопреки расхожему мнению, Gemini не заблокирован в России. Тогда в чем дело?

Gemini не работает в России по причине того, что сама компания Google не открыла сервис на территории нашей страны. Если на начальном этапе, когда нейронка тестировалась лишь в нескольких регионах, это можно было бы понять, то сейчас решение выглядит странным. То ли Google таким образом соблюдает санкционное законодательство США, то ли просто стелит соломку, стараясь не злить регулирующие органы «неправильными» ответами искусственного интеллекта. Подтвержденной информации на этот счет нет.

В каких странах работает Gemini

На момент публикации материала Gemini работает в 239 регионах, включая даже Сомали и острова Токелау. То есть нейронку Google можно с полной уверенностью назвать общемировым явлением, благами которого пользуются миллионы (если не миллиарды) людей на планете.

В каких странах работает Gemini. Gemini работает почти везде. Изображение: Google. Фото.

Gemini работает почти везде. Изображение: Google

Среди регионов, где не работает Gemini, Россия находится в одной компании с:

  • Беларусью;
  • Ираном;
  • КНР;
  • КНДР;
  • Кубой;
  • Сирией.

Работает ли Gemini в Казахстане? Да, как и в подавляющем большинстве стран на планете Земля. А список всех поддерживаемых регионов можно найти на официальном сайте Google.

Как сделать Gemini в России

Несмотря на то, что Gemini не работает в России, нейронка поддерживает русский язык и не заблокирована регуляторами. А это значит, что пользоваться Gemini в России можно. Правда, только обходными путями.

Первая проблема — как скачать Gemini. На многих смартфонах нейронка установлена по умолчанию, но кое-где ее нужно загружать через Google Play, где сделать это получится только посредством иностранного аккаунта Google. Альтернативный вариант — поиск APK Gemini. Как ни странно, установочный файл есть даже в RuStore.

Gemini в Google Play

Gemini в RuStore

Загрузка приложения — это лишь половина дела. Далее нужно сделать так, чтобы Google думал, будто вы запускаете его не из России и других стран, где не работает Gemini. Выхода два: активация VPN, либо настройка DNS-сервера.

