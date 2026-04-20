Не так давно я рассказывал, как настроить блокировку экрана на Android для защиты смартфона. Там в том числе упоминал разблокировку по лицу как один из вариантов. Но чем больше разбираюсь в теме, тем меньше хочется эту функцию рекомендовать. Исследование британской организации Which? расставило все на свои места. Результаты неприятные. Теперь подробно объясняю, в чем опасность разблокировки Android по лицу.

Как работает Face ID на iPhone

Начну с эталона, чтобы было с чем сравнивать. Технология Face ID на iPhone появилась в 2017 году. С тех пор она остается одной из самых надежных систем разблокировки по лицу среди всех потребительских устройств.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Работает она так. При каждой разблокировке специальный блок TrueDepth проецирует на лицо пользователя более 30 000 невидимых инфракрасных точек. Инфракрасная камера считывает паттерн этих точек и строит точную трехмерную карту лица с учетом глубины. Нейронный процессор сравнивает эту карту с сохраненным шаблоном, и вся обработка происходит локально на устройстве, то есть данные не уходят на серверы.

Почему технологию Face ID на iPhone практически невозможно обмануть:

трехмерная карта учитывает глубину и рельеф лица, фотография для нее плоская и не подходит;

система адаптируется к изменениям внешности (очки, борода, макияж, возраст);

требует открытых глаз и живого взгляда (спящего человека или манекен не пустит);

вероятность случайного совпадения составляет один к миллиону.

Face ID на Android в привычном понимании не существует, ведь это торговая марка Apple. Но именно эта технология задала стандарт, с которым сравнивают все остальные системы. И сравнение получается не в пользу конкурентов.

Разблокировка Android по лицу

Большинство Android-смартфонов используют принципиально другой подход. Вместо трехмерного сканирования здесь работает обычная фронтальная камера, которая делает плоский снимок лица и сравнивает его с сохраненным изображением. Это и есть Face Unlock на Android в базовом исполнении.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Система быстрая и удобная. Поднял телефон, посмотрел на экран — уже разблокирован. Именно поэтому производители активно ее продвигают и включают по умолчанию на большинстве устройств. Но у этого удобства есть обратная сторона.

Двухмерная система не различает живое лицо и его изображение. Она сравнивает картинки, а не объемные объекты. Это означает, что разблокировка Android по фото теоретически возможна: достаточно распечатать снимок владельца. Насколько это реально на практике, выяснили исследователи. И вот тут становится неприятно. Впрочем, есть и другие причины, почему не стоит пользоваться разблокировкой Android по лицу. Я подробно рассказывал о дополнительных рисках и неудобствах.

Можно ли разблокировать Android по фото

Организация Which? провела масштабное тестирование безопасности распознавания лиц на смартфонах. С октября 2022 года по март 2026-го через лабораторию прошли 208 устройств от разных производителей. Метод простой: распечатанная фотография владельца и попытка разблокировать телефон.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Результаты говорят сами за себя. В 64% случаев (это 133 устройства из 208) разблокировка Android по фото сработала. Телефон открылся по обычной распечатке. В 2024 году ситуация достигла пика: 72% протестированных смартфонов провалили проверку. В 2025-м показатель чуть улучшился до 63%, но картина в целом не изменилась. Бренды, чьи смартфоны с распознаванием по лицу не прошли тест:

Asus;

Fairphone;

HMD;

HONOR (бюджетные и средние модели);

Motorola;

Nokia;

Nothing;

OnePlus;

OPPO;

realme;

Samsung (ряд моделей);

vivo;

Xiaomi.

Отдельно стоит отметить прозрачность производителей. Xiaomi предупреждала пользователей об уязвимости на 26 протестированных устройствах, Samsung — на девяти. А вот Motorola и OnePlus выпустили суммарно 27 моделей с уязвимой технологией Face Unlock, не предупредив покупателей вообще. Nothing не предупредила ни на одном из пяти протестированных устройств. Что может сделать злоумышленник, получив доступ к разблокированному телефону:

читать личную переписку в мессенджерах и SMS;

отправлять письма с вашего адреса для сброса паролей на других сервисах;

просматривать фотогалерею, включая снимки документов;

видеть историю Google Wallet с последними четырьмя цифрами карт и местами покупок.

Банковские приложения и Google Wallet блокируют возможность проводить платежи через ненадежные 2D-системы (здесь защита есть). Но все остальное остается открытым.

Смартфоны с безопасной блокировкой по лицу

Не все устройства с Face Unlock на телефоне одинаково уязвимы. Часть прошла тест Which? и была признана надежной. Google Pixel 8, 9 и 10 используют двухмерную систему, но с продвинутым машинным обучением. Google обучила алгоритмы распознавать разницу между живым человеком и фотографией на уровне, который соответствует классу безопасности Class 3 (достаточно высокому для банковских операций). Это редкое исключение среди 2D-систем.

Samsung Galaxy S26 впервые прошел тест в 2026 году. Предыдущие поколения, включая S25, его не проходили. Прогресс есть, но речь только о флагманской линейке.

Купить Galaxy S26

HONOR Pro серии использует трехмерное сканирование по аналогии с Apple — безопасность распознавания лиц здесь на высоком уровне. Бюджетные и средние модели HONOR к этой категории не относятся.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Блокировка экрана Android вместо Face Unlock

Если на вашем смартфоне стоит обычная 2D-система, альтернатив достаточно. Вот методы разблокировки экрана Android от самого надежного к менее надежному:

длинный PIN или сложный пароль (сложнее всего подобрать или воспроизвести цифровыми методами);

сканер отпечатка пальца (требует физического присутствия владельца, надежен и быстр);

трехмерное распознавание лица (Face ID, Pixel 8+, HONOR Pro) — сопоставимо с отпечатком при правильной реализации;

стандартное 2D-распознавание (удобно, но небезопасно, как показывают тесты);

графический ключ или свайп (хуже всего: легко подсмотреть и воспроизвести).

Помимо метода разблокировки, стоит сделать еще несколько вещей. Установить SIM-PIN, чтобы злоумышленник не мог переставить симку в другой телефон и перехватывать SMS с кодами от банков. Настроить App Lock для мессенджеров, почты и галереи, чтобы даже при разблокированном экране чувствительные приложения требовали отпечаток отдельно.

Стоит ли пользоваться разблокировкой по лицу на Android

Если у вас Google Pixel 8 или новее, Samsung Galaxy S26 или HONOR Magic8 Pro с трехмерным сканером, то можно пользоваться без оговорок. Эти устройства прошли независимое тестирование и подтвердили надежность.

Купить HONOR Magic8 Pro

Если у вас любой другой Android-смартфон с обычным 2D Face Unlock на Android — стоит хорошо подумать. Удобство разблокировки по лицу реальное, спорить не буду. Но защита Android при использовании этой функции на большинстве устройств остается под большим вопросом. Исследование проводилось не в теоретических условиях, а с реальными устройствами и обычной распечаткой.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Личная позиция: на смартфонах без верифицированной 3D-системы лучше использовать отпечаток. Он такой же быстрый, не уступает по удобству и при этом требует физического присутствия (фотографией его не обойти). Отключить распознавание лица в настройках несложно, а спокойствие за свои данные стоит этих тридцати секунд.