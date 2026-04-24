Список моих претензий к государственному мессенджеру давно перевалил за разумные пределы. Постоянно объясняю, чем MAX хуже Telegram, но одна из самых раздражающих вещей в этом мессенджере долгое время была даже не в том списке. Просто потому что казалась очевидной: расшифровки голосовых сообщений в MAX не было вообще. Базовая функция, которая в Telegram работает уже несколько лет, в национальном мессенджере отсутствовала с момента запуска. Наконец-то это исправили. Разбираю, как работает расшифровка голосовых в MAX и стоит ли она ожидания.

Что дает расшифровка голосовых сообщений в MAX

Скажу прямо: я терпеть не могу голосовые сообщения. Получить войс на две минуты вместо одного предложения текста — это неуважение к чужому времени, особенно когда находишься на работе или на улице без наушников. Именно поэтому расшифровка голосовых сообщений в MAX — не просто фича для галочки, а реально полезный инструмент.

Функция бесплатная, без подписки, без ограничений по количеству сообщений.

Функция перевода голосовых в MAX позволяет читать аудиосообщения глазами, не прослушивая их. Текстовая версия появляется прямо под аудиодорожкой (не нужно никуда переходить, ничего копировать). Это экономит время и нервы в любой ситуации, где воспроизводить звук неудобно или невозможно.

Как сделать расшифровку голосовых в MAX

Прежде чем искать кнопку расшифровки, убедитесь, что приложение обновлено. Функция перевода аудио в текст в MAX доступна начиная с версии 26.13.0 для Android и iOS. Если обновление не пришло автоматически, выполните несколько шагов:

Откройте Google Play на своем Android-смартфоне. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Управление приложениями и устройством». Найдите MAX в списке доступных обновлений и нажмите «Обновить». После установки перезапустите приложение.

Функция расшифровки голосовых доступна с версии MAX 26.13.0.

Если после обновления кнопка расшифровки не появляется, очистите кеш приложения. Для этого перейдите в «Настройки — Приложения — MAX — Хранилище — Очистить кеш» и перезапустите мессенджер. В большинстве случаев это решает проблему. А о том, как обновить MAX через RuStore, можете прочитать отдельно.

Как в MAX перевести голосовое сообщение в текст

После обновления все просто. Никаких дополнительных настроек и разрешений не требуется. Функция работает сразу из коробки. Вот как переводить голосовые в текст в MAX:

Откройте любой чат с голосовым сообщением. Найдите букву «Т» в голосовом сообщении в MAX (она расположена рядом с аудиодорожкой). Нажмите на нее, и система мгновенно сгенерирует текстовую транскрипцию прямо под аудиосообщением.

Для расшифровки нужно нажать на букву «Т» рядом с аудиодорожкой.

Расшифровка сохраняется под сообщением, ее можно перечитать в любой момент или скопировать текст. Аудио в текст в MAX поддерживает войсы длительностью до 60 минут, то есть даже самые злостные любители такого формата общения вам больше не страшны. Переводить голосовые в текст в MAX можно в любых чатах: личных, групповых и в архивных переписках.

Расшифровка голосовых в MAX и Telegram — сравнение

Telegram добавил расшифровку голосовых раньше, и долгое время это было одним из аргументов против MAX. Но теперь ситуация стала интереснее, потому что расшифровка голосовых сообщений в MAX реализована принципиально иначе.

В Telegram перевод голосовых сообщений бесплатно доступен только два раза в неделю. Все остальное — только с подпиской Telegram Premium. То есть если вам присылают голосовые каждый день, без платной подписки функция превращается в бесполезную. В национальном мессенджере ограничений нет вообще: расшифровать аудио в MAX можно сколько угодно раз, бесплатно, без каких-либо подписок и лимитов.

В отличие от Telegram, MAX расшифровывает голосовые без лимитов.

Это первый случай, когда государственный мессенджер обходит Telegram по конкретной функции, а не отсутствии блокировок. Голосовые сообщения в текст в MAX без ограничений против двух бесплатных расшифровок в неделю в Telegram — разница ощутимая.