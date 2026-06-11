В России разблокировали Roblox, и сразу же все заговорили о Telegram. Прецедент создан: зарубежный сервис выполнил требования и получил доступ обратно. Депутат Свинцов назвал Telegram «наиболее вероятным кандидатом» на разблокировку. Песков сказал, что «все сервисы могут вернуться». Звучит обнадеживающе. Но есть нюанс, который меняет все в контексте разблокировки Telegram.

Новости о разблокировке Telegram

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал разблокировку Roblox так:

История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов.

Сказано это было в ответ на прямой вопрос о возможности возвращения Telegram и YouTube, а депутат Госдумы Андрей Свинцов пошел дальше и назвал конкретные сроки: если руководство Telegram при желании сделает всё необходимое — российские власти снимут блокировку Telegram за два-три месяца. По его словам, у Роскомнадзора и правительства к Telegram «не такие сложные требования, как к другим зарубежным сервисам». YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) он назвал «очень далекой перспективой» — из-за якобы прямой связи с американским правительством.

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Звучит как хорошие новости. Теперь давайте разберемся, почему это не так просто, как кажется. Следить за актуальными новостями о Telegram удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Почему Telegram заблокировали в России

Для понимания ситуации нужна ретроспектива. Блокировка Telegram в России де-факто началась 16 марта 2026 года: массовые сбои, сообщения зависают, медиафайлы не грузятся. Формально это «частичное ограничение», технически — мессенджером практически невозможно пользоваться.

Официальная причина — закон о приземлении и требования локализации данных. Telegram в России обязан: хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны, взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по запросам, исполнять судебные решения российских судов.

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Telegram в 2026 году эти требования выполнять отказывается. Про то, как Telegram борется с блокировкой техническими методами — в отдельном материале. Если коротко: мессенджер постоянно меняет IP-адреса, что позволяет части пользователей подключаться даже в условиях ограничений. Но это не решение проблемы, а борьба с симптомами.

Почему путь Roblox для Telegram не работает

Вот здесь начинается самое важное, и именно это все дружно обходят стороной в оптимистичных комментариях. Roblox — игровая платформа. Чтобы разблокироваться, она отключила чаты, ввела возрастные фильтры и усилила модерацию контента. Это технически исполнимо без уничтожения самого продукта. Roblox без чатов — все равно игровая платформа.

Telegram — мессенджер. Его суть — переписка. Отключить переписку означает уничтожить продукт. Это не вариант. Остается второй путь — локализация данных. Передать переписку пользователей на серверы в России. Telegram этого не сделает — и не потому что упрямится, а потому что это невозможно в рамках текущей бизнес-модели.

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Шифрование Telegram построено на том, что мессенджер не сливает переписки никому: ни американским, ни европейским, ни российским властям. Это не политическая позиция, это коммерческое преимущество. Как только Telegram выполнит требования одного государства, он создаст прецедент для всех остальных. Иран потребует то же самое. Китай потребует. Саудовская Аравия потребует. Безопасность Telegram как глобального продукта рухнет в момент. Именно поэтому не работает Telegram в России уже несколько месяцев, и именно поэтому Дуров не меняет позицию. Это не упрямство, а вопрос выживания продукта на глобальном рынке.

Что должен сделать Telegram для разблокировки — и сделает ли

Разберем конкретно каждое требование:

Локализация данных: хранить переписку россиян на серверах в России. Вероятность выполнения: нулевая. Это означает физический доступ ФСБ к данным. После этого Telegram не запускается как инструмент конфиденциальной связи ни для кого в мире.

хранить переписку россиян на серверах в России. Вероятность выполнения: нулевая. Это означает физический доступ ФСБ к данным. После этого как инструмент конфиденциальной связи ни для кого в мире. Взаимодействие с Роскомнадзором: уведомлять о каналах с запрещенным контентом, удалять по запросу. Частично Telegram это уже делает, удаляя террористический контент по требованию суда. Но систематического сотрудничества нет и не предвидится.

уведомлять о каналах с запрещенным контентом, удалять по запросу. Частично Telegram это уже делает, удаляя террористический контент по требованию суда. Но систематического сотрудничества нет и не предвидится. Исполнение судебных запросов: передавать данные конкретных пользователей по решению российского суда. Опять же — прецедент для всего мира.

В России тем временем создана «альтернатива» — про то, чем опасен мессенджер MAX с точки зрения конфиденциальности, можете узнать отдельно. Ведь когда не работает Telegram в России, именно MAX продвигается как замена.

Когда разблокируют Telegram в России — честный прогноз

Честный ответ: не скоро. И прецедент Roblox здесь не работает по фундаментальным причинам, которые я разобрал выше. Депутат Свинцов говорит «два-три месяца если Telegram захочет». Но Telegram не захочет, потому что не может. Это не вопрос переговоров, это вопрос бизнес-модели.

Разблокировка Telegram возможна только в одном сценарии: если Дуров найдет способ выполнить технические требования без реального доступа к данным — например, через систему проверки без передачи ключей шифрования. Теоретически это возможно. Практически — такого решения пока нет, и переговоров о нем публично не ведется. А про то, стоит ли переходить с Telegram на MAX, лучше разобраться отдельно.

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Блокировка Telegram в России — это история про принципиальный конфликт между требованиями национального законодательства и глобальной бизнес-моделью. Roblox этот конфликт разрешил потому что мог. Telegram не может — потому что его продукт и есть то, от чего просят отказаться. Обсудить ситуацию можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.