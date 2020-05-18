Разогнать старый Android нельзя, или Почему не стоит верить советам экспертов

Полагаю, что все пользователи Android рано или поздно сталкиваются с необходимостью что-то сделать со своим смартфоном, чтобы повысить его быстродействие. При этом почему-то большинство из них думает, что достаточно пары каких-то ритуальных действий, чтобы старый аппарат, который давно просится на покой, заработал как новый. Долгое время я понятия не имел, откуда берутся эти совершенно никчёмные и бессмысленные методики повышения производительности. А потом узнал об экспертах из АО «Кселл», которые раздают подобные советы, очевидно, не проводя предварительных проверок.

Почему плохо снимает камера смартфона и как исправить

В конце прошлой недели во многих крупных изданиях вышел материал, в котором приводились советы некоего директора департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петра Дзюбы по повышению производительности старых смартфонов. Этот эксперт на голубом глазу заявил, что работоспособность смартфонов страдает из-за недостатка свободного пространства на диске. Дескать, пользователи за время эксплуатации своих аппаратов забивают их память разного рода приложениями и вспомогательными файлами, что в свою очередь ведёт к падению производительности.

Стоит ли чистить память на Android

Начнём с того, что это слишком общие слова, из которых рядовой пользователь практически не сможет выжать суть. Да, действительно, существуют кое-какие приложения и файлы, которые оказывают негативное влияние на производительность смартфонов, однако это происходит не из-за самого факта их присутствия в памяти. Всё дело в том, что некоторые виды софта – как правило, вредоносного – ведут скрытную деятельность на устройствах своих жертв, например, добывая криптовалюту или прокручивая рекламу, чтобы дать своим создателям на этом заработать, и тем самым расходуют имеющийся ресурс процессора. Однако утверждать, что сам по себе файл, загруженный на смартфон, может как-то замедлить его, абсолютно неверно.

Следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео. Кроме того, если смартфон уже не новый, то можно отключить в настройках эффекты, анимации, которые замедляют работу устройства, — приводят «Известия» слова эксперта.

Эта цитата особенно чётко указывает на то, что её автор имеет довольно отдалённое представление о том, что может влиять на работоспособность смартфона, а что не может. Тут он говорит, что установка двух одинаковых приложений может привести к ухудшению производительности устройства. Однако любой школьник знает, что установить именно что две версии одной и той же программы без взлома Android-смартфона невозможно. Можно создать ярлык, который будет запускать приложение повторно, можно создать новый профиль для той же цели, но просто взять и скачать из Google Play два WhatsApp или два Instagram нельзя. Даже если вы решите поучаствовать в программе бета-тестирования, установка тестовой версии программы непременно приведёт к тому, что она заменит стабильную.

Можно ли разогнать Android

С анимацией и спецэффектами всё ещё проще. Несмотря на то что подвижное изображение всегда будет иметь больший вес, потребляя больше ресурсов, чем статичное, современные смартфоны этого практически не замечают. Аппаратам 7- или 10-летней давности с анимированными обоями и впрямь приходилось тяжко, но сегодня, когда даже дешёвые смартфоны имеют процессоры, превосходящие по мощности старые флагманы, и аккумуляторы на 4000 мА*ч, это не оказывает на их работу практически никого влияния. Во всяком случае, уловить её невооружённым глазом вам точно не удастся.

Как очистить память смартфона. Пять простых шагов.

Означает ли это, что удалять старые и ненужные файлы нельзя категорически? Конечно, нет. Их можно удалять, если они вам мешают или если их стало слишком много. Тем не менее, я никогда этого не делаю, и мой смартфон работает вполне себе исправно по 2-3 года, не вызывая у меня никаких претензий к своей производительности. Что происходит потом? Потом он просто устаревает и имевшихся показателей вычислительной мощности мне уже не хватает. Поэтому я просто иду и покупаю новый аппарат. Ведь попытаться ускорить старый всё ещё можно, но большого толку от этого не будет. Проверено.