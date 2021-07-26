Разработчик Google рассказал, что не так с Safari в iOS 15 и почему Chrome лучше

На презентации iOS 15, которая прошла этим летом, Apple представила обновлённый Safari. Помимо новых защитных инструментов и повышения производительности браузер получил серьёзный редизайн. Дизайнеры компании решились на небывалый доселе шаг – они взяли и перенесли весь омнибокс (так называется вся верхяя панель с адресной строкой и другими элементами управления) вниз, объяснив это заботой об удобстве пользователей. По сути, это логично, учитывая, что экраны наших смартфонов не становятся меньше. Но в Google уже давно поняли, что эта идея ошибочна.

Какие функции появились в новом Google Chrome для Android

Около года назад Google тоже предпринимала попытки изменить расположение омнибокса в Chrome, сместив его к нижней части экрана. Проект получился очень масштабным, так что Google даже присвоила ему собственное название – Chrome Home. Несмотря на то что всего-то и нужно было, что сместить адресную строку и дополнительные элементы управления вниз, это стоило разработчикам больших трудов.

Новый дизайн Chrome для Android

Поначалу Google просто отзеркалила интерфейс Chrome, сместив вниз всю верхнюю панель вместе с боковым меню, кнопкой управления запущенными вкладками и другими элементами управления. Однако довольно скоро стало понятно, что такое расположение омнибокса неудобно для пользователей, хоть и вызвало большой восторг среди разработчиков. Шутка ли – ведь теперь не нужно тянуться к верхней части экрана.

Такое оформление интерфейса Google Chrome для Android оказалось популярным среди айтишников, которые оценили его очень высоко. Однако обычные пользователи заявили, то редизайн дезориентирует их. В результате я начал всё больше убеждаться, что запуск Chrome Home не получит одобрения среди большинства наших пользователей. Поэтому я выступил за заморозку проекта, что потребовало немалых усилий, — рассказал один из разработчиков Google.

Кажется, нам всем пора отказаться от Google Chrome. И на Android, и на ПК

Но поскольку просто вернуть всё назад было невозможно, Google перезапустила проект с нуля. Больше года разработчики экспериментировали с интерфейсным оформлением Chrome, пока не пришли к проекту Chrome Duet. Из названия следует, что интерфейс было решено разделить на две независимые части, одну из которых расположили сверху, а другую – снизу.

Сверху оказалась адресная строка, боковое меню и кнопка управления открытыми вкладками. А снизу расположили вторую панель с кнопками горячего переключения между запущенными веб-страницами, открытия новых и управления группами вкладок. На выходе получилось реально удобнее, чем было. Потому что URL-адреса мы прописываем не так уж и часто, в отличие от переключения между вкладками.

Чем Chrome лучше Safari

С точки зрения удобства такое решение реально очень выигрышно. Теперь пользователи, которые листают страницы размашистыми движениями, не попадали на строку ввода URL, но при этом могли быстро открывать запущенные вкладки. Я сам включил этот вариант дизайна ещё на стадии тестирования, и с тех пор ему не изменяю и с тоской вспоминаю по нему, когда пользуюсь Safari на iOS.

Безусловно, в Apple работают настоящие гуру UI- и UX-дизайна. Они зачастую лучше нашего знают, как сделать так, чтобы было по-настоящему удобно, и по факту так и получается. Однако в случае с редизайном Safari в iOS 15 могут возникать кое-какие вопросы. Ведь практика многих разработчиков показывает, что размещение омнибокса внизу – это неудачное решение, которое фактически невозможно сделать удобным.

Чем Safari от Apple лучше Google Chrome

Вспомните, ведь на этом уже пытались играть создатели многих браузеров. Как сейчас помню, попытки Microsoft переосмыслить концепцию веб-браузинга на мобильных устройствах. Разработчики компании тоже реализовали похожее исполнение интерфейса Edge, но потом, как видите, всё изменилось. С таким же дизайном в разное время играла Opera, Mozilla и другие. Но все неизменно возвращались к адресной строке наверху.

Apple уже понимает, что обновив дизайн Safari настолько кардинально, она поторопилась. Именно поэтому разработчики были вынуждены откатить некоторые изменения десктопной версии браузера. Дело в том, что вкладки, расположенные в одном ряду с адресной строкой, для многих оказались неудобными. Хорошо, что в Купертино вовремя это поняли. Теперь главное, чтобы разработчики услышали пользователей и вернули мобильную версию браузера к исходному оформлению.