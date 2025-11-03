Redmi делает смартфон с аккумулятором на 9000 мА*ч. Для этого придется использовать ненадежные батареи

Компания Redmi готовит смартфон, который может стать настоящим чемпионом по автономности. Согласно последним утечкам, одно из будущих устройств бренда получит аккумулятор с удвоенной емкостью и поддержку быстрой зарядки мощностью до 100 Вт. Некоторые источники сообщают, что компания также тестирует версию с батареей на 10000 мА*ч.

Если эти данные подтвердятся, Redmi сможет одной из первых предложить тонкий смартфон с емкостью батареи почти вдвое больше, чем у большинства современных устройств, где АКБ обычно бывают не более чем на 5000–7000 мА*ч. Это станет значительным шагом вперед в плане автономности мобильных устройств.

Предположительно новинкой с таким аккумулятором на борту станет Redmi Turbo 5. Это классический смартфон с нормальным корпусом, а не “кирпичом”, как у моделей с большими батареями емкостью 10000 мА*ч и выше.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Дата релиза Redmi Turbo 5 пока не раскрыта, но презентация ожидается в конце этого года или в начале следующего. Как производителю удастся уместить в корпусе обычного устройства такую большую АКБ? Все благодаря технологии кремний-углеродных батарей.

Что такое кремний-углеродные батареи

Главная особенность нового аккумулятора в использовании кремний-углеродной технологии (silicon-carbon). В отличие от традиционных литий-ионных батарей, где анод выполнен из графита, здесь используется гибридный материал, сочетающий кремний и углерод.

Такой подход позволяет повысить энергетическую плотность: простыми словами, в том же объеме можно хранить больше энергии. Это дает возможность либо увеличить емкость без утолщения корпуса, либо сделать устройство тоньше при сохранении высокой автономности. Благодаря этому смартфоны смогут дольше работать без подзарядки и быть стабильными в нагрузках.

Однако у технологии есть свои минусы. Например, кремний при зарядке и разрядке значительно расширяется, да так, что его объем в эти моменты может увеличиваться в несколько раз. Со временем эти колебания ухудшают долговечность элемента питания. Например, текущие технологии позволяют создавать аккумуляторы, которые выдерживают не более 500–600 циклов заряда. И это при том, что литиевые модели живут от 1000 циклов и дольше.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Кроме того, производство кремниевых батарей пока сложнее и дороже, чем выпуск традиционных литий-ионных. Да и в реальных условиях эксплуатации кремний-углеродные элементы еще не прошли долгосрочную проверку, поэтому их стабильность, особенно при высоких скоростях зарядки, еще предстоит выяснить на практике.

Насколько дольше будут работать смартфоны с кремниевой батареей

Если сравнивать с типичным современным смартфоном, где установлен аккумулятор на 5000 мА*ч, то прирост емкости до 9000 мА*ч составляет примерно 80%. Это значит, что в реальных условиях устройство Redmi с таким аккумулятором будет работать на день или даже два дольше, в зависимости от сценария использования.

При обычной нагрузке (мессенджеры, социальные сети, фото, видео и навигация) смартфон будет жить как минимум 3–4 дня без подзарядки. При активных играх или съемке видео он продержится около двух дней. При этом быстрая зарядка мощностью 100 Вт позволит полностью восстановить заряд примерно за 30–40 минут, несмотря на существенное увеличение емкости.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Если Redmi удастся сохранить габариты и вес устройства на приемлемом уровне, компания точно задаст новую планку автономности для смартфонов. Возможно, это подтолкнет других производителей к внедрению кремний-углеродных батарей. А пока они лишь делятся концептами.