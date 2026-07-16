Смартфон давно перестал быть просто телефоном для звонков. Это банк, работа, документы, фотографии — словом, десяток вещей, без которых день быстро летит под откос. И тем обиднее за всё это богатство, когда разбиваешь стекло на телефоне. Ситуация знакомая каждому. Телефон лежал на столе, мимо прошёл кот и проверил гравитацию. Ребёнок взял посмотреть мультик и уронил на плитку. Достали смартфон у машины, и он выскользнул из руки. Сняли чехол «на минуту», и именно в эту минуту всё случилось. Одна секунда, хруст, короткая пауза, и вот ты уже прикидываешь в уме, во сколько это влетит. И тут же мелькает соблазн махнуть рукой и взять новый смартфон, хотя иногда не стоит: недавно мы разбирали 5 признаков, что старый телефон менять ещё рано.

Разбираемся, как защитить себя от разбитого стекла на телефоне. Фото.

Разбираемся, как защитить себя от разбитого стекла на телефоне

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Сколько стоит замена экрана смартфона в 2026 году

Первым делом всплывают одни и те же вопросы. Сколько стоит экран? Где чинить? Поставят оригинальную деталь или «что-то похожее»? Сколько ждать? А если это Samsung Ultra, складной смартфон или редкий для России Nothing Phone? Вне сомнений, замена дисплея отнимет десятки тысяч рублей.

Цены на ремонт порой такие, что невольно задумываешься о покупке нового телефона. Фото.

Цены на ремонт порой такие, что невольно задумываешься о покупке нового телефона

Самое неприятное в разбитом экране — даже не трещины, а внезапность. Вы не планировали сегодня ремонт, не выбирали сервис заранее и не закладывали в бюджет замену экрана. И обычно всё происходит в самый неудобный момент: перед поездкой, встречей, рабочим днём или просто в конце месяца, когда деньги уже распределены на другое.

Что такое «Защита экрана» и как она работает

Как раз на такой случай и придумали продукт «Защита экрана». Это не очередное защитное стекло и не обещание, что телефон теперь можно ронять без последствий. Это понятная страховка гаджета на случай, если экран всё-таки разбился.

Сервис бережет ваши нервы и бюджет. Фото.

Сервис бережет ваши нервы и бюджет

Чехол и защитное стекло — тоже хорошая идея, но ни то ни другое не даёт гарантии, что дисплей переживёт падение на плитку. А «Защита экрана» устроена иначе: она не обещает, что смартфон никогда не разобьётся, а помогает не остаться один на один с полной стоимостью ремонта, если это всё-таки случилось.

Как оформить защиту экрана смартфона

Подключение занимает буквально несколько минут и проходит прямо в приложении. Для начала скачайте приложение «Защита экрана» и установите его на свой телефон.

У приложения понятный и логичный порядок действий. Фото.

У приложения понятный и логичный порядок действий

  1. Введите e-mail.
  2. Пройдите проверку экрана смартфона.
  3. Введите данные для оформления защиты.
  4. Оплатите защиту.

Проверка экрана на старте нужна, чтобы зафиксировать исходное состояние дисплея. Поэтому оформить защиту экрана логичнее на целом смартфоне, а не после того, как трещина уже появилась.

Приложение Защита экрана

Что делать, если разбил экран телефона

Здесь вы и ощутите, зачем нужен сервис «Защита экрана». Вместо паники и судорожного поиска мастерской у вас под рукой чёткий план.

Оформление защиты не требует лишних поездок и долгого ожидания, всё делается быстро. Фото.

Оформление защиты не требует лишних поездок и долгого ожидания, всё делается быстро

  1. Позвоните на номер 900.
  2. Обратитесь в предложенный или удобный вам сервисный центр (в Москве рекомендуют Я.Сервис).
  3. Заполните заявление.
  4. Оплатите франшизу — 20% от стоимости ремонта.

Остальные 80% стоимости ремонта покрывает страховая компания по условиям продукта. Если раньше сценарий выглядел как «экран разбился, паника, поиск сервиса и полная сумма из своего кармана», то теперь он короче и спокойнее: разбили экран, позвонили на 900, поехали в рекомендованный сервис, заполнили заявление и оплатили только часть стоимости по условиям защиты.

Кому пригодится страховка на экран телефона

Опцию точно стоит рассмотреть, если у вас дорогой смартфон и неудачное падение бьёт по бюджету ощутимо. Если совсем коротко, «Защита экрана» страхует вас от внезапного крупного расхода на ремонт.

Сервис выручит многих — сэкономит деньги, время и нервы. Фото.

Сервис выручит многих — сэкономит деньги, время и нервы

  • Даёт понятный порядок действий при повреждении экрана.
  • Помогает не искать сервис в панике.
  • Особенно актуален для дорогих смартфонов и складных моделей.
  • Подходит тем, у кого дома дети, животные, плитка и телефон постоянно в руке.
  • Помогает заранее закрыть вопрос, который обычно всплывает только после падения.

Перед подключением обязательно прочитайте условия: какие повреждения покрываются, какие есть ограничения и сроки обращения, как устроен порядок ремонта и каков размер франшизы. Проверить доступность и стоимость защиты для своей модели можно прямо в приложении «Защита экрана».

Смартфон падает за одну секунду, а платить потом приходится как за небольшой отпуск. Подготовиться к этому можно заранее — и это, пожалуй, единственная часть истории с разбитым экраном, которую реально держать под контролем.

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