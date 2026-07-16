Смартфон давно перестал быть просто телефоном для звонков. Это банк, работа, документы, фотографии — словом, десяток вещей, без которых день быстро летит под откос. И тем обиднее за всё это богатство, когда разбиваешь стекло на телефоне. Ситуация знакомая каждому. Телефон лежал на столе, мимо прошёл кот и проверил гравитацию. Ребёнок взял посмотреть мультик и уронил на плитку. Достали смартфон у машины, и он выскользнул из руки. Сняли чехол «на минуту», и именно в эту минуту всё случилось. Одна секунда, хруст, короткая пауза, и вот ты уже прикидываешь в уме, во сколько это влетит. И тут же мелькает соблазн махнуть рукой и взять новый смартфон, хотя иногда не стоит: недавно мы разбирали 5 признаков, что старый телефон менять ещё рано.

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Сколько стоит замена экрана смартфона в 2026 году

Первым делом всплывают одни и те же вопросы. Сколько стоит экран? Где чинить? Поставят оригинальную деталь или «что-то похожее»? Сколько ждать? А если это Samsung Ultra, складной смартфон или редкий для России Nothing Phone? Вне сомнений, замена дисплея отнимет десятки тысяч рублей.

Самое неприятное в разбитом экране — даже не трещины, а внезапность. Вы не планировали сегодня ремонт, не выбирали сервис заранее и не закладывали в бюджет замену экрана. И обычно всё происходит в самый неудобный момент: перед поездкой, встречей, рабочим днём или просто в конце месяца, когда деньги уже распределены на другое.

Что такое «Защита экрана» и как она работает

Как раз на такой случай и придумали продукт «Защита экрана». Это не очередное защитное стекло и не обещание, что телефон теперь можно ронять без последствий. Это понятная страховка гаджета на случай, если экран всё-таки разбился.

Чехол и защитное стекло — тоже хорошая идея, но ни то ни другое не даёт гарантии, что дисплей переживёт падение на плитку. А «Защита экрана» устроена иначе: она не обещает, что смартфон никогда не разобьётся, а помогает не остаться один на один с полной стоимостью ремонта, если это всё-таки случилось.

Как оформить защиту экрана смартфона

Подключение занимает буквально несколько минут и проходит прямо в приложении. Для начала скачайте приложение «Защита экрана» и установите его на свой телефон.

Введите e-mail. Пройдите проверку экрана смартфона. Введите данные для оформления защиты. Оплатите защиту.

Проверка экрана на старте нужна, чтобы зафиксировать исходное состояние дисплея. Поэтому оформить защиту экрана логичнее на целом смартфоне, а не после того, как трещина уже появилась.

Приложение Защита экрана

Что делать, если разбил экран телефона

Здесь вы и ощутите, зачем нужен сервис «Защита экрана». Вместо паники и судорожного поиска мастерской у вас под рукой чёткий план.

Позвоните на номер 900. Обратитесь в предложенный или удобный вам сервисный центр (в Москве рекомендуют Я.Сервис). Заполните заявление. Оплатите франшизу — 20% от стоимости ремонта.

Остальные 80% стоимости ремонта покрывает страховая компания по условиям продукта. Если раньше сценарий выглядел как «экран разбился, паника, поиск сервиса и полная сумма из своего кармана», то теперь он короче и спокойнее: разбили экран, позвонили на 900, поехали в рекомендованный сервис, заполнили заявление и оплатили только часть стоимости по условиям защиты.

Кому пригодится страховка на экран телефона

Опцию точно стоит рассмотреть, если у вас дорогой смартфон и неудачное падение бьёт по бюджету ощутимо. Если совсем коротко, «Защита экрана» страхует вас от внезапного крупного расхода на ремонт.

Даёт понятный порядок действий при повреждении экрана.

Помогает не искать сервис в панике.

Особенно актуален для дорогих смартфонов и складных моделей.

Подходит тем, у кого дома дети, животные, плитка и телефон постоянно в руке.

Помогает заранее закрыть вопрос, который обычно всплывает только после падения.

Перед подключением обязательно прочитайте условия: какие повреждения покрываются, какие есть ограничения и сроки обращения, как устроен порядок ремонта и каков размер франшизы. Проверить доступность и стоимость защиты для своей модели можно прямо в приложении «Защита экрана».

Смартфон падает за одну секунду, а платить потом приходится как за небольшой отпуск. Подготовиться к этому можно заранее — и это, пожалуй, единственная часть истории с разбитым экраном, которую реально держать под контролем.

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