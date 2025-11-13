Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас

Сегодня умные колонки есть почти во всех городских квартирах, но мало кто из их владельцев задумывается о принципе их работы. Производители гарантируют чуть ли не полную конфиденциальность, однако эксперты говорят об обратном. В частности, Роскачество официально заявило о прослушке через колонки, что довольно удивительно, учитывая статус этой государственной НКО. Но так ли все ужасно, как это хотят преподать СМИ в погоне за громкими заголовками?

Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас. Роскачество открыло тайну полишинеля. Фото.

Роскачество открыло тайну полишинеля

Правда ли, что умная колонка подслушивает

Роскачество, а точнее — руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, действительно сообщает, что умные колонки подслушивают:

Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.

Как ни крути, а с его словами сложно поспорить. Умные колонки, как и голосовые ассистенты на смартфонах, и правда все время нас слушают. Однако они не записывают разговоры и не передают их по адресу, как можно было бы подумать.

Во-первых, умные колонки ждут триггера — активационного слова. Когда вы произносите имя «Алисы» или другого голосового ассистента, устройство подключается к серверу и начинает фиксировать разговор для обработки информации и выполнения запроса. Во-вторых, согласно правилам большинства колонок, при подключении вы соглашаетесь на сбор обезличенных данных, которые в дальнейшем используются для таргетированной рекламы.

Как отключить прослушку на умной колонке

Учитывая принцип работы подобных устройств, Роскачество порекомендовало не обсуждать «чувствительные» темы возле умных колонок. А в случае, если хочется обсудить что-то важное, следует отключить микрофон на колонке. Как правило, для этого на ее корпусе предусмотрена специальная кнопка, нажатие которой замыкает цепь и прерывает прослушку.

Как отключить прослушку на умной колонке. На колонках есть кнопка отключения микрофона. Фото.

На колонках есть кнопка отключения микрофона

Но самым надежным способом отключить слежку через колонку является ее полное отключение от электросети или отказ от использования таких устройств. А какой способ выберете вы?

