Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас

Сегодня умные колонки есть почти во всех городских квартирах, но мало кто из их владельцев задумывается о принципе их работы. Производители гарантируют чуть ли не полную конфиденциальность, однако эксперты говорят об обратном. В частности, Роскачество официально заявило о прослушке через колонки, что довольно удивительно, учитывая статус этой государственной НКО. Но так ли все ужасно, как это хотят преподать СМИ в погоне за громкими заголовками?

Правда ли, что умная колонка подслушивает

Роскачество, а точнее — руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, действительно сообщает, что умные колонки подслушивают:

Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.

Как ни крути, а с его словами сложно поспорить. Умные колонки, как и голосовые ассистенты на смартфонах, и правда все время нас слушают. Однако они не записывают разговоры и не передают их по адресу, как можно было бы подумать.

Во-первых, умные колонки ждут триггера — активационного слова. Когда вы произносите имя «Алисы» или другого голосового ассистента, устройство подключается к серверу и начинает фиксировать разговор для обработки информации и выполнения запроса. Во-вторых, согласно правилам большинства колонок, при подключении вы соглашаетесь на сбор обезличенных данных, которые в дальнейшем используются для таргетированной рекламы.

Как отключить прослушку на умной колонке

Учитывая принцип работы подобных устройств, Роскачество порекомендовало не обсуждать «чувствительные» темы возле умных колонок. А в случае, если хочется обсудить что-то важное, следует отключить микрофон на колонке. Как правило, для этого на ее корпусе предусмотрена специальная кнопка, нажатие которой замыкает цепь и прерывает прослушку.

Но самым надежным способом отключить слежку через колонку является ее полное отключение от электросети или отказ от использования таких устройств. А какой способ выберете вы?