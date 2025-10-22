Роскомнадзор блокирует WhatsApp и Telegram на юге России. В чем причина?

Юрий Кудлович

Пользователи из южных регионов России в последние пару дней заметили, что мессенджеры WhatsApp и Telegram часто перестают работать вообще или загружают данные по несколько минут. По традиции, жители затронутых городов сочли это очередной волной блокировок, но позже выяснилось, что ситуация носит временный характер. Впрочем, до запрета WhatsApp и Telegram тут тоже недалеко. Итак, что же случилось.

Роскомнадзор блокирует WhatsApp и Telegram на юге России. В чем причина? РКН взял ответственность за ограничение работы мессенджеров на себя. Фото.

РКН взял ответственность за ограничение работы мессенджеров на себя

Почему не работает WhatsApp в России

На юге России, в частности в Ростове‑на‑Дону, Сочи и республике Адыгея уже дважды фиксировали масштабные сбои в работе WhatsApp и Telegram. В Ростове-на-Дону приложения не работали даже через Wi-Fi, а в Астраханской области Telegram работал, но с очень низкой скоростью. Аналогичные проблемы наблюдаются в Ставропольском крае и Волгограде.

В технических отделах сотовых и кабельных операторов заявили, что проблема заключается не в блокировке, так как провайдеры не выключали мессенджеры по своей инициативе. Причина в другом: в Роскомнадзоре пояснили, что результатом тормозов в мессенджерах стали особые меры, направленные на противодействие преступной деятельности.

Что случилось с Telegram в РФ

А именно, РКН сообщил, что иностранные мессенджеры стали чаще использоваться для обмана и вымогательства, а также для вовлечения граждан России в деятельность, связанную с диверсиями и терроризмом. По данным ведомства, недавние обращения граждан и материалы правоохранительных органов указывают, что такие сервисы отказываются полноценно сотрудничать по запросам об ограничении этих схем.

Что случилось с Telegram в РФ. Telegram продолжает скатываться по наклонной. Фото.

Telegram продолжает скатываться по наклонной

В ответ на это идут меры по частичному ограничению работы мессенджеров. Пока что это не блокировка, а лишь временное “притормаживание” сервисов. Однако не исключено, что вскоре зарубежные и “непокорные” площадки могут запретить, как это ранее сделали с видеозвонками и голосовой связью.

Как бы это рекламно не звучало, но единственным способом оставаться на связи с коллегами и друзьями в таком случае будет мессенджер MAX. Здесь и сообщения, и звонки работают без тормозов. Но есть и минусы — об этом мы писали в отдельном материале.

Лонгриды для вас
Почему мессенджер MAX не спасет от мошенников, а станет их новым логовом

Роскомнадзор мотивировал свое решение о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp тем, что иностранные мессенджеры стали рассадником мошенников и других преступников. А все потому, что их администрация не идет на контакт с российскими властями и не желает «приземляться». Альтернатива в лице приложения MAX преподносилась инициаторами создания национального мессенджера как панацея от злоумышленников, но увы: соотечественников «разводят» и здесь.

Читать далее
Блокировка WhatsApp в России: все, что известно о будущих ограничениях мессенджера

После появления национального мессенджера MAX блокировка WhatsApp в России из разряда маловероятных событий перешла в статус почти неизбежных. И дело не столько в появлении отечественного приложения для обмена сообщениями, сколько в инициативах российского государства. Так, 17 июля президент Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 сентября представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран, а уже сегодня появились первые официальные заявления депутатов Государственной Думы о неминуемой блокировке WhatsApp.

Читать далее
Почему WhatsApp нагло копирует функции Telegram и делает это так поздно

WhatsApp и Telegram — два главных конкурента на рынке международных мессенджеров, чьи создатели то и дело подкалывают друг друга. В то же время американское приложение вполне логично считают этаким «слоупоком», ведь многие возможности проекта Павла Дурова подопечные Марка Цукерберга интегрируют с большим опозданием. В этой связи мы решили собрать 5 функций WhatsApp, скопированных у Telegram, но не в виде банального перечисления, а с подробным объяснением, почему более популярный мессенджер так долго тянул с их внедрением.

Читать далее
