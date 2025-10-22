Роскомнадзор блокирует WhatsApp и Telegram на юге России. В чем причина?

Пользователи из южных регионов России в последние пару дней заметили, что мессенджеры WhatsApp и Telegram часто перестают работать вообще или загружают данные по несколько минут. По традиции, жители затронутых городов сочли это очередной волной блокировок, но позже выяснилось, что ситуация носит временный характер. Впрочем, до запрета WhatsApp и Telegram тут тоже недалеко. Итак, что же случилось.

Почему не работает WhatsApp в России

На юге России, в частности в Ростове‑на‑Дону, Сочи и республике Адыгея уже дважды фиксировали масштабные сбои в работе WhatsApp и Telegram. В Ростове-на-Дону приложения не работали даже через Wi-Fi, а в Астраханской области Telegram работал, но с очень низкой скоростью. Аналогичные проблемы наблюдаются в Ставропольском крае и Волгограде.

В технических отделах сотовых и кабельных операторов заявили, что проблема заключается не в блокировке, так как провайдеры не выключали мессенджеры по своей инициативе. Причина в другом: в Роскомнадзоре пояснили, что результатом тормозов в мессенджерах стали особые меры, направленные на противодействие преступной деятельности.

Что случилось с Telegram в РФ

А именно, РКН сообщил, что иностранные мессенджеры стали чаще использоваться для обмана и вымогательства, а также для вовлечения граждан России в деятельность, связанную с диверсиями и терроризмом. По данным ведомства, недавние обращения граждан и материалы правоохранительных органов указывают, что такие сервисы отказываются полноценно сотрудничать по запросам об ограничении этих схем.

В ответ на это идут меры по частичному ограничению работы мессенджеров. Пока что это не блокировка, а лишь временное “притормаживание” сервисов. Однако не исключено, что вскоре зарубежные и “непокорные” площадки могут запретить, как это ранее сделали с видеозвонками и голосовой связью.

