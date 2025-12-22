Роскомнадзор готов разблокировать Roblox. Названа дата, когда игра заработает

Блокировка Roblox, случившаяся 3 декабря, вызвала недовольство миллионов взрослых и детей, которые используют эту популярную платформу для игр. Но Роскомнадзор был непреклонен: «В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент». При этом, не прошло и месяца, как уже на самом высоком уровне заговорили о разблокировке Roblox и даже назвали сроки события. Правда, ради этого создателям платформы придется ее сильно изменить.

Роскомнадзор готов разблокировать Roblox. Названа дата, когда игра заработает. Разблокировка Roblox официально анонсирована в России. Фото.

Разблокировка Roblox официально анонсирована в России

Когда разблокируют Roblox в России

Еще 17 декабря Роскомнадзор допустил разблокировку Roblox, сообщив о том, что платформа активно ведет диалог с регулятором. А сегодня депутат Госдумы Андрей Свинцов в комментарии изданию «Абзац» назвал конкретные сроки:

Российское законодательство — абсолютно понятное и выполнимое. Да, конечно, доработка больших IT-решений требует времени и средств. Само по себе оно вряд ли произойдет. Это можно за два-три месяца исполнить, за исключением, возможно, каких-то доработок самого IT-решения.

Разблокировка Roblox в России будет напрямую зависеть от выполнения игровой платформы требований РКН, и они очень серьезные. В частности, уже сейчас для наших пользователей начали отключать отдельные функции.

Как будет работать Roblox в России

Даже после разблокировки работа Roblox в России будет ограничена. Пользователи смогут играть, но при этом лишатся доступа ко многим ключевым функциям платформы. Так, еще 19 декабря Roblox отключил чаты в России.

Какие еще функции перестанут работать на территории нашей страны — неизвестно. Все будет зависеть от сложности выполнения требований Роскомнадзора в отношении Roblox, о которых не сообщает ни регулятор, ни сама платформа.

Для входа требуется официальное приложение WhatsApp — что это и как исправить

Приложение WhatsApp предполагает довольно простой метод авторизации. Для входа требуется ввести свой номер или привязать смартфон в качестве вспомогательного устройства через QR-код. Однако при попытке авторизации на экране может появиться сообщение «Для входа требуется официальное приложение WhatsApp», которое не позволит воспользоваться приложением. Это распространенная проблема, имеющая под собой очень простое объяснение.

Lenovo Legion Go 2 выйдет уже на следующей неделе. Что о ней известно

Мир портативных игровых устройств переживает настоящий бум, и я не могу не отметить, что каждый новый анонс приносит все более впечатляющие технические характеристики. Согласно информации от надежного инсайдера Эвана Бласса, компания Lenovo готовится представить свою новую портативную игровую консоль Legion Go 2 уже на следующей неделе в рамках выставки IFA 2025.Когда выйдет Lenovo Legion Go 2Выставка IFA 2025 откроется 5 сентября, и именно в этот день, по всей видимости, Lenovo представит свои долгожданные новинки. Помимо консоли Legion Go 2, компания также планирует показать инновационный ноутбук с поворачивающимся дисплеем, который можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.Такой подход к презентации новых устройств становится все более популярным среди производителей игрового оборудования, поскольку позволяет продемонстрировать не только отдельные продукты, но и целую экосистему устройств для различных сценариев использования.Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!Новые портативные консолиВ настоящее время на рынке портативных игровых устройств разворачивается настоящая битва между тремя ведущими производителями. Lenovo, Asus и MSI одновременно заявили о своих планах выпуска новых консолей на базе процессора AMD Ryzen Z2 Extreme.Однако реальность такова, что только MSI успела начать поставки своей портативной консоли Claw A8, и то ограниченным тиражом. Asus, хотя и представила свою консоль ROG Xbox Ally, разработанную совместно с Microsoft, до сих пор не раскрыла ее стоимость, а в продажу устройство поступит не ранее 16 октября.Присоединяйтесь к нам в Telegram!Технические характеристики Legion Go 2Как вы уже поняли, основой Legion Go 2 станет 8-ядерный процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, построенный на архитектуре Zen 5. Этот чип интегрирует графику Radeon 890M на базе 16 исполнительных блоков RDNA 3.5, что обещает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями.Но настоящим козырем консоли станет ее дисплей - 8,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 1600p, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии переменной частоты обновления (VRR). Такие характеристики дисплея выводят портативный гейминг на совершенно новый уровень визуального качества.Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!В плане оперативной памяти Legion Go 2 предложит до 32 Гбайт LPDDR5X, что существенно превосходит большинство конкурентов в данном сегменте. Для хранения игр и данных будет доступен SSD объемом до 2 Тбайт, что позволит установить внушительную библиотеку современных игр без необходимости постоянно управлять свободным местом.Консоль будет работать под управлением Windows 11, что обеспечит совместимость с огромной библиотекой PC-игр и различными игровыми клиентами. Кроме того, устройство получит съемные контроллеры, что добавляет гибкости в использовании и открывает дополнительные сценарии применения.По сравнению с конкурентами - ROG Xbox Ally и MSI Claw A8 - консоль Legion Go 2 выглядит наиболее привлекательно именно благодаря сочетанию большого OLED-дисплея высокого разрешения, увеличенного объема оперативной памяти и вместительного накопителя. Это может стать решающим фактором в борьбе за внимание покупателей в быстро развивающемся сегменте портативных игровых устройств.Успех Legion Go 2 будет во многом зависеть от ценовой политики Lenovo и того, насколько компании удастся обеспечить стабильные поставки устройства на рынок. Учитывая текущие проблемы конкурентов с массовым производством, у Lenovo есть все шансы занять лидирующие позиции в этом перспективном сегменте рынка.

Как защитить Android: советы от МВД России

В тему безопасности Android решило зайти Министерство внутренних дел Российской Федерации. Киберотдел ведомства опубликовал перечень советов, которые должны помочь защитить смартфон и сделать его почти неуязвимым перед внешними угрозами. Сегодня выясним, насколько эффективны рекомендации МВД, и стоит ли ими пользоваться. Может, есть способы лучше?

Как мировое повышение цен на оперативку повлияет на стоимость iPhone и другой техники Apple
Биткоин на пути к новому минимуму своей стоимости: прогноз аналитиков на 2026 год
У какого животного отпечатки пальцев такие же, как у человека?
