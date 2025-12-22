Роскомнадзор готов разблокировать Roblox. Названа дата, когда игра заработает

Блокировка Roblox, случившаяся 3 декабря, вызвала недовольство миллионов взрослых и детей, которые используют эту популярную платформу для игр. Но Роскомнадзор был непреклонен: «В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент». При этом, не прошло и месяца, как уже на самом высоком уровне заговорили о разблокировке Roblox и даже назвали сроки события. Правда, ради этого создателям платформы придется ее сильно изменить.

Когда разблокируют Roblox в России

Еще 17 декабря Роскомнадзор допустил разблокировку Roblox, сообщив о том, что платформа активно ведет диалог с регулятором. А сегодня депутат Госдумы Андрей Свинцов в комментарии изданию «Абзац» назвал конкретные сроки:

Российское законодательство — абсолютно понятное и выполнимое. Да, конечно, доработка больших IT-решений требует времени и средств. Само по себе оно вряд ли произойдет. Это можно за два-три месяца исполнить, за исключением, возможно, каких-то доработок самого IT-решения.

Разблокировка Roblox в России будет напрямую зависеть от выполнения игровой платформы требований РКН, и они очень серьезные. В частности, уже сейчас для наших пользователей начали отключать отдельные функции.

Как будет работать Roblox в России

Даже после разблокировки работа Roblox в России будет ограничена. Пользователи смогут играть, но при этом лишатся доступа ко многим ключевым функциям платформы. Так, еще 19 декабря Roblox отключил чаты в России.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Какие еще функции перестанут работать на территории нашей страны — неизвестно. Все будет зависеть от сложности выполнения требований Роскомнадзора в отношении Roblox, о которых не сообщает ни регулятор, ни сама платформа.