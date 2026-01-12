Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox и назвал причины

После блокировки в конце 2025 года ходило много слухов относительно снятия ограничений с Roblox, которые в том числе подтверждал Роскомнадзор. Так, отечественный регулятор заявлял о положительных сдвигах в контактах с разработчиками, и многие уже предрекали возобновление работы в начале 2026-го. Однако сейчас Роскомнадзор официально заявил, что разблокировки Roblox не будет, и, похоже, игрокам придется смириться с новой реальностью.

Почему в России заблокирован Roblox

Roblox в России работал до 3 декабря 2025 года. В этот день Роскомнадзор заявил о блокировке игровой платформы, объяснив свое решение наличием «неподобающего контента»:

В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Тем не менее, в преддверие Нового года депутат Андрей Свинцов уже допустил разблокировку Roblox и обозначил конкретные сроки: два-три месяца. Но у Роскомнадзора есть свое мнение на этот счет.

Разблокируют ли Roblox в России

12 января в комментарии государственному изданию РИА Новости представители РКН сообщили об отсутствии предпосылок разблокировки Roblox:

В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет.

Таким образом, несмотря на отключение чатов российским игрокам и внедрение тщательной проверки возраста, вероятность возобновления работы Roblox продолжает оставаться крайне низкой. При этом отечественный регулятор не сообщает, какие именно требования отказывается выполнять игровая платформа, и почему с нее не хотят снимать ограничения.