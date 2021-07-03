Роскомнадзор против WhatsApp. Заблокируют ли в России самый популярный мессенджер

Наверное, все помнят, за что в своё время в России заблокировали Telegram. Павел Дуров отказался передать местным спецслужбам ключи шифрования, и суд по требованию Роскомнадзора принял решение для ограничения работы мессенджера на территории страны. Тот процесс должен был стать показательным и послужить примером для всех остальных сервисов, но что-то не задалось, и отключить Telegram совсем не получилось. В результате власти даже перестали делать вид, что пытаются заблокировать его и приняли решение просто снять с мессенджера все ограничения. Но теперь у них появились претензии к WhatsApp.

WhatsApp грозит административный штраф за отказ от хранения данных российских пользователей на территории страны. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства. Размер штрафа за первичное нарушение может достигать 6 миллионов рублей, а за повторное – уже 18 миллионов. Но это не самое страшное.

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Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России, — сообщает ведомство.

Блокировка WhatsApp в России

WhatsApp нарушает статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных». Дело в том, что с некоторых пор в России действует закон, который требует от компаний-операторов персональных данных хранить данные своих российских пользователей строго на территории страны. Но WhatsApp так ему и не подчинилась.

Понятное дело, что для такой компании, как WhatsApp, 6- и даже 18-миллионный штраф – это небольшая сумма, тем более что выплачивать его придётся в рублях. Куда страшнее – потенциальный риск блокировки, которая вполне предусмотрена российскими законами. Как никто другой об этом знает социальная сеть LinkedIn, которую у нас заблокировали именно за отказ от локализации персональных данных пользователей.

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Может показаться, что риск блокировки WhatsApp довольно низок. В конце концов, сложно поверить, что Роскомнадзор вообще возьмётся блокировать мессенджер, которым пользуется добрая половина россиян. Но, как мы помним, недавно ведомство протестировало практику замедления Твиттера, который нарушил закон о локализации данных уже второй раз. Так что нематериальные санкции на WhatsApp могут и наложить.

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А вот будет ли WhatsApp и дальше работать после блокировки так же, как Telegram, большой вопрос. Несмотря на обширную инфраструктуру, состоящую из серверов по всему миру, нет никаких подтверждений, тому, что WhatsApp располагает системой инструментария для обхода блокировок. Так что высоко вероятно, что проблем у него будет заметно больше, чем у Telegram, и их придётся решать в экстренном порядке.

Впрочем, до блокировки – если она и случится – пока ещё далеко. Поскольку WhatsApp нарушил закон о хранении данных на территории России впервые, к нему, во-первых, будет применено правило снисхождения, а, во-вторых, нужно будет дождаться повторной проверки и расследования, которые займут от полугода до года. А за это время разработчики мессенджера что-нибудь, да придумают.

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Тем не менее, даже инструментарий по обходу блокировок – не панацея. Как известно, Telegram из-за политики Роскомнадзора потерял часть своей аудитории, которая предпочла уйти на альтернативные мессенджеры. Более того, от поддержки Telegram отказались сотовые операторы и многие компании, использовавшие его в качестве площадки для связи с клиентами. То же самое в случае блокировки может ждать и WhatsApp.