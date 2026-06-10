Буквально через несколько дней после того, как Apple удалила приложение MAX из App Store, пользователи смартфонов HUAWEI заметили, что национальный мессенджер исчез из фирменного магазина приложений AppGallery. Но это не полное удаление: для пользователей с российской локацией приложение по-прежнему на месте. Если вы живёте в России и пользуетесь смартфоном HUAWEI, скорее всего, у вас ничего не изменится.

MAX удалили из AppGallery — правда или нет

MAX фактически скрыли в AppGallery для тех, кто заходит в магазин из-за пределов России. Приложение перестало отображаться при использовании VPN, например, с европейскими серверами, тогда как для пользователей с российской локацией оно остаётся доступным для загрузки и даже размещается на главной странице магазина.

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Важный нюанс: это именно скрытие из выдачи, а не полное удаление. Технически приложение из каталога не вычистили — его просто перестали показывать определённой аудитории. Официальных комментариев от HUAWEI по этому поводу пока не поступало, причины ограничений тоже не раскрываются. Но о том, как отключить VPN на Android, знать будет полезно.

Можно ли скачать MAX на HUAWEI

Если коротко: обычного пользователя в России удаление или скрытие не задевает. Приложение доступно для скачивания и обновления через AppGallery как раньше. А вот заметить пропажу могут те, кто пользуется смартфоном HUAWEI и заходит в магазин с зарубежного аккаунта или через VPN с иностранными серверами.

Получается, что под удар попадают прежде всего уехавшие за границу или часто бывающие в поездках. Для них установить или переустановить MAX через AppGallery с европейским подключением уже не выйдет — приложение просто не появится в поиске.

Что было после удаления MAX из App Store

Это не первый случай, когда MAX выпадает из крупного магазина приложений. Ранее мессенджер исчез из App Store у Apple. Это произошло 3 июня, и тогда компания объяснила удаление приложения действующими санкционными ограничениями. Кроме того, у приложения на iPhone отключили уведомления.

На фоне этой истории ситуация с HUAWEI выглядит мягче: на iPhone приложение убрали целиком и лишили push-уведомлений, а в AppGallery оно остаётся доступным хотя бы для российских аккаунтов. Но общий тренд понятен: зарубежные магазины приложений всё аккуратнее обращаются с этим мессенджером.

Как установить MAX за границей

Говорить можно только об общих сценариях, которые есть у любого Android-приложения. На смартфонах HUAWEI без сервисов Google магазин AppGallery — основной способ установки, и если приложение там скрыто, остаются обходные варианты.

Скачать установочный файл приложения с официального сайта мессенджера, если такая возможность есть;

Установить и обновлять MAX заранее, пока вы ещё находитесь в России и приложение доступно в магазине;

Учитывать, что на устройствах без Google Play альтернативных магазинов меньше, поэтому ставку лучше делать на официальный источник.

Отдельно стоит держать в голове, что MAX — это российский государственный мессенджер, разработанный холдингом VK и позиционируемый как национальная платформа для общения, бизнеса и доступа к госсервисам. Приложение обязано быть предустановленным на всех продаваемых в России смартфонах, так что на новых аппаратах в стране оно в любом случае будет из коробки.

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Вывод простой: паниковать россиянам не нужно. В России MAX остаётся в AppGallery и на главной странице магазина, его можно ставить и обновлять как обычно. История важна скорее как сигнал — зарубежные платформы по очереди ограничивают этот мессенджер, и тем, кто живёт или часто бывает за границей, удобнее заранее позаботиться об установке, а также изучить альтернативные способы скачивания MAX на Android.