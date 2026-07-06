Ещё 1 сентября 2025 года мессенджер MAX стал обязательным в России: производителей смартфонов заставили предустанавливать его на все устройства, чтобы не лишиться доступа к нашему рынку. Казалось бы, куда дальше? Но теперь Минцифры может прописать подтверждение значимых действий в интернете через мессенджер MAX в третьем пакете антимошеннических мер. Об этом со ссылкой на источники сообщил Forbes. Для обычного пользователя история важна по одной причине: если норму примут, привычные способы входа и подтверждения операций в банках, на маркетплейсах и в сервисах могут заменить или дополнить обязательными кодами через нацмессенджер. Ниже разбираем, что известно на самом деле и стоит ли уже сейчас что-то менять.

Коды подтверждения через MAX — для чего они нужны

По данным издания, предложение касается третьего пакета антифрод-мер, который готовится к рассмотрению. Forbes пишет, что источник в IT-отрасли рассказал о самой идее, а ещё двое собеседников из индустрии и телеком-сектора её подтвердили. По словам одного из них, похожая норма обсуждалась и раньше, но в финальную версию второго пакета не вошла.

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В тексте второго пакета, принятого в первом чтении, уже были поправки про подтверждение юридически значимых действий через MAX и SMS. Причём формулировка вызвала споры: SMS и мессенджер были перечислены через запятую, и было неясно, нужно подтверждать двумя способами сразу или достаточно одного. Какие именно действия считаются «значимыми», в законопроекте не пояснялось — их перечень должно было установить правительство.

При этом в Минцифры прямо заявили, что «такая мера не рассматривается». Там добавили, что третий пакет сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью, а все инициативы разрабатываются с учётом баланса безопасности и прав пользователей. Проще говоря, официального законопроекта с этой нормой пока нет — есть обсуждение, о котором рассказали источники.

Как будет работать интернет через MAX

Главная проблема — размытость формулировки. К «значимым действиям» при желании можно отнести огромное количество операций: вход в аккаунт, перевод денег, смену настроек, оформление заказа. По словам эксперта, под этим понятием, скорее всего, имеется в виду двухфакторная авторизация — то есть второй шаг подтверждения помимо пароля.

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Если норму примут в жёстком виде, для вас это может означать, что часть операций придётся подтверждать именно через MAX, даже если сейчас вы пользуетесь более удобным и надёжным способом внутри приложения. Во многих банках уже давно есть подтверждение через одноразовые ключи и e-mail, и привязка всех к одному мессенджеру выглядит как попытка его навязать. К слову, это уже было, когда Госуслуги начали требовать код подтверждения через MAX.

Что делать, если коды подтверждения будут приходить в MAX

Пока никаких действий предпринимать не нужно: закона нет, а обсуждение может закончиться так же, как со вторым пакетом. Однако уже сейчас стоит побеспокоиться о том, как установить MAX на Android, если вы ещё этого не сделали. Всё-таки динамика очевидна: мессенджер становится обязательным.

Если закон будет принят, без MAX вам не обойтись, даже при условии, что есть множество причин не пользоваться государственным мессенджером:

навязывание приложения;

отсутствие сквозного шифрования;

нестабильная работа сервиса;

отсутствие важных функций, которые есть в других мессенджерах.

Следить за темой стоит тем, кто активно пользуется банками, маркетплейсами и госсервисами, — именно их эта норма затронет в первую очередь, если её всё-таки примут. При этом имейте в виду, что за формулировкой «подтверждение значимых действий» может скрываться попытка сделать MAX обязательным каналом там, где сейчас у вас есть выбор.