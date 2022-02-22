Розовая полоса на экране телефона Самсунг. Как исправить

Как бы вы ни следили за своим смартфоном, а от разных технических неполадок не застрахован никто. Причем я даже не говорю о механических повреждениях и других напастях. Часто бывает так, что проблема возникает с ровного места. Розовая полоса на экране Samsung — одна из таких. В большинстве случаев владельцы сталкиваются с ней абсолютно случайно. Если вы столкнулись с такой полоской на дисплее, не спешите нести свой смартфон в сервисный центр. В нашей статье подробно разберем причину такого недуга, обсудим несколько способов решения, которые могут помочь.
Буквально на днях по интернету прокатилась новость о фиолетовой полосе в Galaxy S22 Ultra. Пользователи нового смартфона Samsung начали жаловаться на внезапно возникающую по всей длине дисплея полоску. Разобравшись в вопросе я понял, что владельцы новых смартфонов не одиноки. Такое встречалось и раньше.
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Почему появляются полосы на экране телефона
Причин, по которым на смартфоне появляются полосы, может быть очень много. Вот основные из них:
- Механическое повреждение телефона.
- Попадание влаги в смартфон.
- Неполадки шлейфа.
- Проблемы с матрицей дисплея.
- Сбой в ПО смартфона.
- Заводской брак.
Понятно, что если полоса на экране возникла после серьезного падения, сделать самостоятельно ничего не выйдет, гораздо лучше как можно раньше обратиться в сервисный центр и получить квалифицированную помощь. Дальше мы поговорим исключительно о программных сбоях.
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Как убрать полосу на дисплее телефона
По пока не подтвержденным данным проблему Galaxy S22 можно исправить с помощью изменения настроек цвета и разрешения. Для этого введите команду *#0*# в приложении Телефон и поочередно нажмите на красный, зеленый и синий цвета. Так вы сможете сбросить настройки дисплея Samsung.
Сама Samsung говорит, что если смартфон не подвергался никаким повреждениям, сразу бежать в сервисный центр не стоит. Вы можете попробовать самостоятельно решить проблему путем некоторых несложных манипуляций:
- Отключить параметры разработчика.
- Проверить телефон в безопасном режиме.
- Сбросить все настройки.
Как отключить режим разработчика на Samsung
Для начала попробуйте Отключить режим разработчика, если таковой был у вас включен. Недавно мы касались этого вопроса в контексте смартфонов Xiaomi, где рассказывали, что без лишней необходимости его лучше не включать.
Чтобы отключить режим разработчика на Samsung, вам понадобится:
- Открыть Настройки на своем смартфоне Samsung.
- Пролистать вниз до раздела Параметры разработчика.
- Выключить тумблер напротив пункта Включено в меню.
Как на Самсунге включить безопасный режим
Также на работу смартфона могут влиять приложения, которые вы скачали уже после покупки. Исключить эту проблему можно с помощью безопасного режима. О том, зачем нужен безопасный режим на Android, хорошо рассказал автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов. Если интересуетесь, посмотрите.
Чтобы запустить телефон Samsung в безопасном режиме, вам понадобится:
- Полностью выключить ваше устройство.
- Далее включить телефон, нажать и удерживать клавишу понижения громкости до появления логотипа Samsung.
- После этого в левом нижнем углу должна появиться надпись Безопасный режим.
Если в этом режиме все работает как надо, значит причина кроется в установленном софте. К сожалению, сказать какое приложение виновато не могу, поэтому рекомендую попробовать удалить последние приложения.
Как сбросить Самсунг до заводских настроек
Если в безопасном режиме полоса не пропала, попробуйте полностью сбросить все настройки смартфона. Учтите, что все данные, хранящиеся на смартфоне, будут утеряны. Позаботьтесь о резервной копии заранее, дабы сохранить всю важную информацию.
Чтобы сбросить Самсунг до заводских настроек, вам понадобится:
- Откройте Настройки, Общие настройки.
- Далее пролистайте меню и найдите раздел Сброс.
- Тапните на пункт Сброс данных (Сброс устройства).
- Подтвердите действие, нажав Сбросить.
- После этого телефон перезагрузится и сотрет все данные.
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В ближайшее время Samsung должна прокомментировать ситуацию и предложить решение по новым смартфонам. Если вы столкнулись с подобным, обязательно отпишитесь в комментарии ниже или в наш Телеграм-чат, интересно прочесть.