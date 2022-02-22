Розовая полоса на экране телефона Самсунг. Как исправить

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Артем Рахматуллин 0

Как бы вы ни следили за своим смартфоном, а от разных технических неполадок не застрахован никто. Причем я даже не говорю о механических повреждениях и других напастях. Часто бывает так, что проблема возникает с ровного места. Розовая полоса на экране Samsung — одна из таких. В большинстве случаев владельцы сталкиваются с ней абсолютно случайно. Если вы столкнулись с такой полоской на дисплее, не спешите нести свой смартфон в сервисный центр. В нашей статье подробно разберем причину такого недуга, обсудим несколько способов решения, которые могут помочь.

Если вы столкнулись с розовой полосой на Самсунг, отчаиваться не стоит.

Буквально на днях по интернету прокатилась новость о фиолетовой полосе в Galaxy S22 Ultra. Пользователи нового смартфона Samsung начали жаловаться на внезапно возникающую по всей длине дисплея полоску. Разобравшись в вопросе я понял, что владельцы новых смартфонов не одиноки. Такое встречалось и раньше.

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Почему появляются полосы на экране телефона

Вот так выглядит розовая полоса на смартфонах Самсунг.

Причин, по которым на смартфоне появляются полосы, может быть очень много. Вот основные из них:

  • Механическое повреждение телефона.
  • Попадание влаги в смартфон.
  • Неполадки шлейфа.
  • Проблемы с матрицей дисплея.
  • Сбой в ПО смартфона.
  • Заводской брак.

Понятно, что если полоса на экране возникла после серьезного падения, сделать самостоятельно ничего не выйдет, гораздо лучше как можно раньше обратиться в сервисный центр и получить квалифицированную помощь. Дальше мы поговорим исключительно о программных сбоях.

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Как убрать полосу на дисплее телефона

По пока не подтвержденным данным проблему Galaxy S22 можно исправить с помощью изменения настроек цвета и разрешения. Для этого введите команду *#0*# в приложении Телефон и поочередно нажмите на красный, зеленый и синий цвета. Так вы сможете сбросить настройки дисплея Samsung.

Так выглядят настройки дисплея на Самсунге.

Сама Samsung говорит, что если смартфон не подвергался никаким повреждениям, сразу бежать в сервисный центр не стоит. Вы можете попробовать самостоятельно решить проблему путем некоторых несложных манипуляций:

  • Отключить параметры разработчика.
  • Проверить телефон в безопасном режиме.
  • Сбросить все настройки.

Как отключить режим разработчика на Samsung

Для начала попробуйте Отключить режим разработчика, если таковой был у вас включен. Недавно мы касались этого вопроса в контексте смартфонов Xiaomi, где рассказывали, что без лишней необходимости его лучше не включать.

Чтобы отключить режим разработчика на Samsung, вам понадобится:

  • Открыть Настройки на своем смартфоне Samsung.
  • Пролистать вниз до раздела Параметры разработчика.
  • Выключить тумблер напротив пункта Включено в меню.

Вот так отключается режим разработчика на Samsung.

Как на Самсунге включить безопасный режим

Также на работу смартфона могут влиять приложения, которые вы скачали уже после покупки. Исключить эту проблему можно с помощью безопасного режима. О том, зачем нужен безопасный режим на Android, хорошо рассказал автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов. Если интересуетесь, посмотрите.

Чтобы запустить телефон Samsung в безопасном режиме, вам понадобится:

  • Полностью выключить ваше устройство.
  • Далее включить телефон, нажать и удерживать клавишу понижения громкости до появления логотипа Samsung.
  • После этого в левом нижнем углу должна появиться надпись Безопасный режим.

Отключить безопасный режим можно через шторку уведомлений.

Если в этом режиме все работает как надо, значит причина кроется в установленном софте. К сожалению, сказать какое приложение виновато не могу, поэтому рекомендую попробовать удалить последние приложения.

Как сбросить Самсунг до заводских настроек

Если в безопасном режиме полоса не пропала, попробуйте полностью сбросить все настройки смартфона. Учтите, что все данные, хранящиеся на смартфоне, будут утеряны. Позаботьтесь о резервной копии заранее, дабы сохранить всю важную информацию.

Чтобы сбросить Самсунг до заводских настроек, вам понадобится:

  • Откройте Настройки, Общие настройки.
  • Далее пролистайте меню и найдите раздел Сброс.
  • Тапните на пункт Сброс данных (Сброс устройства).
  • Подтвердите действие, нажав Сбросить.
  • После этого телефон перезагрузится и сотрет все данные.

Вот так можно сбросить настройки на Samsung.

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В ближайшее время Samsung должна прокомментировать ситуацию и предложить решение по новым смартфонам. Если вы столкнулись с подобным, обязательно отпишитесь в комментарии ниже или в наш Телеграм-чат, интересно прочесть.

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