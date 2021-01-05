Самая большая ошибка в истории Samsung

В истории каждой крупной компании всегда хватало взлетов и падений. С взлетами все понятно, а падения часто являются причиной ошибок в руководстве. Вот только не всегда эти ошибки заметны сразу. Часто получается так, что спустя 10-15 лет становится понятно, что компания могла быть на совершенно ином уровне или иметь намного большее влияние в индустрии и, как следствие, больше денег. Была такая ошибка и в истории Samsung. Если бы в 2004 году руководство компании ее не совершило, то сейчас южнокорейская компания могла бы быть главным игроком в мире смартфонов, оставив всех остальных настолько позади, что все делали бы так, как сочтет нужным именно она. Впрочем, изменения могли быть и другими, но история не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, история интересная и вспомнить ее надо.

Кому принадлежит Android

На заре существования Android у Samsung была возможность купить операционную систему у Энди Рубина раньше, чем это сделала Google, но тогда ее не восприняли всерьез. В итоге над ним и его детищем посмеялись, а история стала такой, какой мы ее знаем.

В своей книге «Воздушный бой: как Apple и Google вступили в войну и начали революцию» Фред Фогельштейн рассказал о том, что произошло на встрече между командой Android и компанией Samsung, которая состоялась в Сеуле в конце 2004 года. Энди Рубин высказал идею Android и видение того, какой будет эта ОС, полной комнате руководителей Samsung, и им не понравилось то, что они услышали.

Для чего на самом деле создавался Android? Не для смартфонов

Они думали, что план Android и Рубина по выпуску продукта для массового рынка был шуткой. Это стало очевидным, когда после периода неловкого молчания, последовавшего за выступлением Энди, один из руководителей сказал: «С какой армией вы собираетесь пойти и создать это? У вас всего шесть человек. Вы под кайфом?»

Кто высмеял Энди Рубина

Вспоминая подробности той встречи, Энди Рубин сказал: «Они смеялись надо мной в зале заседаний». Однако ему и его небольшой команде не потребовалось много времени, чтобы добиться успеха. Вскоре Google купила Android за 50 миллионов долларов и наняла Рубина в качестве старшего вице-президента по мобильному и цифровому контенту.

Для руководства Samsung развитие событий было очень неожиданным и тут они уже задумались, что совершили роковую ошибку. Один из боссов позвонил Рубину через день после того, как Google приобрела Android, и спросил, могут ли они встретиться лично, чтобы обсудить «очень, очень интересное предложение», которое Энди сделал во время встречи в Сеуле за несколько недель до этого. Естественно, что-то поменять было уже поздно.

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Сколько смартфонов работает на Android

Android — самая популярная мобильная ОС в мире, на которой работает более 2,5 миллиардов активных устройств. Более 80 процентов всех используемых смартфонов работают под управлением этой операционки. Имея это в виду, логично предположить, что Samsung совершила огромную ошибку, не купив Android, когда у нее была возможность. При этом несколько десятков миллионов долларов на покупку — ничто в сравнении с миллиардами долларов, которые Android прямо или косвенно приносит Google ежеквартально.

Впрочем, сам факт владения правами на Android еще не делает ее хозяина миллиардером.

Google проделала фантастическую работу по разработке и продвижению ”зеленого робота”. Предвидение и упорный труд поискового гиганта изменили мир смартфонов и дали таким компаниям, как Samsung, возможность увеличить продажи.

Что лучше — Symbian или Android

До тех пор, пока ОС Android не стала крупным игроком, Nokia была королем смартфонов. Многое поменялось в 2012 году, когда Samsung удалось свергнуть финскую компанию с пьедестала. В основном это произошло благодаря сосредоточению внимания на телефонах Android, в то время, как Nokia все еще верила, что будущее за Symbian. Samsung находится на вершине мира смартфонов уже больше восьми лет и отчасти за это следует благодарить Google и Android.

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Что, если бы Samsung владела Android

Нельзя отрицать, что если бы Samsung купила Android, все могло бы сложиться иначе. Тот факт, что Google превратила Android в историю успеха, не означает, что Samsung поступила бы так же. Возможно, Samsung использовала бы Android только на своих телефонах или лицензировала бы ОС производителям за определенную плату — в отличие от Google, которая раздает ее бесплатно.

Обе эти стратегии, вероятно, будут препятствовать общему развитию операционной системы. Разработчики будут менее заинтересованы в создании приложений для Android, ведь она не будет таким массовым. Меньший рынок означает меньшие шансы хорошо заработать на приложениях и играх, а значит, это никому не интересно.

Это создало бы возможность для других игроков на рынке, потому что Android не превратилась бы в доминирующую силу, которой она является сегодня. Microsoft могла бы оказать большее влияние с помощью своей платформы Windows Mobile, Symbian могла бы превратиться в более открытую ОС, iOS стала бы более популярной из-за своего удобства при отсутствии Android. А еще не стоит сомневаться, что появились бы и другие игроки, которые смогли бы выйти на рынок с новыми решениями, чтобы попытать счастье.

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Можно вспомнить эффект бабочки. Если бы Samsung купила в 2004 году Android, можно быть уверенными, что буквально несколько решений, отличных от Google, перевернули бы в индустрии все. Маловероятно, что все было бы так же, но ОС Android просто лицензировалась бы другой компанией. Надо не забывать, что Android — это в первую очередь сервисы (включая поисковик), а у Samsung тогда этого не было.