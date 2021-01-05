Самая большая ошибка в истории Samsung

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Артем Сутягин 0

В истории каждой крупной компании всегда хватало взлетов и падений. С взлетами все понятно, а падения часто являются причиной ошибок в руководстве. Вот только не всегда эти ошибки заметны сразу. Часто получается так, что спустя 10-15 лет становится понятно, что компания могла быть на совершенно ином уровне или иметь намного большее влияние в индустрии и, как следствие, больше денег. Была такая ошибка и в истории Samsung. Если бы в 2004 году руководство компании ее не совершило, то сейчас южнокорейская компания могла бы быть главным игроком в мире смартфонов, оставив всех остальных настолько позади, что все делали бы так, как сочтет нужным именно она. Впрочем, изменения могли быть и другими, но история не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, история интересная и вспомнить ее надо.

Samsung допускала ошибки, но испортили ли они для нее что-то?

Кому принадлежит Android

На заре существования Android у Samsung была возможность купить операционную систему у Энди Рубина раньше, чем это сделала Google, но тогда ее не восприняли всерьез. В итоге над ним и его детищем посмеялись, а история стала такой, какой мы ее знаем.

В своей книге «Воздушный бой: как Apple и Google вступили в войну и начали революцию» Фред Фогельштейн рассказал о том, что произошло на встрече между командой Android и компанией Samsung, которая состоялась в Сеуле в конце 2004 года. Энди Рубин высказал идею Android и видение того, какой будет эта ОС, полной комнате руководителей Samsung, и им не понравилось то, что они услышали.

Для чего на самом деле создавался Android? Не для смартфонов

Они думали, что план Android и Рубина по выпуску продукта для массового рынка был шуткой. Это стало очевидным, когда после периода неловкого молчания, последовавшего за выступлением Энди, один из руководителей сказал: «С какой армией вы собираетесь пойти и создать это? У вас всего шесть человек. Вы под кайфом?»

Не надо было высмеивать этого человека. Он со своей командой изменил мир.

Кто высмеял Энди Рубина

Вспоминая подробности той встречи, Энди Рубин сказал: «Они смеялись надо мной в зале заседаний». Однако ему и его небольшой команде не потребовалось много времени, чтобы добиться успеха. Вскоре Google купила Android за 50 миллионов долларов и наняла Рубина в качестве старшего вице-президента по мобильному и цифровому контенту.

Для руководства Samsung развитие событий было очень неожиданным и тут они уже задумались, что совершили роковую ошибку. Один из боссов позвонил Рубину через день после того, как Google приобрела Android, и спросил, могут ли они встретиться лично, чтобы обсудить «очень, очень интересное предложение», которое Энди сделал во время встречи в Сеуле за несколько недель до этого. Естественно, что-то поменять было уже поздно.

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Сколько смартфонов работает на Android

Android — самая популярная мобильная ОС в мире, на которой работает более 2,5 миллиардов активных устройств. Более 80 процентов всех используемых смартфонов работают под управлением этой операционки. Имея это в виду, логично предположить, что Samsung совершила огромную ошибку, не купив Android, когда у нее была возможность. При этом несколько десятков миллионов долларов на покупку — ничто в сравнении с миллиардами долларов, которые Android прямо или косвенно приносит Google ежеквартально.

Google зарабатывает на Android очень много. Но смогла бы так сделать Samsung?

Впрочем, сам факт владения правами на Android еще не делает ее хозяина миллиардером.
Google проделала фантастическую работу по разработке и продвижению ”зеленого робота”. Предвидение и упорный труд поискового гиганта изменили мир смартфонов и дали таким компаниям, как Samsung, возможность увеличить продажи.

Что лучше — Symbian или Android

До тех пор, пока ОС Android не стала крупным игроком, Nokia была королем смартфонов. Многое поменялось в 2012 году, когда Samsung удалось свергнуть финскую компанию с пьедестала. В основном это произошло благодаря сосредоточению внимания на телефонах Android, в то время, как Nokia все еще верила, что будущее за Symbian. Samsung находится на вершине мира смартфонов уже больше восьми лет и отчасти за это следует благодарить Google и Android.

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Что, если бы Samsung владела Android

Нельзя отрицать, что если бы Samsung купила Android, все могло бы сложиться иначе. Тот факт, что Google превратила Android в историю успеха, не означает, что Samsung поступила бы так же. Возможно, Samsung использовала бы Android только на своих телефонах или лицензировала бы ОС производителям за определенную плату — в отличие от Google, которая раздает ее бесплатно.

Обе эти стратегии, вероятно, будут препятствовать общему развитию операционной системы. Разработчики будут менее заинтересованы в создании приложений для Android, ведь она не будет таким массовым. Меньший рынок означает меньшие шансы хорошо заработать на приложениях и играх, а значит, это никому не интересно.

Samsung еще экспериментировала со своей операционной системой, но все равно пошла на Android.

Это создало бы возможность для других игроков на рынке, потому что Android не превратилась бы в доминирующую силу, которой она является сегодня. Microsoft могла бы оказать большее влияние с помощью своей платформы Windows Mobile, Symbian могла бы превратиться в более открытую ОС, iOS стала бы более популярной из-за своего удобства при отсутствии Android. А еще не стоит сомневаться, что появились бы и другие игроки, которые смогли бы выйти на рынок с новыми решениями, чтобы попытать счастье.

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Можно вспомнить эффект бабочки. Если бы Samsung купила в 2004 году Android, можно быть уверенными, что буквально несколько решений, отличных от Google, перевернули бы в индустрии все. Маловероятно, что все было бы так же, но ОС Android просто лицензировалась бы другой компанией. Надо не забывать, что Android — это в первую очередь сервисы (включая поисковик), а у Samsung тогда этого не было.

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