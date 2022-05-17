Сами по себе открываются вкладки на телефоне. Что делать

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Иван Герасимов 0

Рано или поздно любой владелец смартфона сталкивается с тем, что со временем он начинает вести себя странно: быстро садится батарея, пропадают файлы или целые приложения, а еще могут непостижимым образом совершаться звонки и даже открываться страницы в браузере. Это не только страшно, но и небезопасно: могут внезапно открыться веб-сайты — тем самым забьется память смартфона, что приведет к зависанию приложения. Это может произойти по многим причинам, включая вредоносное ПО. Сегодня расскажем о том, что делать, если смартфон начал сам открывать страницы, и как себя оградить от этого.

Разбираемся, что делать, если телефон сам открывает страницы в браузере

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Телефон сам открывает вкладки

Телефон открывает вкладки сам по себе? Это объяснимо

То, что ваш телефон сам открывает вкладки в браузере, вполне объяснимо. В большинстве случаев это происходит по нескольким причинам, которые стоит знать.

  • Вы посетили страницу с вредоносным ПО, в результате чего браузер оказался заражен. Это значит, что когда вы его открываете, дополнительные вкладки будут запускаться без вашего ведома.
  • Вторая причина — это одно из приложений, которое оказалось вредоносным. Оно каким-то образом работает в фоновом режиме, влияя на открытие веб-сайтов. Проблема не нова, но вполне решаема.
  • Вы используете зараженный браузер: например, Chrome или Opera. К счастью, подобные случаи слишком редки, но об этом все равно нужно знать.

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Несмотря на то, что Google Play все-таки проверяет приложения, на магазин приложений надеяться не стоит. Как ни крути, но это не App Store — лучше пользоваться антивирусом для Android и уж точно устанавливать приложения из проверенных источников. Как оградить себя от проблем?

Зараженые приложения могут случайно попасть даже через Google Play

  • Не заходите на незащищенные страницы, на которых могут появляться всплывающие окна (источники с фейковыми новостями, онлайн-казино и фильмами).
  • Почаще проверяйте объем свободного места на телефоне, оптимизируйте устройство от ошибок через оптимизаторы.
  • Установите антивирус и проводите проверку хотя бы раз в месяц.

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Попробуйте удалить обновление Google Chrome

Многие знают, что большинство проблем в Google Chrome на Android происходит из-за постоянных обновлений: иногда они нарушают работу браузера, в результате чего вкладки запускаются сами по себе. Лучший способ — удалить приложение и установить его заново. Если это не помогает, попробуйте очистить кэш и удалить обновление.

  • Зайдите в Настройки смартфон.
  • Выберите «Приложения» и найдите в списке Google Chrome.
  • После этого нажмите «Остановить» и зайдите в «Хранилище».
  • Выберите «Очистить кэш» и «Очистить данные».
  • Затем нажмите «Удалить обновления».

После этого браузер восстановится до предыдущей версии, а затем вам будет необходимо перезагрузить смартфон. Вы также можете попробовать снова обновить Google Chrome, если думаете, что все дело было в неправильной установке апдейта. Автоматическое обновление лучше отключить, иначе навредите телефону — читайте об этом в нашей статье.

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Почему смартфон живет своей жизнью

Если отбросить в сторону вирусы и вредоносные программы, вполне вероятно, что один из модулей вашего смартфона пришел в негодность. Обратите внимание на то, что с ним происходило недавно.

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  • Используйте качественные аксессуары. Иногда во время зарядки или после подключения наушников смартфон начинает вести себя странно, клавиатура начинает глючить, а экран не реагирует на нажатия. Проблема может быть в низком качестве адаптера.
  • Старайтесь не ронять смартфон. Смартфон можно разбить, а хуже — повредить компоненты. Например, разъём для зарядки или дисплей. Элементарно может отойти шлейф дисплея.
  • Попадание влаги также негативно влияет на работу смартфона.
  • Некачественная сборка или бракованный дисплей. Подобные недостатки вылезают со временем, в результате чего телефон начинает вести себя странно. Если заметили, что клавиши стали нажиматься без вашего участия или приложения запускаются сами по себе, вероятно, скоро ваш дисплей выйдет из строя и перестанет реагировать на нажатия.
  • Также попробуйте самостоятельно провести калибровку экрана. Для этого вам необходимо зайти в Настройки, выбрать «Дисплей» и активировать пункт «Калибровка», предварительно положив телефон на горизонтальную поверхность.

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В конце концов, системный сбой всегда можно исправить сбросом до заводских настроек. Перед этим не забудьте перенести файлы на ПК или создайте резервную копию. Если и это не поможет, то обратитесь в сервисный центр.

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