Сами по себе открываются вкладки на телефоне. Что делать

Рано или поздно любой владелец смартфона сталкивается с тем, что со временем он начинает вести себя странно: быстро садится батарея, пропадают файлы или целые приложения, а еще могут непостижимым образом совершаться звонки и даже открываться страницы в браузере. Это не только страшно, но и небезопасно: могут внезапно открыться веб-сайты — тем самым забьется память смартфона, что приведет к зависанию приложения. Это может произойти по многим причинам, включая вредоносное ПО. Сегодня расскажем о том, что делать, если смартфон начал сам открывать страницы, и как себя оградить от этого.
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Содержание
Телефон сам открывает вкладки
То, что ваш телефон сам открывает вкладки в браузере, вполне объяснимо. В большинстве случаев это происходит по нескольким причинам, которые стоит знать.
- Вы посетили страницу с вредоносным ПО, в результате чего браузер оказался заражен. Это значит, что когда вы его открываете, дополнительные вкладки будут запускаться без вашего ведома.
- Вторая причина — это одно из приложений, которое оказалось вредоносным. Оно каким-то образом работает в фоновом режиме, влияя на открытие веб-сайтов. Проблема не нова, но вполне решаема.
- Вы используете зараженный браузер: например, Chrome или Opera. К счастью, подобные случаи слишком редки, но об этом все равно нужно знать.
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Несмотря на то, что Google Play все-таки проверяет приложения, на магазин приложений надеяться не стоит. Как ни крути, но это не App Store — лучше пользоваться антивирусом для Android и уж точно устанавливать приложения из проверенных источников. Как оградить себя от проблем?
- Не заходите на незащищенные страницы, на которых могут появляться всплывающие окна (источники с фейковыми новостями, онлайн-казино и фильмами).
- Почаще проверяйте объем свободного места на телефоне, оптимизируйте устройство от ошибок через оптимизаторы.
- Установите антивирус и проводите проверку хотя бы раз в месяц.
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Как убрать новые вкладки на Андроид
Многие знают, что большинство проблем в Google Chrome на Android происходит из-за постоянных обновлений: иногда они нарушают работу браузера, в результате чего вкладки запускаются сами по себе. Лучший способ — удалить приложение и установить его заново. Если это не помогает, попробуйте очистить кэш и удалить обновление.
- Зайдите в Настройки смартфон.
- Выберите «Приложения» и найдите в списке Google Chrome.
- После этого нажмите «Остановить» и зайдите в «Хранилище».
- Выберите «Очистить кэш» и «Очистить данные».
- Затем нажмите «Удалить обновления».
После этого браузер восстановится до предыдущей версии, а затем вам будет необходимо перезагрузить смартфон. Вы также можете попробовать снова обновить Google Chrome, если думаете, что все дело было в неправильной установке апдейта. Автоматическое обновление лучше отключить, иначе навредите телефону — читайте об этом в нашей статье.
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Почему смартфон живет своей жизнью
Если отбросить в сторону вирусы и вредоносные программы, вполне вероятно, что один из модулей вашего смартфона пришел в негодность. Обратите внимание на то, что с ним происходило недавно.
- Используйте качественные аксессуары. Иногда во время зарядки или после подключения наушников смартфон начинает вести себя странно, клавиатура начинает глючить, а экран не реагирует на нажатия. Проблема может быть в низком качестве адаптера.
- Старайтесь не ронять смартфон. Смартфон можно разбить, а хуже — повредить компоненты. Например, разъём для зарядки или дисплей. Элементарно может отойти шлейф дисплея.
- Попадание влаги также негативно влияет на работу смартфона.
- Некачественная сборка или бракованный дисплей. Подобные недостатки вылезают со временем, в результате чего телефон начинает вести себя странно. Если заметили, что клавиши стали нажиматься без вашего участия или приложения запускаются сами по себе, вероятно, скоро ваш дисплей выйдет из строя и перестанет реагировать на нажатия.
- Также попробуйте самостоятельно провести калибровку экрана. Для этого вам необходимо зайти в Настройки, выбрать «Дисплей» и активировать пункт «Калибровка», предварительно положив телефон на горизонтальную поверхность.
4 неочевидных причины, почему глючит ваш смартфон
В конце концов, системный сбой всегда можно исправить сбросом до заводских настроек. Перед этим не забудьте перенести файлы на ПК или создайте резервную копию. Если и это не поможет, то обратитесь в сервисный центр.