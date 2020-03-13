Компания Samsung предложила владельцам фирменных устройств услугу по дезинфекции от коронавируса. Ей могут воспользоваться владельцы смартфонов, планшетов, наушников и смарт-часов линейки Galaxy — то есть всех тех, которые используются во внешней среде и с большой долей вероятности собирают на себе всевозможные вирусы, бактерии и микробы, а значит, являются потенциальными переносчиками инфекционных заболеваний. А вот про ноутбуки и другую технику речи не идёт. Очевидно, это связано с тем, что они лучше защищены от контактов с посторонними людьми и не представляют угрозы для п пользователей.

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Услуга, о которой идёт речь, называется Galaxy Sanitizing и, что логично, распространяется только на устройства собственного производства Samsung, поэтому, если вы являетесь владельцем аппарата от конкурирующего бренда, скорее всего, в дезинфекции вам откажут. На данный момент программа действует в 19 странах мира, в том числе в России, и услуга в её рамках предоставляется абсолютно бесплатно. Чтобы воспользоваться ей, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр Samsung либо в фирменный магазин Samsung Experience Store.

Как обеззаразить смартфон

В отличие от Apple которая рекомендует обрабатывать смартфоны изопропиловым спиртом либо чистящими салфетками Clorox, Samsung заявила, что лучше вообще не использовать для чистки никаких химических растворов и абразивных веществ, поскольку это может повредить корпус обрабатываемого устройства либо стереть олеофобное покрытие, нанесённое на экран. Но поскольку совсем отказываться от дезинфекции было нельзя, корейцы провели множество опытов и в конечном итоге пришли к тому, что будут обрабатывать фирменную технику ультрафиолетовым излучением. Для этого Samsung пришлось закупить специальное оборудование и снабдить им сервисные центры и магазины.

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По словам представителей Samsung, ультрафиолетовое излучение качественно удаляет бактерии и другие микроорганизмы с поверхности устройств и абсолютно безопасно для их работоспособности. Правда, уточняют в компании, из-за конструктивных особенностей на одних гаджетах бренда эффективность удаления биозагрязнений может быть ниже, чем на других. Поэтому Samsung предупреждает, что стопроцентная очистка от микробов и вирусов не гарантируется, однако обработка ультрафиолетом, во-первых, более безопасна, чем самостоятельная чистка, а, во-вторых, всё равно даёт лучший результат, чем если бы устройство вообще не подвергалось очистке.

Где дезинфицируют смартфоны

Я, пока писал этот пост, держал в голове несколько комплиментов для Samsung, искренне желая похвалить компанию. Всё-таки пока такой заботы о клиентах не проявил ни один другой вендор. Ведь это же нужно было купить особую аппаратуру, организовать её доставку в сервисные центры в 19 странах мира и решить не брать с людей ни копейки за дезинфекцию. Но тут мне в голову пришла закономерная мысль о том, что если обработать смартфон или наушники спиртом я могу и дома, то за ультрафиолетовым облучением мне придётся выйти из своего жилища и отправиться на поиски сервисного центра. Не то чтобы мне было лень этим заниматься, но в условиях распространения инфекции это не выглядит как логичное и безопасное мероприятие.

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Ну, и, конечно, поражает полная неосведомлённость службы технической поддержки Samsung о запущенной программе. Незадолго до выхода этого материала я написал в чат на сайте компании и спросил, где я могу воспользоваться услугой по дезинфекции. Ответ, который я получил, был довольно ожидаемым. Как оказалось, сотрудник Samsung понятия не имеет о сервисе Galaxy Sanitizing и, само собой, не может указать на магазин или мастерскую, где эту услугу предоставляют, предложив мне самостоятельно обзвонить все сервисные центры. Как-то не слишком тянет на заботу о клиенте, не правда ли?