Samsung уже установила российский софт на свои смартфоны, но его нельзя удалить

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Иван Кузнецов 0

Через 2 дня, 1 апреля, в России вступает в силу так называемый закон о российском софте. Согласно его положениями, отныне все смартфоны, которые продаются на территории страны, должны поставляться с предустановленными приложениями отечественных разработчиков. Несмотря на то что ответственность за неисполнение закона распространяется только за факт продажи смартфонов без российского ПО, а не за неустановку, многие производители начали делать это самостоятельно. Одной из первых включилась Samsung, правда, сделала всё как-то не по уму.

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Производители уже начали устанавливать на свои смартфоны российский софт

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Если помните, с самого начала нам обещали, что предустановка российского софта дана только и исключительно для удобства. Поэтому, само собой, все члены правительства, которые комментировали новую инициативу, утверждали, что пользователи смогут по своему желанию удалять навязанный софт.

Однако Samsung решила, что это не про неё. Во всяком случае, компания выпустила обновление для своих смартфонов, в котором добавила некоторые приложения из списка обязательных, но кнопку удаления для них прикрутить забыла.

Какие приложения установят на смартфоны

Обновление

Вот так выглядит описание обновления (слева) и сами приложения, которые устанавливаются (справа)

Как рассказал нам читатель по имени Игорь, сегодня на его Galaxy S20 FE прилетело обновление, в описании которого говорилось, что оно содержит часть приложений российских разработчиков, обязательных к установке в соответствии с законом.

Часть – потому что оставшиеся приложения установятся автоматически после сброса устройства до заводских параметров. На новых аппаратах весь софт будет установлен из коробки. Вот только, если захотеть его удалить, то ничего не получится. Это невозможно сделать ни на рабочем столе, ни через меню настроек.

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Сам факт того, что приложения нельзя удалить, очень разочаровывает, если не сказать, бесит. Несмотря на то что Samsung уменьшила объём некоторых предустановленных программ, заменив их иконками-пустышками, –это ничего особенно не меняет. Ведь тут важно не то, сколько места занимает весь набор софта, хотя и это кому-то может показаться существенным.

Куда важнее то, что нас, во-первых, обманули, а, во-вторых, банально засорили наши устройства. Ведь я, например, никогда в жизни не пользовался сервисами Яндекса и не собираюсь. Соответственно, приложения отечественной студии мне ни к чему, но меня лишают возможности избавиться от них.

Не удаляются приложения на Android

Приложения

Некоторые приложения весят совсем мало, потому что это просто иконки, нажатие по которым перебрасывает вас в Google Play для завершения установки

Что же получается? А то, что теперь наши устройства фактически нам не принадлежат. И это не просто слова, а фактура. Ну, подумайте сами: если вы не можете распоряжаться своим смартфоном так, как хотите, — это становится серьёзным ограничением в реализации ваших прав на свой аппарат.

Кому-то это наверняка покажется раздуванием проблемы, которой по большому счёту и нет. Однако я считаю, что во времена, когда многие производители разрешают удалять даже штатный софт, запрещать удалять предустановленный софт по закону – настоящая дикость.

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Конечно, я допускаю, что Samsung просто ошиблась и не успела реализовать инструмент удаления приложений, которые она предустанавливает на свои устройства в соответствии с новым законом. Но что-то мне подсказывает, что по факту корейцы решили просто перестраховаться и, так сказать, переисполнить закон. Вообще, это очень распространённая практика, хоть и негласно. Ведь куда лучше немного перебдеть, чем недобдеть, учитывая размеры штрафов.

Поэтому практически наверняка в компании решили не давать пользователям возможности удалять приложения хотя бы на раннем этапе. А потом, когда начнутся претензии, а правительство разъяснит отдельным документом, что удалять приложения всё-таки можно, такую возможность дадут. Правда, до тех пор придётся попользоваться обходными способами или смириться с наличием на устройстве левого программного обеспечения.

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