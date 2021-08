Samsung запретила перепрошивать новые смартфоны. Что за это будет

Существует отдельная категория пользователей Android, которые любят эту операционку за возможность перепрошивки. Это когда вы не пользуетесь программной оболочкой из коробки, а устанавливаете свою. Таким образом можно установить модифицированную версию MIUI или One UI или просто взять и поставить что-то сугубо кастомное вроде LineageOS. Перепрошивка позволяет не только расширить функциональные возможности устройства, но и даже обновить его на более новую версию Android, которую его производитель отказался выпускать. Но Samsung решила, что это вредная практика и запретила её.

На самом деле как таковой запрет на перепрошивки был всегда. Он даже был формально оформлен. Производители запрещали пользователям разблокировать загрузчик (а это ключевое условие для установки любой кастомной прошивки), угрожая отказом в гарантийном обслуживании в случае возникновения каких-либо проблем. То есть, запрет вроде бы был, но никаких препятствий любителям кастомизации производители не чинили. Раньше.

Что будет, если разблокировать загрузчик

Компания Samsung решила отучить владельцев своих смартфонов заниматься перепрошивками и внедрила в One UI особый механизм, который срабатывает, если пользователь пытается разблокировать загрузчик. Нет, он не останавливает саму разблокировку, но отключает значимые функции смартфона:

Samsung Pay

Разблокировка лицом

Камера

Запуск приложений

Разблокировка загрузчика отключает не все приложения, а только те, которые используют бесконтактную оплату или камеру. То есть это довольно широкий спектр программ. А, если камера является второстепенной функцией, приложение запускается, но любая попытка запустить фото- или видеосъёмку приводит к его вылету.

Приложения с биометрией не отключаются, видимо, только потому, что на Android единственный допустимый способ авторизации — это сканирование отпечатка, а лицо для подтверждения транзакций или входа использовать нельзя. Google считает его недостаточно надёжным способом защиты. А так бы, наверное, на Самсунгах с разблокированным загрузчиком отключались бы ещё и приложения с биометрическим входом.

Очевидно, что это программное ограничение, а значит, его можно отключить и вернуть работоспособность деактивированных функций. Однако пока неизвестно, как всё устроено, и что нужно сделать для того, чтобы отключившиеся возможности смартфона вновь заработали. Пока помогает только обратная блокировка загрузчика. После этого всё включается заново, и камера, и биометрия, и бесконтактные платежи и запуск приложений.

Разблокировка загрузчика Samsung

Пока описанные ограничения действуют только для двух смартфонов Samsung: Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Скорее всего, это связано только с тем, что они работают на базе самой новой версии прошивки, которую Samsung не успела выпустить для других устройств, либо это правило, которое будет касаться только всех новых аппаратов бренда. Так что, как бы там ни было, очевидно, что все устройства, которые выйдут впредь, будут иметь такое же ограничение.

По большому счёту основную аудиторию пользователей Samsung данное ограничение никак не ограничивает. Ведь, как ни странно, большинство из нас не занимается перепрошивками и не имеет склонность к разблокировке загрузчика. Так что нам с вами переживать, в общем-то, и не о чем. Переживать нужно тем, кого хлебом не корми, дай что-нибудь перепрошить или кастомизировать. Им вот реально придётся трудно.

По факту Samsung права, что начала ограничивать функциональность своих устройств с разблокированным загрузчиком. Несмотря на то что такая возможность никуда не делась, она представляет опасность для сохранности данных и работоспособности устройства. Поэтому Samsung пытается сделать всё, чтобы пользователи использовали устройства, которые она выпускает – что называется – as they are.

Полагаю, что Samsung пришла к этому выводу не на ровном месте. В последнее время даже Google старательно лоббирует идею о том, что кастомизация и любые альтернативы – это не лучший выбор. Например, поисковый гигант прямо заявил, что загрузка приложений из-за пределов Google Play и сертифицированных магазинов – это плохо и опасно. Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим больше подобных запретов.